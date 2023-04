ปักหมุดเมืองใหญ่ “เซ็นทารา อุบล” โรงแรมหรูและ Hub of Lifestyle ดีที่สุดในอีสานใต้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, คอมมูนิตี้ มอลล์, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรม เผยโฉมโรงแรม “เซ็นทารา อุบล” (Centara Ubon) จุดหมายปลายทางแห่งใหม่มอบประสบการณ์การพักผ่อนในโรงแรมที่หรูหรา เป็น Hub of Lifestyle ที่ดีที่สุดของอีสานตอนใต้ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยตั้งอยู่ทำเลที่สะดวกสบาย ติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล พร้อมตอบโจทย์ทุกจุดประสงค์ทั้ง Business & Leisure ด้วยจำนวนห้องพักกว่า 160 ห้อง ที่มีดีไซน์โดดเด่นแฝงด้วยศิลปวัฒนธรรมของอีสาน พร้อมด้วยพื้นที่ห้องประชุมและจัดเลี้ยง รวมทั้งร้านอาหาร House of Kin, บาร์ TEENS OF THAILAND, คาเฟ่ GODFATHER, Outdoor Pool, Cenfit Fitness และ พื้นที่สวนที่เป็น Pet-Friendly โดยเซ็นทารา อุบล เป็นโรงแรมภายใต้การพัฒนาของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Centara Hotels & Resorts ในการบริหารโรงแรมเซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้าต่อยอดโครงการมิกซ์ยูสดังเช่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “เซ็นทรัล โคราช” โครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน โดยเตรียมประกาศเปิดตัวโครงการมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล อุบล” ปักหมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการใช้ชีวิต พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอีสานตอนใต้ ด้วยองค์ประกอบภายในโครงการที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ทั้ง 360 องศา ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล, คอนโด ESCENT และจิ๊กซอว์ล่าสุดคือ “โรงแรมเซ็นทารา อุบล” ที่เปิดให้บริการแล้วอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีแผนเตรียมเปิดโรงแรมเซ็นทารา อยุธยา ในเดือนตุลาคมนี้อีกด้วย ในปี 2566 นี้โรงแรมในเครือเซ็นทรัลพัฒนาจะเปิดครบทั้ง 3 แบรนด์ ได้แก่ Centara, Centara One และ GO! Hotel รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 1,600 ห้องภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Property บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “โรงแรมเซ็นทารา อุบล พัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม Full-Scale Service ที่มีทั้งห้องพัก, พื้นที่ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง ตอบโจทย์ทุกจุดประสงค์และทุกไลฟ์สไตล์ของนักเดินทาง เน้นจุดเด่นของห้องพักพร้อม Day Bed ให้เข้าพักได้ถึง 3 ท่าน รวมถึงห้องอาหาร ‘House of Kin’ - all day family dining ที่ได้ผสมผสานวัตถุดิบชั้นนำของจังหวัดอุบลราชธานีเข้ากับวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษให้กับทุกท่าน นอกจากนั้น ยังมีร้านกาแฟ GODFATHER และบาร์ TEENS OF THAILAND มาให้บริการถึงที่โดยเราหวังว่าโรงแรมเซ็นทารา อุบลจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและสร้างความสุขให้กับจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงนักเดินทางจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ และยโสธร และเพื่อนบ้านจาก สปป.