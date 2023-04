ผลงานภาพถ่าย “กำแพงพระบรมมหาราชวัง” คว้ารางวัลชนะเลิศ Wiki Loves Monuments

ภาพถ่ายข้างกำแพงพระบรมมหาราชวัง ถ่ายจากข้างสนามหลวงทิศใต้ มุมที่เห็นพระปรางค์ 8 องค์ (พระอัษฏามหาเจดีย์) เรียงแนวเป็นมุมมอง perspective (จริงๆมีช่างภาพได้ถ่ายมุมนี้มาเยอะแล้ว) ได้แสงแดดตอนบ่ายแก่ๆฉาบภาพออกในโทนสีอุ่น ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า กับความบังเอิญที่มีคุณลุงใส่หน้ากากขี่จักรยานผ่านมาในจังหวะที่แนวพระปรางค์เรียงเป็นเส้นนำสายตาไปหาคุณลุงพอดี





หลังจากส่งภาพประกวด Wiki Loves Monuments Thailand 2022 ได้รางวัลที่ 1 ระดับประเทศเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว ทาง WLM Thailand ได้ส่งภาพรางวัล 10 อันดับแรกของประเทศไทยเข้าประกวดระดับ International ที่มีภาพส่งประกวดมากกว่า 150,000 ภาพ จาก 36 ประเทศโดยที่แต่ละประเทศคัดเลือกภาพส่งรอบสุดท้ายรวม 337 ภาพ





29 มีนาคม ได้รับ email จาก Wikimedia Commons ว่ารูปผมมีโอกาสติดใน 15 อันดับแรก (มีเพียง 10 อันดับแรกที่ได้รางวัล) ส่ง form มาให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและเกี่ยวกับภาพ และบอกจะเริ่มประกาศผลถอยหลังตั้งแต่อันดับ 25 ลงมาตั้งแต่ตี 1 เมื่อวานนี้

เริ่มเฝ้ารอตอนประกาศผลตั้งแต่อันดับ 15 ลงมาตอนบ่าย 2 ทุกๆครึ่งชั่วโมง ตอนแรกลุ้นขอให้ติด 10 อันดับแรกก็พอใจแล้ว รอจนถึงอันดับ 2 ยังคิดว่าสงสัยเราอาจกรอกข้อมูลไม่ครบเลยถูกตัดสิทธิ์ ไม่คิดว่าจะได้อันดับ 1 จริงๆ จนรู้ผลว่าได้ตอน 3 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมาคุณหมอผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการคว้ารางวัลชนะเลิศ “Wiki Loves Monuments 2022” ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เพื่อส่งเสริมแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั่วโลกโดยภาพดัง คือ “กำแพงพระบรมมหาราชวัง” ซึ่งคุณหมอได้ระบุว่าต้องขอขอบคุณทีมงานประกวดวิกิมีเดียระดับนานาชาติและกรรมการตัดสินรางวัล ขอบคุณทีมงานประกวดวิกิมีเดียประเทศไทยที่ตัดสินรางวัลและส่งไปแข่งขันระดับนานาชาติ ขอบคุณช่างภาพคนแรกที่เปิดมุมมองตรงนี้ ขอบคุณคุณลุงที่บังเอิญถีบจักรยานเข้ามาได้จังหวะพอดีMany Thanks WLM Thailand and WLM International team and jury for the rewards.และในนามของคนไทยที่รักประเทศไทย รักโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติ อยากให้คนไทยรักและช่วยกันรักษา อย่าให้ใครมาลดคุณค่าหรือทำลายสมบัติของชาติของคนไทยทุกคนนี้อีกเลย