หลุมก๊าซดาร์วาซา “ประตูสู่นรก” แห่งเติร์กเมนิสถาน: สถานที่ “Say Yes!” ของ “มิ้น I Roam Alone”

เมื่อวาน (18 พ.ค.) ที่ผ่านมา “มิ้น I Roam Alone” ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง ตกลงรับคำขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มชาวออสซี่ เป็นข่าวน่ายินดีของแฟนคลับ แต่ประเด็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ คือ สถานที่ขอแต่งงานของนักเดินทางสาวรายนี้โดดเด่นไม่ซ้ำใคร เมื่อไปขอแต่งงานกันที่หน้า “หลุมก๊าซดาร์วาซา” สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเติร์กเมนิสถาน ที่มีฉายาว่า “ประตูสู่นรก” (Gateway to Hell หรือ Door to Hell)หลุมก๊าซดาร์วาซา เป็นชื่อเรียกของหลุมขนาดมหึมาที่อยู่กลางทะเลทรายคาราคุม (Karakum) ใกล้หมู่บ้านดาร์วาซา จังหวัดอาฮาล ประเทศเติร์กเมนิสถาน ห่างจากกรุงอาชกาบัต เมืองหลวงของเติร์กเมนิสถานไปทางเหนือประมาณ 260 กิโลเมตร หลุมยักษ์ที่มีความกว้าง 69 เมตร และลึก 30 เมตร เป็นผลที่เกิดจากความผิดพลาดในการขุดเจาะสำรวจน้ำมันของทีมวิศวกรจากสหภาพโซเวียต ตั้งแต่เมื่อปี 2514 ทำให้พื้นดินจุดที่ตั้งแท่นขุดเจาะนั้นยุบลงไปเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ และมีข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในเติร์กเมนิสถานระบุว่า หลุมแก๊สดาร์วาซา เกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปีแล้ว แต่การลุกไหม้เกิดเป็นไฟโชติช่วงอยู่ภายในหลุมในอีกประมาณ 20 ปีต่อมา และยังไม่ดับลงจนถึงทุกวันนี้ในปี 2553 ประธานาธิบดีกูร์บันกูลี เบอร์ดีมูคาเมดอฟ เคยมีแนวคิดสั่งการให้ปิดหลุมก๊าซนี้ ห้บรรดาผู้เชี่ยวชาญพยายามหาทางดับไฟ เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบทางนิเวศวิทยา สุขภาพของประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเขตข้างเคียงแต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เขาได้ประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็น “พื้นที่สงวนทางธรรมชาติ” และกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงที่สุดของเติร์กเมนิสถาน โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืน เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เห็นเปลวไฟภายในหลุมอย่างชัดเจน จนกระทั่ง ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2561 ว่า “ประกายแสงแห่งทะเลทรายการากุม” (Shining of Karakum) แต่คนก็ยังนิยมเรียกว่า “ประตูสู่นรก” มากกว่าอยู่ดีในปีที่แล้ว แผนการจะดับไฟ ณ สถานที่แห่งนี้ผุดขึ้นมาอีกครั้ง แต่จนถึงปัจจุบัน หลุมยักษ์ประตูสู่นรก ก็ยังคงโชติช่วงน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนเช่นเดิม