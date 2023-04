ดราม่า! สายการบินสีส้มมอบการ์ดอวยพรให้ “ธนาธร” โดนทัวร์ลงพร้อมคำถาม “เลือกปฏิบัติ-ดูแลลูกค้าไม่เท่ากัน“

“วันนี้บิน***แต่เช้าตรู่ พอเครื่องบินขึ้น ก็ผล็อยหลับไปเลย ตื่นมาอีกทีเครื่องลงแล้ว และเห็นถุงขนม พร้อมข้อความนี้วางอยู่ข้างๆ ขอบคุณเจ้าหน้าที่สายการบินครับ การเดินทางของผม พบกับผู้คนที่เข้าใจว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่และสนับสนุนอย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ กำลังใจจากทุกท่านแบบนี้แหละที่ค้ำจุนให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่ วันหน้าถ้ามีอำนาจ จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยครับ”

ถือเป็นอีกหนึ่งดราม่าในโลกโซเชียล หลังนาย “” ผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ในฐานะประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ภาพบรรยากาศขณะที่เดินทางอยู่บนสายการบินหนึ่งลงใน เฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยระบุข้อความว่าสำหรับข้อความบนการ์ดที่นายธนาธรอ้างว่าพนักงานดูแลบนสายการบินดังกล่าวได้แอบแนบมาให้ตอนตัวเองหลับนั้น เขียนว่า“Welcome on board K.Thanathorn J. สุขสันต์วันสงกรานต์ ย้อนหลังนะคะ” Thank you for your effort for thai people I hope you’ll be lucky for the upcoming election.”เรื่องนี้หลังถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นกระแสดราม่าบนโลกโซเชียล โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนายธนาธร ชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงโดยระบุว่าอ้างอิงจากพฤติกรรมที่ผ่านมา ขณะที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ตั้งคำถามต่อสายการบินสีส้ม ที่กำลังจะปิดกิจการในเร็ว ๆ นี้ว่า พนักงานดูแลคนดังกล่าวมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารพร้อมกันนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังตั้งคำถามในเฟซบุ๊กแฟนเพจของสายการบินสีส้มต่อพฤติกรรมของพนักงานดังกล่าวว่า “ทำไมเลือกปฏิบัติ”, “ลูกค้าเท่ากัน ทำไมดูแลลูกค้าไม่เท่ากัน”?!?โดยส่วนหนึ่งของความเห็นต่อกรณีดังกล่าวนั้นก็ได้แก่-ทำไมคนไม่เท่ากันอ่ะคะ คนอื่นไม่ได้อย่างคุณธนาธร คุณธราธรน่าจะพูดกับพนักงานหรือสายการบินนะคะ ไม่ควรเลือกปฏิบัติ เราก็คนเท่ากัน อย่างที่คุณธนาธรเรียกร้องเรื่อยมา-นโยบายสายการบินอย่างหนึ่งที่พนักงานพึงปฏิบัติคือการไม่เอาเรื่องการเมือง การพูดคุยเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะผู้บริหารว่างัยคะ????-ทำไมพนักงานของสายการบินดูแลลูกค้าไม่เท่ากันเลยอ่ะ-โอ้ยยย อิแอร์กีบ*** โอเวอร์มากแม่!!!! ถ้ามีเซอร์วิสมายด์จริง ก็ทำแบบนี้กับผู้โดยสารทุกคนสิจ๊ะ ราคาตั๋วก็จ่ายเหมือนกันทุกคน วันเกิดผู้โดยสารก็ไม่ใช่!!!-อยากได้การ์ดบ้างจังครับ ต้องทำยังไง บริการลูกค้าเท่าเทียมกันไหมครับ-อยากได้การ์ดอวยพรวันสงกรานต์บ้างต้องทำยังไงครับ หรือต้องมีเงินระดับพันล้าน หรือยังไง?สำหรับเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไป ว่าสายการบินสีส้มดังกล่าวจะชี้แจงอย่างไร หรือจะปล่อยเรื่องนี้ทิ้งไว้จนกว่าจะปิดกิจการ