ก๊อปเกรด C ! ชาวเน็ตไทยโต้เพจดัง หลังอ้าง “พระราชวังของไทย-กัมพูชา” คือฝาแฝดกัน

The Twin Palace 🇹🇭🤝🇰🇭

📍Royal Palace in Pnom Penh #Cambodia

📍The Grand Palace of Bangkok #thailand

Credit : Discover ASEAN

เรื่องราวการเคลมสารพัดสิ่งในเมืองไทยของประเทศเพื่อนบ้านยังคงปรากฏให้เห็นเป็นดราม่าบนโลกโซเชียลกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเพจ SouthEast Asian Gallery ได้โพสต์รูปภาพ “พระราชวังพนมเปญ” ของกัมพูชา คู่กับ “พระบรมมหาราชวัง” ของไทย พร้อมระบุว่าเป็น “ฝาแฝด” กัน โดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่าหลังภาพและข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยได้ออกมาโต้แย้งตามเพจต่าง ๆ ว่า สถานที่ 2 แห่งไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ฝาแฝด ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกัน เพราะแต่ละแห่งต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสำหรับพระบรมมหาราชวัง ประเทศไทย และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2325พระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวังพระนคร เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน มีการแบ่งเขตออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นในส่วนวัดพระแก้วเป็นวัดสำคัญสูงสุดของประเทศไทย ภายในประดิษฐาน “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรือ “พระแก้วมรกต” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยต่างให้ความเคารพนับถือปัจจุบันพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ถือเป็นหนึ่งสถานที่สำคัญสูงสุดของเมืองไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์รวมแห่งสุดยอดงานศิลปกรรมต่าง ๆ ในสยามประเทศ รวมถึงเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ก สัญลักษณ์ ภาพจำ และ Soft Power แห่งความเป็นไทยที่ชาวโลกรู้จักกันดี นอกจากนี้ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติปักหมุดต้องมาเยือนสักครั้ง