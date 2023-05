มหกรรม “กอล์ฟ ดำน้ำ กิจกรรมกลางแจ้ง” รวม 3 งานใหญ่ไว้ในที่เดียว สายกอล์ฟห้ามพลาด ลุ้น “1 พัตต์ 1 แสน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จับมือพันธมิตร จัดงานงานดังกล่าวเป็นการรวม 3 งานใหญ่ ไว้ในที่เดียว ได้แก่มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำครบวงจร เป็นการรวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำน้ำ ตั้งแต่คอร์สเรียนไปจนถึงทริปดำน้ำทั้งในและต่างประเทศ รีสอร์ตใกล้แหล่งดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำแบรนด์ดัง อุปกรณ์ถ่ายภาพ ฯลฯนอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพถ่ายใต้น้ำจากการประกวด “” เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดรวมกว่า 500 ภาพ และจะประกาศผลผู้ชนะในพิธีเปิดงานวันที่ 18 พฤษภาคมนี้อีกทั้งในปีนี้ยังมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยร่วมมือกับหลากหลายองค์กรในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการรักษ์ทะเล ร่วมกับ CPAC และ SCG สร้างปะการังเทียม คืนความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศทางทะเล โดยผู้เข้าชมงานสามารถร่วมโหวตรูปแบบชิ้นงานปะการัง เพื่อนำไปจัดสร้างและนำไปวางใต้ท้องทะเล อ.สัตหีบ จ.ระยอง, โครงการ “TDEX You Give…We Share” ร่วมกับเพจ “DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร” เพื่อนำชุดดำน้ำและอุปกรณ์มือสองสภาพดี บริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการกู้ภัยสาธารณประโยชน์, โครงการจัดทำกระเป๋าผ้าร่วมกับ คุณเเม็ค ศิลปินวาดภาพที่มีนามปากกาว่า เเม็คชา (Mackcha) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Connect the Dot” บอกเล่าเรื่องราวของ ชาล็อต เด็กผู้หญิงผู้เป็นตัวแทนของความฝันที่ได้ผจญภัยเคียงข้างไปกับฉลามวาฬ เพื่อพบเจอโลกใบใหม่ที่น่าตื่นเต้นไปพร้อมๆ กัน โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (FMRF), โครงการ “มาหยา Shark Watch Project” กับ “Love Wildlife” เพื่ออนุรักษ์ฉลามในอ่าวมาหยา และกิจกรรมเสวนา “TDEX Divers Talk” แชร์ประสบการณ์ด้านการดำน้ำ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ Influencers ชื่อดังจากหลากหลายวงการท่องเที่ยวและกีฬางานแสดงสินค้าและบริการสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ ซึ่งจะมีผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าเข้ามานำเสนอแพกเกจกรีนฟีสนามกอล์ฟ การเปิดบูทจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ อุปกรณ์เสริม ชุดกีฬากอล์ฟหลากหลายแบรนด์ดัง พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ การแข่งขันกอล์ฟ “” และกิจกรรมกอล์ฟ “Swing Quick Fix” จาก Golfing Ground Performance Center เพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักกอล์ฟทุกระดับตั้งแต่มือใหม่จนถึงระดับโปรทัวร์งานที่รวมกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬากลางแจ้ง บก-น้ำ-อากาศ มาไว้ในที่เดียว โดยจะมีผู้ประกอบการชั้นนำจากไทยและต่างประเทศยกขบวนเข้ามาจำหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้ง เดินป่า โดรน SUP Board Surfboard เจ็ตสกี คายัค ที่พักรีสอร์ต รวมถึงแพกเกจท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกิจกรรมกลางแจ้งมาไว้ในงานครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาบนเวทีที่จัดร่วมกับ Coffee Traveler ในพื้นที่ “Cozy Coffee in Camp” บรรยากาศแคมปิ้งที่มีทั้ง Slow Bar และ Speed Bar ให้ได้นั่งจิบกาแฟ พร้อมร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ “Camp” และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ท้าทายความสามารถ เช่น การแข่งขันปีนหน้าผาจำลอง “Thailand Bouldering Competition” ครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัล และร่วมกับ Decathlon จัดกิจกรรมการแข่งขันกางเต็นท์ “Tent set up challenge”สำหรับในปีนี้ทางผู้จัดงานยังได้จับมือกับ Lazada จัดแคมเปญเพื่อแจกคูปองส่วนลด on top พิเศษ เมื่อซื้อสินค้าและบริการภายในงานนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มในช่วงเวลาการจัดงาน และสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน นอกจากได้ของถูกใจแล้ว ยังมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่กลับบ้าน เช่น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับในประเทศจาก Thai Smile และ Thai Vietjet คอร์สเรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์กอล์ฟ และของที่ระลึกมากมายนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า งานท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ที่ทาง เอ็น.ซี.ซี.จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีนั้น เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการทำกิจกรรมร่วมด้วยให้เติบโตขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ตีกอล์ฟ กิจกรรมกลางแจ้ง แคมปิ้ง เดินป่า ปีนผา แม้ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเฉพาะ (Niche market) แต่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และพร้อมที่จะจ่ายให้กับทริปท่องเที่ยว หรือสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีเม็ดเงินกระจายรายได้ไปยังชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นด้วยด้านนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. เปิดเผยว่า ททท. ได้มุ่งเน้นตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง ในกลุ่มการท่องเที่ยวกลางแจ้ง ในกลุ่มกีฬากอล์ฟ , ดำน้ำ และแคมป์ปิ้ง ซึ่งหลังโควิด 19 การท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก เพราะจะเน้นเรื่องของสุขภาพ และมีความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวในที่โล่งแจ้งลดความเสี่ยงในการติดโรค และทำให้สุขภาพดีขึ้น โดยในกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าปกติมาก ทำให้ดึงรายได้เข้ามาชดเชยในส่วนที่ลดลงได้มาก ซึ่งที่ผ่านมาใน 3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่จะมุ่งเป้าให้การส่งเสริม