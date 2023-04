เคทีซีมอบสิทธิพิเศษเมื่อซื้อบัตรสมาชิกดิ แอทธินี คลับ ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ทุกประเภท

1 ) ส่วนลดค่าสมาชิกฯ ทันที 700 บาท (บัตรสมาชิกฯ ราคา 8,000 บาท และ 12,000 บาท)

2 ) Hotel Credit มูลค่า 1,000 บาท​

3 ) ส่วนลดเพิ่มอีก 5% จากสิทธิ์ส่วนลดสมาชิกฯที่ 8 ห้องอาหารของโรงแรม ส่วนลดสูงสุดรวม 55% เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า (แสดงบัตรสมาชิก ดิ แอทธินี คลับ คู่กับบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้ง)





สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000

นางสาวปริม ปัญญาเสรีพร ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกเคทีซี เมื่อชำระค่าบัตรสมาชิกรายปีโรงแรม ดิ แอทธินี คลับ “The Athenee Club” ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่าทุกประเภท สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้สำหรับ 8 ห้องอาหารที่เข้าร่วมรายการ ประกอบด้วย เรนทรี คาเฟ่ (Rain Tree Café), ดิ อัลเลียม แบงค็อก (The Allium Bangkok), เดอะ ซิลค์โร้ด (The Silk Road), คินสุกิ แบงค็อก บาย เจฟ แรมซีย์ (Kintsugi Bangkok by Jeff Ramsey), เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ (The House of Smooth Curry), เดอะ กลาสซ์ บาร์ (The Glaz Bar), เดอะ วิว (The View) และ เดอะ เบเกอรี่ (The Bakery)หรือเว็บไซต์ https://www.ktc.co.th/promotion/dining/hotel-dining สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก เคทีซี ทัช ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ#########################################