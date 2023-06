เปิดแล้ว! "ถ้ำนาคี" เที่ยวได้ไม่ต้องจองคิว ส่วน "ถ้ำนาคา" แนะนำจองคิวก่อน

#ถ้ำนาคี walk in ได้เลย ไม่ต้องจองคิว เปิด 07:00-15:00 น.

#ถ้ำนาคา QueQ 496 คน และ walk in 504 คน เปิด 06:00-14:00 น. (กรณีท่านใดจะเข้ามา walk in แนะนำให้มาช่วงเช้า เพราะช่วงสาย ๆ คิวอาจจะเต็มได้ค่ะ)

#น้ำตกตาดขาม walk in ได้เลย ไม่ต้องจองคิว เปิด 08:00-15:00 น.

แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ น้ำตกกินรี หินนาคา(กินรี) สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย/ฐานได้โดยตรง

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป สามารถมาเที่ยวชมถ้ำนาคีได้โดยไม่ต้องจองคิว ส่วนถ้ำนาคาแนะนำจองคิวล่วงหน้าก่อนเฟซบุ๊กเพจอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - phulangka national park thailand ได้ให้ข้อมูล