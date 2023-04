“Ice Magic : Fantasy on Ice” กรุงเทพฯมุมใหม่ หนาวสุดขั้ว เมืองน้ำแข็ง-หิมะจำลองใหญ่ที่สุดในไทย

•โซนหิมะ

•โซนน้ำแข็ง

ราคาบัตร : บัตรผู้ใหญ่ ราคา 999 บาท, เด็ก (อายุ 4-12 ปี) ราคา 799 บาท, ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ราคา 499 บาท

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00-22.00 (6 รอบต่อวัน)

สามารถเล่นได้ระยะเวลา 120 นาที ต่อรอบ



ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้างานได้ที่ https://apolloentmedia.com/product/ice-magic-fantasy-on-ice-th/

Apollo Entertainment Media (อพอลโล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มีเดีย) ผู้จัดงานอิเวนต์และนิทรรศการชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมและสัมผัสประสบการณ์อุณหภูมิติดลบต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส ในที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า The Market Bangkok โดยจะมีเครื่องเล่นให้ได้ร่วมสนุกสนาน อีกทั้งมีมุมถ่ายภาพสวย ๆ กับบรรยากาศหนาวเย็นอย่างจุใจ เหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและอยากลองประสบการณ์แปลกใหม่"ทีมงาน Apollo Entertainment Media รู้สึกตื่นเต้นที่ได้นําความมหัศจรรย์ของฤดูหนาวมาสู่เมืองร้อนในแถบตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทีมงาน Ice Magic : Fantasy on Ice ทํางานกันอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนดินแดนแห่งฤดูหนาวใจกลางเมืองนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นทุกคนเพลิดเพลินไปกับหิมะจำลองและน้ำแข็งที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต ให้คถณได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรัก"ประธานและผู้ก่อตั้ง Apollo Entertainment Media กล่าวผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กล่าวถึง Ice Magic : Fantasy on Ice ว่า ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความแปลกใหม่ในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย"Ice Magic : Fantasy on Ice เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผมรู้สึกตื่นเต้นที่งานนี้มาเยือนประเทศไทย ผมคิดว่ามันจะมอบประสบการณ์ฤดูหนาวที่น่าจดจําให้กับทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ผมเชื่อว่างานนี้ไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก แต่ยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอย่าง Ice Magic อีกด้วย" นายอธึก กล่าวด้านประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย กล่าวว่างานนี้สนับสนุนให้กีฬาฤดูหนาวในประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น"ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นงานอย่าง Ice Magic: Fantasy on Ice มาถึงกรุงเทพฯ การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างดินแดนฤดูหนาวในใจกลางเมืองนั้นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง งานนี้ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสําหรับผู้เข้าชม แต่ยังเป็นการส่งเสริมความสนุกสนานของกีฬาฤดูหนาวและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคนไทยอีกด้วย ผมตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ และหวังว่าจะได้เห็นความสนใจและการมีส่วนร่วมในกีฬาฤดูหนาวในภูมิภาคนี้มากขึ้น" นายติงกล่าวสำหรับ Ice Magic : Fantasy on มีเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร เป็นดินแดนน้ำแข็งและหิมะจำลองแบบป๊อปอัพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส โดยมีกิจกรรมมากมายตั้งแต่ความสนุกสนานในครอบครัวไปจนถึงกิจกรรมสุดท้าทายIce Magic : Fantasy on Ice แบ่งออกเป็นสองโซนหลัก ได้แก่เนรมิตหิมะจำลองโดยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นนวัตกรรมเดียวกับที่ใช้ในงานโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2565 ที่ประเทศจีน ซึ่งจะมอบประสบการณ์การสัมผัสหิมะที่แท้จริง โดยหิมะจําลองนั้นจะสะอาดกว่าหิมะตามธรรมชาติที่พบในประเทศที่หนาวเย็น ทําให้ผู้เข้าชมสนุกกับการปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยหิมะที่สร้างขึ้นใหม่ทุกวันนอกจากนี้โซนหิมะยังมีลานสกียาวถึง 80 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในลานสกีที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย เหมาะสําหรับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดผู้เข้าชมจะได้พบกับลานน้ำแข็งขนาด 300 ตารางเมตร เครื่องเล่นม้าหมุน และเลนสไลเดอร์ที่ทำจากน้ำแข็งสองเลนซึ่งมีความยาวรวม 148 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในสไลเดอร์น้ำแข็งในร่มที่ยาวที่สุดในโลกในโซนน้ำแข็งยังตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยช่างแกะสลักน้ำแข็งระดับปรมาจารย์จากเมืองฮาร์บิน ประเทศจีน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลน้ำแข็งฮาร์บินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ Ice Magic : Fantasy on Ice จัดขึ้นที่กรุงเทพฯนี้ จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจ อีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเล่นหิมะและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การท้าทายความหนาวเย็นในอุณหภูมิหนาวสุดขั้ว การทานหม้อไฟหม่าล่าท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ เป็นต้น