เริ่มแล้ว! Mango Art Festival 2023 งานศิลป์แห่งปี ที่เหล่าอาร์ตเลิฟเวอร์รอคอย

เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วกับงาน "Mango Art Festival 2023" เทศกาลศิลปะเพื่อการเริ่มต้นและค้นพบ เวทีสำหรับศิลปินอิสระ แกลเลอรี่นานาชาติ แบรนด์ และสุดยอดประสบการณ์ของอาร์ตเลิฟเวอร์ งานจัดตั้งแต่วันนี้ - 7 พ.ค. 2566 ที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกโดยงาน "Mango Art Festival 2023" ปีนี้มาในธีม "Rise" เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นและการค้นพบในวงการศิลปะซึ่งยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ พร้อมพบกับการแสดงแฟชั่นโชว์ชวนตื่นตาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและดนตรีจากดีเจมากความสามารถ ก่อนเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมงานเทศกาลนี้สร้างสรรค์พื้นที่ให้ศิลปิน แกลเลอรี่ และแบรนด์ต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงผลงาน โดยเฉพาะศิลปินอิสระหรือศิลปินหน้าใหม่เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวงการศิลปะและนำศิลปะไปสู่ผู้ที่สนใจในวงกว้างมากขึ้น โดยมีแกลเลอรี่จากนานาชาติเข้าร่วมมากกว่าปีก่อนผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับผลงาน ศิลปะ (Art), การออกแบบ (Design) และการแสดง & ดนตรี (Performance & Music) ภายในพื้นที่ของ Mango Art Festival 2023 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนแกลเลอรี่ (Gallery Zone) โซนศิลปินอิสระ (Independent Artists Zone) โซนออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Zone) และโซนศิลปะหัตถกรรม (Art & Craft Zone) พร้อมด้วยเวทีการแสดงและดนตรี (Performance & Music)ตลอดงานทั้ง 6 วัน (2-7 พฤษภาคม 2566) พบกับ 21 แกลเลอรี่ชั้นแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ, มากกว่า 80 ศิลปินอิสระ, 25 แบรนด์งานออกแบบผลิตภัณฑ์, 30 แบรนด์และศิลปินศิลปหัตถกรรม และ 10 รายการการแสดงและดนตรีสำหรับแกลเลอรี่จากต่างประเทศที่เข้าร่วมครั้งนี้เช่น G13 Gallery จาก มาเลเซีย, Vinyl on Vinyl จาก ฟิลิปปินส์, BoonBoon Art จากไต้หวัน AHC Projects Hamburg จาก เยอรมนี, Chimeem Art จาก จีน, Soe Soe / Wahso Art Gallery จาก เมียนมาร์, The Art of ERIC CHOONG จาก มาเลเซีย รวมทั้ง Formosa Art Fair อาร์ตแฟร์ที่มีชื่อเสียงจากไต้หวัน เป็นต้นนอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการพิเศษอย่าง "Rise of Pride" ซึ่งนำเสนอผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเวที “ทอล์ค” โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจโดยวันที่ 3 พ.ค. พบกับทอล์คในประเด็น Reimagining Waste: The Artistic Path to a Greener Future โดย ธนบูรณ์ สมบูรณ์, วันที่ 4 พ.ค. - Grazing Bangkok's Art Buffet โดย บรูซ สก็อตต์, Emergence of Asian Contemporary Art Markets โดย International Galleries, วันที่ 5 พ.ค. - What the Rise of Urban Art Means for Investors โดย พิริยะ วัชจิตพันธ์ และ วันที่ 7 พ.ค. - Sensing Bangkok: Feeling the City through the Senses โดย ฟิลลิป คอร์นเวล-สมิธ ฯลฯ กิจกรรมทอล์คของทุกวันเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ RCB Forum ชั้น 2ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเวทีดีเบตเพื่อแสดงวิสัยทัศน์จากตัวแทนพรรคก้าวไกล, พรรคเพื่อไทย, พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย ฯลฯ ในวันที่ 6 พ.