ลาว และ เวียดนามอีกด้วย”สุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เราตั้งใจพัฒนาโรงแรมเซ็นทารา อุล ให้เป็น Top of Mind Destination ของจังหวัดและศูนย์กลางของอีสานตอนใต้ โดยนอกจากจะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดยังเป็น ‘ห้องรับแขก’ ที่ยินดีต้อนรับผู้คนทั้งในจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลและภาคอีสานมาร้อยเรียงเรื่องราวผ่านงานดีไซน์และงานศิลปะที่นำเสนอในพื้นที่และมุมต่างๆ ของโรงแรม ทั้งในห้องพัก, โถงล็อบบี้โรงแรมและพื้นที่หน้าลิฟท์แต่ละชั้นที่ได้มีการจัดวางผลงาน Art Piece ดึงเอา Local Essence มานำเสนออย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังให้ความสำคัญในด้าน Local Engagement ด้วยการคัดสรรวัสดุและวัตถุดิบท้องถิ่น รวมไปถึงการจ้างงานผู้คนในจังหวัด โดยหวังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่โดดเด่นของภาคอีสาน”จุดเด่นของโรงแรม “เซ็นทารา อุบล” จุดหมายปลายทางแบบ All-In-One ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางทั้งสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว พักผ่อน และติดต่อธุรกิจ1. โลเคชั่นติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล: ห่างจากสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเพียง 6.5 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาที อีกทั้งยังเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณใกล้เคียง ได้อย่างสะดวกสบาย2. ห้องพักหรู อยู่อย่างมีสไตล์: ห้องพัก 3 แบบ ทั้งแบบ Deluxe, Premium Deluxe และ Premium Deluxe Suite รวมกว่า 160 ห้อง ขนาดตั้งแต่ 29 ถึง 47 ตร.ม. มีเตียงนอนเล่นแบบ Daybed เพื่อรองรับผู้เข้าพักเพื่อพักผ่อนแบบสบายได้มากถึง 3 คน พร้อมพื้นที่นั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน โต๊ะเอนกประสงค์ ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและทานอาหาร รวมถึงชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารที่มีมาให้พร้อมในห้องพัก รวมถึงระเบียงส่วนตัว พร้อมวิวสระว่ายน้ำ วิวสวน และวิวเมือง ตกแต่งอย่างมีสไตล์ อบอุ่น และ ทันสมัย แต่แฝงด้วยศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวอุบลและอีสานตอนใต้3. พักผ่อนกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย : อาทิ สระว่ายน้ำกลางแจ้งที่สวยงาม และ ฟิตเนส Cenfit ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมพื้นที่โซน PET FRIENDLY เอาใจคนรักสัตว์ที่บริเวณสวนของโรงแรม4. มิติใหม่ Dine & Drink : มอบประสบการณ์และไลฟ์สไตล์การกินดื่มในรูปแบบใหม่ที่คาดไม่ถึง (Unexpected Experiences)· ตั้งแต่การทานอาหารที่ ‘House of Kin Ubon’ ร้านอาหารที่เป็น Favorite Family Restaurant ของทุกคนในครอบครัว พร้อมเสิร์ฟด้วย all-day dining ผสมผสาน Local ingredients ซึ่งเป็นการยกระดับวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นของอุบลที่นำมารังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยและลงตัว โดยเชฟวัช วัชระ สุทธิวงศ์ Executive Chef พร้อมเตรียมเปิดตัวคอนเซ็ปต์ใหม่ Weekend Buffet & Brunch· ครั้งแรกกับการร่วม Co-Create with Local Hero อย่างคาเฟ่ ‘GODFATHER COFFEE’ คาเฟ่สุดคูลแห่งอีสาน นำโดย คุณชิน ธีระพงษ์ ดำรงอัครวิวัฒน์ ซึ่งเป็น Head of Barista ประจำสาขาอุบลราชธานี ที่มาร่วมรังสรรค์เมนูกาแฟสุดพิเศษ ในบรรยากาศ Temporary & Metro Café· พักผ่อนช่วงค่ำคืนที่จินบาร์ ‘TEENS OF THAILAND’ พร้อมเครื่องดื่มที่รังสรรค์มาพิเศษเพื่อโรงแรมเซ็นทารา อุบล รวมถึงเมนู Izakaya อีสานที่ไม่เหมือนใคร เช่น เมี่ยงปลาทอดเสียบไม้, ท้องปลาแซลมอนทอด แจ่วพอนสึ, อีสาน hotdog และของย่างอีกกว่า 10 ชนิด5. ตอบโจทย์การทำงาน งานจัดเลี้ยง และงานสัมมนา เซ็นทารา อุบล ยังมีพื้นที่จัดงานในส่วนกลางของโรงแรม รวมถึงห้องประชุมและอบรมสัมนา จำนวน 3 ห้อง และห้องแกรนด์บอลรูม ขนาดกว่า 297 ตร.