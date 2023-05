บินสู่ดูไบกับ "เอมิเรตส์" พร้อมเข้าพักฟรีในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

เอมิเรตส์ชวนบินพักผ่อนช่วงฤดูร้อนที่ดูไบ และรับสิทธิ์เข้าพักฟรีที่โรงแรมสุดหรู 25hours Hotel One Central หรือ Novotel World Trade Center เป็นเวลา 2 คืน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2566สายการบินเอมิเรตส์มีข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางที่วางแผนจะไปเที่ยวดูไบในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2566 ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารแบบไปกลับ ในที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจเพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยือนหรือแวะพักในดูไบ จะได้รับสิทธิ์เข้าพักที่โรงแรมระดับ 5 ดาว อย่างโรงแรม 25hours Hotel Dubai One Central ฟรี เป็นเวลา 2 คืน นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางในที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัดยังสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่โรงแรม โนโวเทล เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ดูไบ ฟรี เป็นเวลา 1 คืน อีกด้วยข้อเสนอพิเศษนี้ สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารไปกลับหรือแวะพักในดูไบนานกว่า 24 ชั่วโมง ในช่วงการเดินทางระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ข้อเสนอสุดพิเศษดังกล่าวสามารถใช้ได้กับการเดินทางที่สำรองการเดินทางแบบไปกลับ ผ่านเว็บไซต์ emirates.com หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเอมิเรตส์หรือบัตรโดยสาร และสำนักงานและผ่านตัวแทนท่องเที่ยว ที่ร่วมรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 96 ชั่วโมงก่อนที่ผู้โดยสารจะมาถึงโรงแรม 25hours Hotel Dubai One Central เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ถัดจากพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต (Museum of the Future) อันเป็นสัญลักษณ์ของดูไบ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและการออกแบบของชาวเบดูอินแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการดัดแปลงให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าพักทุกท่านเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ที่มีให้เลือกสรรตั้งแต่อาหารอินเดียตอนเหนือไปจนถึงเบียร์บาวาเรียนในร้านอาหารและบาร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้ง 5 แห่งทั่วโรงแรม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถผ่อนคลายใน Extra Hour Spa ซึ่งเป็นห้องซาวน่าบนชั้นดาดฟ้าที่มองเห็นวิวของนครดูไบอันงดงามโรงแรม โนโวเทล เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ดูไบ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติแห่งดูไบ (Dubai International Convention and Exhibition Centre: DWTC) ที่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านในใจกลางนครดูไบ โดยผู้เข้าพักทุกท่านทั้งเดี่ยวและครอบครัวสามารถผ่อนคลายริมสระน้ำและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มค็อกเทลสูตรเฉพาะและอาหารเบา ๆ จาก Chills Pool Bar และปิดท้ายด้วยการฟังการแสดงดนตรีสดที่ Blue Bar สำหรับการพักผ่อนที่เหนือไปอีกขั้นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนดูไบในฤดูร้อนนี้ สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคลายร้อนในสระว่ายน้ำส่วนตัวหรือสนุกสนานกับครอบครัวที่สวนน้ำหรือสวนสนุกในร่ม ในขณะเดียวกัน ดูไบยังพร้อมมอบประสบการณ์ระดับโลกที่พิเศษเหมือนใครให้แกผู้มาเยือนทุกคน ตั้งแต่การนอนอาบแดดบนชายหาด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ไปจนถึงการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้:• My Emirates Pass: ลูกค้าที่เดินทางผ่านหรือไปยังดูไบสามารถแสดง boarding pass และหลักฐานยืนยันตัวตนแก่ร้านค้า สถานที่พักผ่อน และร้านอาหารหลายร้อยแห่ง ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสปาหรู เพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษทั่วทั้งดูไบและ ยูเออี หากต้องการดูข้อเสนอ My Emirates Pass ทั้งหมด โปรดไปที่ http://www.emirates.com/myemiratespass• Dubai Experience: ลูกค้าสามารถค้นหา วางแผน และจองโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมตั้งแต่เที่ยวบิน ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ในดูไบและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านช่องทาง Dubai Experience ของเอมิเรตส์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย• Skywards Partners: สมาชิกโปรแกรมสมาชิก Skywards ที่ได้รับรางวัลของ Emirates สามารถรับไมล์สะสมกับพันธมิตรทั่วโลกของเรา เช่น โรงแรม สายการบิน บริการรถเช่า ร้านค้าปลีก และธนาคาร สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมเหล่านี้กับบัตรโดยสารรางวัล การอัปเกรด หรือแม้แต่บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Emirates Skywards ที่: https://www.emirates.com/english/skywards/• Emirates Holidays: ลูกค้าสามารถจองโปรแกรมท่องเที่ยวในวันช่วงหยุดที่ดูไบ ผ่านเว็บไซท์ Emirates Holidays ซึ่งทุกคำสั่งจองจะครอบคลุมตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงการจอง ยิ่งไปกว่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงวันหยุดสุดพิเศษ ทาง Emirates Holiday มีบริการ 24/7 On Holiday Service team เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อสายการบินเอมิเรตส์ได้กลับมาให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 130 แห่งใน 6 ทวีปทั่วโลก และปัจจุบันให้บริการ 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากกรุงเทพฯ ไปยังดูไบ และ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากภูเก็ตไปยังดูไบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ emirates.com สามารถซื้อตั๋วได้ที่ emirates.com สำนักงานขายสายการบินเอมิเรตส์ ผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือผ่านตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์