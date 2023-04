5 กิจกรรมไฮไลต์ไม่ควรพลาด “Ice Magic : Fantasy on Ice” เมืองน้ำแข็ง-หิมะจำลองใหญ่ที่สุดในไทย

ชวนทุกคนหนีอากาศร้อนมาพึ่งเย็น กับ มุมใหม่เมืองกรุงเทพฯ Ice Magic : Fantasy on Ice มีเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร เป็นดินแดนน้ำแข็งและหิมะจำลองแบบป๊อปอัพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส โดยมีกิจกรรมมากมายตั้งแต่ความสนุกสนานในครอบครัวไปจนถึงกิจกรรมสุดท้าทาย โดยจะเปิดให้เที่ยวชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ก.ค. นี้ ที่ แบรรยากาศเมืองน้ำแข็งและหิมะจำลองหนาวสุดขั้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นต่าง ๆ และมุมถ่ายภาพสวย ๆ มากมาย ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 โซน และเป็น 5 กิจกรรมไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด เริ่มที่โซนหิมะ เนรมิตหิมะจำลองโดยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นนวัตกรรมเดียวกับที่ใช้ในงานโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2565 ที่ประเทศจีน ซึ่งจะมอบประสบการณ์การสัมผัสหิมะที่แท้จริง โดยหิมะจําลองนั้นจะสะอาดกว่าหิมะตามธรรมชาติที่พบในประเทศที่หนาวเย็น ทําให้ผู้เข้าชมสนุกกับการปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยหิมะที่สร้างขึ้นใหม่ทุกวัน ในโซนนี้มีกิจกรรมไฮไลต์คือ1.เล่นสกี และสโนว์บอร์ด บนลานสกีที่ยาวถึง 80 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในลานสกีที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย เหมาะสําหรับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดซึ่งทางงานจะมีอุปกรณ์สำหรับเล่นลานสกีเตรียมไว้ให้เล่นแบบมันส์จุใจ2.ปั้นตุ๊กตาหิมะ อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าหิมะที่งาน Ice Magic : Fantasy on Ice มีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากโดยผลิตหิมะจําลองนั้นจะสะอาดกว่าหิมะตามธรรมชาติ ทุกคนสามารถลงไปนอนเล่นนางฟ้าหิมะ หรือหยิบมาปั้นสโนว์บอลเล่นกับเพื่อนได้ รวมถึงปั้นตุ๊กตาหิมะสุดน่ารักก็ได้เช่นกันต่อที่โซนน้ำแข็ง ที่มีกิจกรรมไฮไลต์คือ3.ลานน้ำแข็งขนาด 300 ตารางเมตร ที่มีไฮไลต์อีกอย่างที่พลาดไม่ได้เลยคือ เครื่องเล่นม้าหมุน ที่เปิดให้เข้าไปผลัดกันเข้าไปนั่งเล่นเป็นรอบๆ ให้เพลิดเพลินเบาๆ และ และเลนสไลเดอร์คู่ที่ ทุกคนสามารถจูงมือเพื่อนๆมาต่อแถวสไลด์ลงมาพร้อมกัน หรือจะเล่นคู่กันแข่งกันว่าใครจะถึงก่อนก็สนุกสนานฟินสุดๆ4.ลานไอซ์สเก็ต ทางงานมีเตรียมเครื่องเล่นตุ๊กตาให้ขี่สำหรับเด็กๆ ด้วย5.ถ่ายรูปสวยๆ กับประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยช่างแกะสลักน้ำแข็งระดับปรมาจารย์จากเมืองฮาร์บิน ประเทศจีน ซึ่งทางงาน Ice Magic : Fantasy on Ice จะมีจัดโชว์ไว้หลายจุด อาทิ โดมเอสกิโม กวางเรนเดียร์ และหมีขาวขั้วโลกเหนือ เป็นต้นสำหรับ Ice Magic : Fantasy on Ice จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าสัมผัสบรรยากาศดินแดนน้ำแข็งและหิมะจำลองได้ตั้งแต่วันนี้ 16 กรกฎาคม 2566 ที่ ห้างสรรพสินค้า The Market Bangkokราคาบัตร : บัตรผู้ใหญ่ ราคา 999 บาท, เด็ก (อายุ 4-12 ปี) ราคา 799 บาท, ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ราคา 499 บาทเปิดให้บริการทุกวัน 10.00-22.00 (6 รอบต่อวัน)สามารถเล่นได้ระยะเวลา 120 นาที ต่อรอบผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้างานได้ที่ https://apolloentmedia.com/product/ice-magic-fantasy-on-ice-th/