ม. เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับงานแต่งงาน การประชุม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมรองรับในทุกโอกาสพิเศษ ด้วยสถานที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเปิดแนวคิดการดีไซน์ “เซ็นทารา อุบล” โรงแรมที่มีกลิ่นอายอุบลและอีสานซ่อนอยู่ในทุกมุมเซ็นทารา อุบล กับแนวคิดในการเลือกวัสดุและสีที่มีความเฉพาะตัวของ “ก้อนอิฐ” หนึ่งในวัสดุที่อยู่คู่กับสถาปัตยกรรมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะในภาคอีสาน เกิดจากการนำดินแดงผสมกับแกลบเผาไฟเพื่อให้กลายเป็นก้อน เชื่อมประสานกันด้วยปูน มีความแข็งแรง และเรียงก่อเป็นรูปได้หลากหลาย ซึ่งก้อนอิฐทุกก้อนที่นำมาเรียงรังสรรค์เป็นเซ็นทารา อุบล ล้วนเป็นฝีมือของช่างพื้นเมืองทั้งสิ้นการตกแต่งโรงแรมเซ็นทารา อุบล เลือกใช้งานหัตถกรรมของชาวอุบลและชาวอีสาน นับตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงโรงแรมจนก้าวสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ อาทิ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมลวดลายเฉพาะถิ่น โดยเฉพาะ “ลายกาบบัว” ซึ่งเป็นลายผ้าเฉพาะของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมพบกับความปราณีตของงานจักรสานด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และงานประติมากรรมอันโดดเด่น ที่ออกแบบให้เป็น Masterpiece หนึ่งเดียวในโลก เพื่อให้โรงแรมแห่งนี้มีกลิ่นอายของความเป็นชุมชนท้องถิ่นอย่างลงตัว อาทิบริเวณโถงล็อบบี้: ผลงาน “ผ้าทอเส้นสายนที โขง ชี มูล” ศิลปะขนาดใหญ่ที่จำลองเส้นสายของด้ายผ้าฝ้ายบนกี่ทอผ้า หรือหูกขนาดใหญ่ ที่บรรจงทอเป็นลวดลายของ “เมืองสายนที โขง ชี มูล” และ ประติมากรรมที่รังสรรค์โดยธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลก “สามพันโบก”โถงหน้าลิฟท์ชั้น 1: ผลงานศิลปะคอลลาจ “ผ้าทอมือ” ที่นำเอาผ้าพื้นเมืองลวดลายต่างๆ อันทรงคุณค่าด้วยภูมิปัญญาชาวอีสานมาประกอบกัน เช่น ลายกาบบัว ลายหางกระรอก ลายน้ำไหล ลายขันหมากเบ็ง และ ลายกระจับหม่อง เป็นต้นโถงหน้าลิฟท์ชั้น 2 : ผลงาน “เหล็กดัดลายยุคก่อนประวัติศาสตร์” จำลองลวดลายของภาพเขียนสีอายุกว่า 4,000 ปี ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มโถงหน้าลิฟท์ชั้น 3 : ผลงาน “ประติมากรรมก้อนหิน” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความโค้งมนของก้อนหินที่ผ่านการรังสรรค์โดยสายน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงโถงหน้าลิฟท์ชั้น 4 : ผลงาน “กระด้งวิถีอีสาน” ที่นับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น นำมาผสมผสานกับผ้าทอมือลวดลายต่างๆ ให้ออกมาเป็นผลงานประติมากรรมตกแต่งผนังโถงหน้าลิฟท์ชั้น 5 : ผลงาน “กระสวย” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้ามา มีหน้าที่ส่งเส้นด้ายพุ่งเข้าไปในด้ายเส้นยืนที่ขึงอยู่บนกี่หรือหูกทอผ้า โดยหยิบยกมายึดโยงกับเส้นสายกลายเป็นผลงานที่แปลกใหม่โถงหน้าลิฟท์ชั้น 6 : ผลงาน “ต้นเทียนพรรษา” แรงบันดาลใจจากงานประเพณี “แห่เทียนเข้าพรรษา” อันเป็นการหลอมรวมจิตศรัทธาของชาวอุบล รวมเป็นต้นเทียนขนาดใหญ่ ที่ผ่านการแกะสลักด้วยความวิจิตรงดงามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษและจองห้องพัก สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cub หรือ โทร 045-319-556