“ส้มตำไทย” คว้าอันดับ 6 สลัดที่ดีที่สุดในโลก ส่วน “พล่ากุ้ง” คว้าอันดับ 9

TasteAtlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก ได้จัดอันดับ "10 Best Rated SALADS in the World" หรือ สลัดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งผลคะแนนรีวิวจากทั่วโลกพบว่าอาหารไทยติด Top 10 จำนวนสองเมนูในหมวดนี้ ได้แก่ "ส้มตำ" อยู่ในอันดับที่ 6 รวมทั้ง "พล่ากุ้ง" ติดอันดับที่ 9TasteAtlas ระบุว่า ส้มตำส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอีสานของไทย แม้ว่ามีคนแนะนำว่าปรากฏขึ้นครั้งแรกในประเทศลาวก็ตาม ส้มตำใช้มะละกอดิบ ฝานเป็นเส้นบาง ใส่ถั่วลิสงคั่ว มะเขือเทศ กระเทียม พริกชี้ฟ้า น้ำปลา กุ้งแห้ง น้ำตาลปี๊บ น้ำมะนาวหรือน้ำมะขาม และยังสามารถเพิ่มเติมวัตถุดิบต่างๆได้อีกมากมายมีความหวานและความเผ็ดแตกต่างกันไป มีขายตามร้านอาหารและแผงลอยริมถนนให้ลูกค้าได้เลือกอย่างหลากหลายปรับเปลี่ยนส่วนผสมได้ตามความชอบ ถือเป็นเมนูสลัดที่เรียบง่าย ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและสามารถพบได้ในเมนูร้านอาหารไทยแบบดั้งเดิมทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงต้นกำเนิด ซึ่งสามารถรับประทานเป็นอาหารจานหลัก หรือเสริมกับข้าว เนื้อย่าง หรือปลา ก็ได้ส่วน "พล่ากุ้ง" ถือเป็นยำกุ้งสด ประกอบด้วยกุ้งลวกรวมกับก้านตะไคร้สับ หอมแดง ใบมะกรูด ผักชี ใบสะระแหน่ ราดด้วยน้ำซอสจากพริกมะนาว อาหารจานนี้มีหลายรูปแบบ บางเมนูเรียกอาหารทะเล หรือปลาชนิดอื่นแทนกุ้ง หรือแม้แต่ผสมอาหารทะเลหลายชนิดเพื่อให้เป็นสลัดที่น่าสนใจยิ่งขึ้น