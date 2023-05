ตามรอยหนังดัง “A Tourist's Guide to Love คู่มือรักฉบับนักท่องเที่ยว” สัมผัสเวียดนามที่แตกต่างในมุมโรแมนติกสุดฟิน

โฮจิมินห์





“A Tourist's Guide to Love คู่มือรักฉบับนักท่องเที่ยว” เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์รักโรแมนติก ที่นอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมแล้ว ยังได้รับเสียงตอบรับจากคอหนังทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงวันที่ 17 – 23 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หนังเรื่องนี้ครองอันดับ 3 ในชาร์ตภาพยนตร์ภาษาอังกฤษบน Netflix Top 10 ด้วยยอดชมกว่า 13.4 ล้านชั่วโมงA Tourist's Guide to Love คู่มือรักฉบับนักท่องเที่ยว นำแสดงโดย “เรเชล ลีห์ คุก” และ “สก็อตต์ ลี”ร่วมด้วย มิสซี พายล์ และ เบน เฟลด์แมนA Tourist's Guide to Love คู่มือรักฉบับนักท่องเที่ยว เป็นหนังรอมคอม (Romantic-Comedy) บอกเล่าเรื่องราวของ “อแมนด้า ไรลีย์” (เรเชล ลีห์ คุ๊ก) ผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยวสาวชาวอเมริกันที่ต้องเดินทางมาเวียดนาม จนทำให้พบกับ “ซินห์” (สก็อตต์ ลี) ไกด์หนุ่มผู้รักอิสระที่ช่วยเปิดโลกการผจญภัยอันชวนเพลิดเพลินและน่าประทับใจหนังรักโรแมนติกเรื่องนี้นำเสนอผ่านภาพและฉากอันสวยงาม พร้อมทั้งพาผู้ชมจากทั่วโลกไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ประเทศเวียดนามอย่างครบรส ทั้งธรรมชาติอันสวยงาม ศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ตลอดจนเส้นทางสุดโรแมนติก ผ่าน 5 เมืองหลักที่ Netflix ได้คัดสรรสถานที่ที่ปรากฏในฉากสุดฟินชวนโรแมนติกของหนังเรื่องนี้มานำเสนอกันเปิดฉากกันด้วยเมืองประวัติศาสตร์อย่าง “โฮจิมินห์” หรือ ชื่อเดิม “ไซง่อน” เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของเวียดนาม ซึ่งที่นี่ถือเป็นเมืองแรกที่ “อแมนด้า” นางเอกของเรื่องที่เริ่มต้นการเดินทางของเธอในประเทศเวียดนามจากภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องนี้ โดย “ตลาดเบนถั่น” (Ben Thanh) คือฉากสำคัญที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้ตลาดเบนถั่น เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของเวียดนาม ซึ่ง “ซินห์” ไกด์นำเที่ยวหนุ่มท้องถิ่น พระเอกของเรื่องได้อธิบายให้อแมนด้าฟังถึงการต่อรองราคาเพื่อซื้อผ้าพันคอไหมอย่างถูกวิธีต่อกันที่ “ฮอยอัน” เมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2542 ซึ่งโดดเด่นไปด้วยอาคารเก่าอันสุดคลาสสิกกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกฮอยอัน เป็นเมืองมราตั้งอยู่บนชายฝั่งตอนกลางของเวียดนาม เมืองนี้รายล้อมไปด้วยคลองที่สวยงาม โดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนทรงโบราณสีเหลืองสดใส โดยความสวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลากหลายฮอยอันถูกถ่ายทอดผ่านฉากโรแมนติกในเรื่อง อาทิ ตอนที่ซินห์ได้พาอแมนด้า เดินเล่นยามเย็นพร้อมขอพรในเมืองโบราณแห่งนี้ รวมถึงเยี่ยมชมสมาคมฟุกเกี๋ยน ( Fujian Assembly Hall ) ชุมชนชาวจีนซึ่งพวกเขาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการซ้อมเชิดสิงโตสำหรับเทศกาลตรุษญวณ หรือ เต็ด (Tết) อีกด้วยหลังจากจบการเดินทางอันสุดแสนจะวุ่นวายในเมืองฮอยอัน อแมนด้าและคณะ ก็ได้เดินทางมาใช้เวลาพักผ่อนอย่างคุ้มค่าที่เมืองชายฝั่งทะเลอย่างเมือง “ดานัง” ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นหาดทรายสีขาวสวยในหนังเรื่องนี้ซินห์ไกด์หนุ่มพระเอกของเรื่อง ไม่ได้เลือกพาลูกทัวร์ของเขาเดินทางไปยัง สะพานรูปมือสีทอง หรือ Golden Hand อันเลื่องชื่อ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน แต่กลับพาไปยัง “ปราสาทหมีเซิน” หรือ The My Son Sanctuary โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลงเหลือมาจากอาณาจักรจามปาแต่สำหรับอแมนด้าแล้ว ไฮไลท์สำคัญของเมืองนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ เพราะเธอกลับได้ตื่นตาตื่นใจกับกล้ามท้องของซินห์ขณะที่เขาโผล่ขึ้นมาจากการเล่นน้ำทะเลแบบสโลว์โมชั่นที่ทำให้เธอรู้สึกว่านี่เป็นโบนัสที่ลืมไม่ลงจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโล (Lo) ทางภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบ้านเกิดของ ซินห์ และ แองห์ (Quinn Trúc Trần)ที่เมืองนี้ อแมนด้ากับชาวคณะ ได้มาพบกับคุณย่าของของซินห์ รวมถึงได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษญวณ หรือ เต็ด (Tết) ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ถือเป็นภาพบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังหมู่บ้านฮาซางในแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างน่าประทับใจปิดท้ายการเดินทางและการผจญภัยเมื่อทุกคนเดินทางมายังกรุง “ฮานอย” เมืองหลวงของเวียดนามที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมอายุหลายศตวรรษ รวมถึงเป็นแหล่งรวมอิทธิพลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และฝรั่งเศสที่ฮานอย อแมนด้าต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อแฟนเก่าของเธอได้ขอเข้าร่วมคณะทัวร์แบบไม่คาดคิดเพื่อพยายามเอาชนะใจเธอ ซึ่งทำให้การเดินทางไปชมโรงละครหุ่นกระบอกน้ำ Thang Long ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ ที่บอกเล่าถึงประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามเป็นไปอย่างกระอักกระอ่วนแต่ในที่สุดอแมนด้าก็ตระหนักได้ว่าเธอไม่ต้องการได้ชีวิตแบบเก่าของเธอกลับมาแล้ว แต่จะสายเกินไปหรือไม่เมื่อซินห์ได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปแล้ว อแมนด้าต้องรีบวิ่งไปให้ทันก่อนที่รถบัสของเขาจะออกจากฮานอยโอเปร่าเฮาส์เพื่อบอกความในใจของเธอที่มีต่อซินห์อย่างไรก็ดีอุปสรรคครั้งนี้คือความกลัวเวียดนามครั้งใหญ่ที่สุดของเธอกับการข้ามสี่แยกกลางเมืองฮานอยที่พลุกพล่านไปด้วยรถยนต์และไม่มีสัญญาณไฟจราจรและนี่ก็คือมนต์เสน่ห์ของประเทศเวียดนามในบรรยากาศที่แตกต่าง ที่มาพร้อมกับความโรแมนติกสุดฟิน ผ่านฉากและสถานที่อันงดงามที่ปรากฏในหนังเรื่อง “A Tourist's Guide to Love คู่มือรักฉบับนักท่องเที่ยว” ซึ่งหลาย ๆ คนเมื่อดูยังประทับใจไม่สร่าง ก็สามารถหาวันว่างเดินทางไปตามรอยฉากโรแมนติกต่าง ๆ ของหนังเรื่องนี้กันได้