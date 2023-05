“เสน่ห์จันท์” ร่วมรื้อฟื้นมรดกทางวัฒนธรรมเมืองจันท์ในงาน “รสจันท์ที่จางหาย”

ในอนาคตยังกลุ่มเสน่ห์จันท์ ยังมีกิจกรรมอะไรอีก ?

สามารถติดตามการขับเคลื่อนเมืองจันท์ได้ที่เพจ “เสน่ห์จันท์ Sanay Chan” หรือ สอบถาม โทร. 09-8938-9597

เสน่ห์จันท์ คือ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมจังหวัดจันทบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนจันท์รุ่นใหม่ที่ตั้งใจกลับมาพัฒนา และขับเคลื่อนเมืองจันท์บ้านเกิดในด้านศิลปวัฒนธรรม จึงก่อการจัดงาน “รสจันท์ที่จางหาย” เพื่อรื้อฟื้นมรดกทางวัฒนธรรม 3 สิ่งของเมืองจันท์ที่กําลังเริ่มเลือนลาง โดยเปิดจําหน่ายบัตรที่นั่งร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษตํารับชาวจันทบูรพร้อม กิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมเพื่อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Living Room of the East การสร้างสรรค์ทุกอรรถรสในวิถีจันท์มีการจัดนิทรรศการ “ฤาจะปล่อยให้รสจันท์นั้นจางหาย” รื่นรมย์ชมเรื่องราวความเป็นมาของ วัฒนธรรมเมืองจันท์ผ่านช่วงเวลา“กาลก่อนเฟื่องฟูลางเลือน”ภายใต้แนวคิด “๑ อรรถ ๓ รส ๑๒ ภาพ” ที่จะพาทุกคน ร่วมซึมซับ อรรถรสในวิถีจันท์ ประกอบไปด้วย“รสจันท์” วัฒนธรรมการกินและตํารับอาหารคาวหวานที่เริ่มหาทานยาก“เท่งตุ๊ก” ดนตรี และนาฏยกรรมพื้นบ้านเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และ “เสื่อจันทบูร” งานหัตถศิลป์โดยช่างฝีมือระดับพ่อครูแม่ครูที่กําลังจะจางหายพร้อมชมกระเป๋า “เสื่อสมเด็จ” งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่ากว่า 70 ปี ของ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองจันท์ ซึ่งได้ทรงพัฒนางานทอเสื่อให้ก้าวหน้าจนเป็นที่เลื่องลือ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี โดยนํามาจัดแสดงให้ ทุกท่านได้ชมในโอกาสนี้ในงานยังจัดการรับประทานมื้อเย็นในรูปแบบ “Set Table Dinner” ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัส รับรส แล กลิ่น อย่างละลานตา ของตํารับอาหารคาวหวานชาวจันท์ที่เริ่มหารับประทานได้ยากจากฝีมือแม่ครู อย่าง ยําชอง มะเขือตกปลัก กะปิมันผักพื้นบ้าน โหลเผือก บอนหวานย่างพริกเกลือแดง หมูฮ๋อง แกงเขียว น้ําจิ้ม 3 ชาติทะเลถาด ข้าวพญาทองดํา ข้าวสีดอกมะขาม กระบก หอยฉอง ขนมดอกแค ชะชา และน้ําว่านสาวหลงพร้อมรับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน "เท่งตุ๊ก" จากผู้สืบทอด 2 รุ่น 2 สมัย ที่ ออกแบบการแสดงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการประมูลผลงานอันทรงคุณค่ารังสรรค์จากเสื่อกกและพลอยจันท์โดยความร่วมมือของเหล่าดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ชาวจันท์จากแบรนด์ เจตนาจิวเวลรี x KORKOK x SUR x MEJAI JEWELRY STUDIO ในชื่อผลงาน ชุดแรก กระเป๋า “เท่งตุ๊กกระตุกทรัพย์” สร้อยคอ“เบญจรงค์จันทบูร”และพินติดเสื้อ“แสงส่องจันท์”และชุดที่สองกระเป๋า“Suriya Octagon” สร้อยคอ “Star on the moon" และ พินติดเสื้อ “Black Luxe” โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนให้กับสมาคมอาหารและเครื่องดื่มจันทบุรีเพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านอาหารเมืองจันท์#########################################