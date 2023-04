ปังไม่ไหว! "ต้มข่าไก่" ของไทย คว้าอันดับ 4 ซุปที่ครองใจนักรีวิวทั่วโลก

อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! ล่าสุด TasteAtlas เผยเมนู "ต้มข่าไก่" ของไทย ติดอันดับ 4 ซุปที่นักรีวิวทั่วโลกเทคะแนนให้มากที่สุดในโลก ด้านต้มยำกุ้งติดอันดับ 9 เช่นกันTasteAtlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก ได้จัดอันดับ "100 Best Rated SOUPS in the World" ที่เป็นการจัดอันดับเมนูซุปจากทั่วโลกที่ได้รับคะแนนรีวิวจากทั่วโลกมากที่สุด ผลออกมาว่าเมนู "ต้มข่าไก่" ได้รับคะแนนรีวิว 4.7 คะแนนจากนักรีวิวทั่วโลกโดยอันดับ 1-3 ตกเป็นของ Tonkotsu ramen ของญี่ปุ่น, Żurek ของโปแลนด์ และ Mercimek çorbası ของตุรกี ด้านเมนู "ต้มยำกุ้ง" เมนูขึ้นชื่อของไทย ก็ยังคงแรงไม่ตก ได้รับ 4.6 คะแนน ติดอันดับ 9 ในการจัดอันดับครั้งนี้เช่นกันโดยทาง TasteAtlas ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า "ต้มข่าไก่" เป็นอาหารประจําชาติแสนอร่อยของประเทศไทยที่มาจากทางเหนือและได้รับอิทธิพลจากลาวที่อยู่ใกล้เคียง เป็นซุปที่มีชื่อแปลว่า ซุปไก่ต้มข่า ประกอบด้วยกะทิ ไก่หันเป็นชิ้นเล็ก ข่า ตะไคร้ กระเทียม พริกชี้ฟ้า ใบมะกรูด น้ําปลา และเห็ด โรยหน้าด้วยผักชีและมะเขือเทศหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ารสชาติเผ็ดร้อน ฉุน เปรี้ยวเล็กน้อย ออกรสชาติความเป็นครีมของกะทิ มีกลิ่นหอม ต้มข่าไก่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงพร้อมสรรพคุณทางยาที่ดีเนื่องจากอาหารจานนี้เป็นที่นิยมมาก จึงมีซุปที่ใส่เครื่องอื่นๆ ตามอาหารพื้นถิ่น เช่น ต้มข่าไก่แบบมังสวิรัติใส่เต้าหู้ หรือต้มข่าไก่ที่ใส่อาหารทะเล หรือใส่เนื้อหมู นิยมกินคู่กับข้าว