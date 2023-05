“THAIFEX – Anuga Asia 2023” งานแสดงสินค้าด้านอาหารครั้งใหญ่แห่งปี ที่เมืองทองธานี

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในด้านการปรับตัวเป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยจึงจับมือกับภาคเอกชนจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารชั้นนำของภูมิภาค THAIFEX – Anuga Asia 2023 เป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาดลดลง งาน THAIFEX ถือเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านอาหารสุดยิ่งใหญ่ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,000 รายจากกว่า 120 ประเทศ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีภายในงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสถาบัน NEA จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการส่งออกอาหารของไทย ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลและความรู้ที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เต็มอิ่ม 4 วัน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 กับ 3 กิจกรรม ที่ทางสถาบัน NEA จัดมาให้ อาทิ กิจกรรมพบทูตพาณิชย์ในงานแฟร์ครั้งที่ 1 (Export Clinic) กิจกรรมให้คำปรึกษาโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ แต่ละประเทศกว่า 60 สำนักงานทั่วโลก ที่พร้อมจะมาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการทำตลาดส่งออกโดยเน้นที่สินค้าอาหาร อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวรวมถึงอีกหนึ่งไฮไลต์สุดพิเศษซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางสถาบัน NEA ได้รวบรวมผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในต่างประเทศ มาให้คำแนะนำเชิงลึกจากผู้นำเข้าโดยตรง อาทิ ผู้นำเข้าจากตลาดจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และซาอุดิอาระเบีย ถึงแนวโน้มความต้องการสินค้า กฎระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆในการเตรียมสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดต่างๆกับ กิจกรรมให้คำปรึกษาโดยผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในต่างประเทศ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องจูปิเตอร์ 7-8 เป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการกว่า 400 รายด้าน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก จัดเต็มยกทัพสินค้าอาหารทะเลคุณภาพกว่า 200 รายการ จากบริษัทในเครือ พบกับคิวเฟรช ซีเล็ค คิงออสการ์ ธรรมชาติซีฟู้ด และทีไทม์ พร้อมด้วยสินค้านวัตกรรม อาทิ โปรตีนทางเลือก ภายใต้แบรนด์ OMG Meat ที่มาพร้อมความอร่อยและสุขภาพดี มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษที่งานนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งานนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยยูเนี่ยนจะได้โชว์ศักยภาพของนวัตกรรมอาหารแบบยั่งยืนและครบวงจรภายใต้แนวคิด “ขุมทรัพย์จากท้องทะเล หรือ Treasure from the sea” ทั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต คุณภาพความสดใหม่ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋อง กลุ่มแช่แข็ง และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น สินค้านวัตกรรมกลุ่มธุรกิจโปรตีนทางเลือก ที่เป็นอาหารแห่งอนาคต และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ซีวิต้า (Zeavita) เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและพฤติกรรมผู้บริโภคภายใต้แนวคิด “Healthy Living, Healthy Oceans” ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี และขณะเดียวกันก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของทะเลอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน”ขณะที่เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้ยกขบวนสินค้าส่งตรงจากโรงงานมาจำหน่ายในราคาพิเศษที่บูธเครือเฮอริเทจ อาทิ ผลิตภัณฑ์อัลมอนด์ และนมอัลมอนด์จากแคลิฟอร์เนียภายใต้แบรนด์ “บลูไดมอนด์”, ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ผลไม้อบแห้ง “เนเจอร์ เซ็นเซชั่น”, ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วและเมล็ดพืช “นัท วอล์คเกอร์” เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Seminar in Fair #2 พบกับเหล่าวิทยากรที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่จะมาร่วมพูดคุยพร้อมแชร์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการทำการส่งออกที่เป็นกระแสในขณะนี้แบบจัดเต็ม 2 วัน กับ 9 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การเจาะตลาด Mainstream สหรัฐอย่างไรให้ได้ผล” โดยคุณณัฐวิณี เนตรสุวรรณ ผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ThaiTable.com หัวข้อ “เจาะตลาดคนรักอาหารไทยด้วย Video Conference” โดย นายพงษ์พัฒน์ เชี่ยวปัญญาทอง Mass Market บริษัท Zoom Video Communications จำกัด รวมถึงหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ หัวข้อ “เจาะลึกตลาดอาหารในตะวันออกกลาง โอกาสใหม่ของผู้ประกอบการไทย” หัวข้อ “ครัวออร์แกนิกไทยสู่ครัวโลก” หัวข้อ “โอกาสทองของอาหารไทยในลาตินอเมริกา : สินค้ากัญชา ข้าว หัวข้อ จับอาหารอินทรีย์ไทยมาติดปีกบิน” หัวข้อ “Market Opportunities for Thai Products in Latin Zone” หัวข้อ “แนวโน้มตลาดอาหารไทยในตลาดส่งออกใหม่” และ หัวข้อ “Future Food โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย” ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องจูปิเตอร์ 7-8 รับจำนวนจำกัดเพียง 400 ราย จัดอบรมในรูปแบบ Onsite เท่านั้น