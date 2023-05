“พิธา” เครื่องร้อน เสนอไอเดียท่องเที่ยว T H A I

T - Transquil tourism สโลไลฟที่แม่น้ำตาปี นครศรีธรรมราช คือที่ผมชอบมาก แต่นักท่องเที่ยว ตปท ไม่ค่อยไป เมื่อเทียบกับ ในประเทศ





H - homestay tourism ไม่ว่าจะเป็น farmstay แบบญี่ปุ่น หรือ agritourismo แบบอิตาลี อย่างที่สุโขทัย แต่กฎหมาย พรบ homestay ควรรีบผลักดัน และ ส่งเสริม





A - Adventure tourism ที่ปีนเขาดีๆ มีมากกว่ากระบี่ เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ลำปาง กาญจนบุรี ลพบุรี





I - Indigeneous tourism อันนี้ชอบที่สุด การท่องเที่ยวของพี่น้องชาติพันธ์ มี 3 C = culture, cuisine, craft ที่น่าหลงใหล ที่ พิพิมชอบมากที่สุด คือ lisu lodge เชียงราย ❤️ เมื่อสุราก้าวหน้าผ่าน จะได้กิน เหล้าจากข้าว หรือ ข้าวโพด แบบพี่น้อง ปกากะญอ แบบพี่น้องม้ง 🥂

โดยนายพิธา ได้โพสต์ภาพถ่ายจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆในประเทศไทย เช่น แม่ฮ่องสอน ปัตตานี สุพรรณบุรี ฯลฯ พร้อมข้อความที่มีเนื้อหาว่าตลอดการหาเสียง ลงพื้นที่ตอนเป็น ส.ส ผมเห็นที่เที่ยวในประเทศไทยเยอะมาก และ มีสถานที่น่าสนใจมากกว่าที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆ เสียอีก ผมอยากเห็นการท่องเที่ยวไทย ฟื้นตัวจากโควิดครั้งนี้ คนมาเยอะขึ้นกว่าเดิม อยู่นานกว่าเดิม กระจายไม่กระจุกแค่หัวเมือง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนตัวแล้วที่โปรดของผม ที่อยากพานักท่องเที่ยวไป ถ้าเขามา คือ T H A Iทั้งนี้ทั้งนั้น มีแนวทางใหม่ๆ segment ใหม่ๆ เยอะ แต่ เดินทางลำบาก แรงงานไม่พอ อุปสรรคทัวร์ไกด์ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ก็ต้องแก้ไขไปด้วย แก้ทั้ง demand & supplyDear Globetrotters! Missing Thailand? Please come back soon!