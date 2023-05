เซี่ยงไฮ้ เนรมิตถนนสายเก่า แปลงโฉมเป็นสตรีทอาร์ตโดนใจทาสแมว

โดยงานศิลป์เหล่าแมวขนาดยักษ์ปรากฏบนกำแพงของถนนเก่า Fangbang Middle Road

ความร่วมมือระหว่าง Shanghai Fosun Foundation, BFC Bund Finance Center (BFC) และ Yu Yuan Inc. จัดเทศกาล “Bund Art Season” ครั้งที่ 3 เพื่อเชื่อมโยงศิลปะและการใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟเช่น งานศิลปะสาธารณะขนาดใหญ่ นิทรรศการศิลปะ งานแสดงสินค้าแฟชั่น ฟอรั่มศิลปะ และเวิร์กชอป เพื่อช่วยให้ผู้รักศิลปะเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่เกิดจากศิลปะร่วมกันในย่าน The Bund ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 พฤษภาคม นี้ผลงานศิลปะโดยศิลปินหลายคนในครั้งนี้ ที่เรียกความสนใจได้มาก คือ ชุดการออกแบบศิลปะที่มีธีมเป็น “แมว” ทำให้พื้นที่ทั้งหมดของย่าน Greater Yu Yuan เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และดึงดูดให้ผู้คนต่างเดินทางไปชม เทศกาลศิลปะแมวน่ารักถูกวาดโดยศิลปินเพื่อสร้างเป็น “Cat Street on the Bund” ซึ่งเป็นจุดยอดนิยมในช่วงเทศกาลศิลปะ และทำให้ถนนเก่าในเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยความสดใหม่ ความมีชีวิตชีวาทางศิลปะซึ่งผลงานศิลปะสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีธีมแมวนี้ เสริมด้วยเทคโนโลยี AR และผู้เข้าชมสามารถชม สัมผัส และถ่ายภาพชิ้นงานได้อย่างอิสระCredit: Twitter @TripInChina