ค. เวลา 15.00-16.30 น. ที่พลาดไม่ได้คือ กิจกรรมสุดพิเศษ อาทิการจับคู่ทางธุรกิจ & แพลตฟอร์มซื้อขายงานอาร์ตกิจกรรมสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching): ทางเทศกาลได้จัดพื้นที่และรวบรวมข้อมูลผลงานสำหรับการเจรจาติดต่อระหว่างศิลปิน แกลเลอรี่ นักออกแบบ องค์กรทางศิลปะ รวมถึงแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อสร้างศูนย์กลางซึ่งเชื่อมโยงให้มีการนําผลงานศิลปินไทยไปจัดแสดงที่แกลเลอรี่ต่างประเทศ หรือรวบรวมผลงานของศิลปินต่างชาติมาจัดแสดงที่แกลเลอรี่ของไทย หรือการทำงานร่วมกันของศิลปินและแบรนด์การใช้บริการนวัตกรรม / แพลตฟอร์มของไทย (Innovation / Online Platform): ด้วยความร่วมมือของ Keeps Tech Solution Co.,Ltd. ผู้พัฒนานวัตกรรมหรือแพลตฟอร์มซื้อขายผลงานศิลปะ KEPPOP เปิดโอกาสให้แกลเลอรี่ ศิลปิน หรือนักสะสมงานศิลปะได้ศึกษาทำความเข้าใจและทดลองใช้งาน ทั้งในส่วน Art Marketplace หรือ ตลาดงานศิลปะออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผลงานของศิลปินไทยเข้าสู่ตลาดการซื้อขายศิลปะในระดับนานาชาติได้มากขึ้น โดยมี Secure & Authentic Chip ระบบที่ติดตั้งเพื่อให้ผลงานศิลปะปลอดภัยจากการลอกเลียนแบบหรือนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งแสดงความเป็นเจ้าของผลงานและตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานศิลปะได้การทำงานร่วมกันระหว่างแบรนด์ (Brand Collaboration)ในพื้นที่ "Express Yourself Zone" ของ Mango Art Festival 2023 ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผลงานสร้างสรรค์ที่น่าตื่นเต้นจากการร่วมมือกันของศิลปินและนักออกแบบร่วมกับแบรนด์สินค้าต่าง ๆVespa x Manzood : เวสป้า (Vespa) แบรนด์สกู๊ตเตอร์สัญชาติอิตาลีที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกจับมือกับ "Manzood" ศิลปินสตรีทอาร์ตซึ่งกำลังมาแรงในประเทศไทย ผู้ดัดแปลงการ์ตูนคลาสสิกด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใคร โดยนำเสนอผ่านสตรีทอาร์ตบนฝาผนัง รวมทั้งงานบนผืนผ้าใบและเซิร์ฟบอร์ดด้วยนอกจาก Manzood จะจัดนิทรรศการผลงานศิลปะชุดล่าสุดใน Mango Art Festival 2023 แล้ว เขายังร่วมกับเวสป้านำเสนอแนวคิดทางศิลปะที่สดใหม่และน่าตื่นเต้นผ่านธีม "Express Yourself with Vespa" เพื่อแสดงตัวตนและการสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัดDewar’s x Pat-Art : Pat-Art นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์และมีสไตล์เฉพาะตัว ได้ร่วมมือกับ Dewar's เพื่อผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ในงานศิลปะของเขาเข้ากับวลีอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการเพนท์บนเสื้อสีขาวของบาร์เทนเดอร์ในส่วนของ Mango Art Festival 2023 X Dewar's Club โดย XSPACE ซึ่งเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะ และงานสถาปัตยกรรมถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นเลานจ์รอต้อนรับวีไอพีทุกท่านในวันเปิดเทศกาลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะแห่งปีเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษและรับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ใน Mango Art Festival 2023 ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 7 พ.ค. 2566 ณ ริเวอร์ ซิตี้แบง ค็อก