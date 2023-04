สงกรานต์ไทยปังไม่หยุด “หลิวเต๋อหัว” โพสต์ภาพรดน้ำดำหัวพร้อมอวยพรปีใหม่ไทย

งานสงกรานต์ประเทศไทยนี้ มีดาราคนดังชาวจีนตบเท้ามาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น หยางจื่อ, เจิงซุ่นซี, จินเฉิน และสวีเมิ่งเจี๋ย รวมถึงคนอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏผ่านสื่อขณะที่ “” ซุปเปอร์สตาร์ดาราดังดาวค้างฟ้าแห่งฮ่องกงก็ได้โพสต์ภาพกำลังร่วมพิธีรดน้ำดำหัวลงในอินสตาแกรม (IG) พร้อมอวยพรเทศกาลปีใหม่ไทยโดยระบุว่าหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็ไปก็ได้มีผู้มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตไทยส่วนหนึ่งบอกว่า ช่วงนี้หลิวเต๋อหัวมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่เมืองไทยจึงร่วมเล่นสงกรานต์ไปด้วย ขณะที่ชาวเน็ตไทยอีกส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ แต่ได้กล่าวคำขอบคุณต่อหิวเต๋อหัวที่ร่วมแสดงความยินดีต่อประเพณีสงกรานต์ของไทยเราสำหรับ “หลิวเต๋อหัว” หรือ “แอนดี้ หลิว” (Andy Lau) เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดของวงการภาพยนตร์เอเชีย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งภาพยนตร์จีนหลิวเต๋อหัวนอกจากจะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากมายแล้ว เขายังได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางการแสดงอีกมากมายด้วยเช่น กัน อาทิ รางวัลเกียรติยศม้าทองคำ(Taiwan Golden Horse Award) ยกย่องว่าเป็น ราชาแห่งภาพยนตร์จีน (King of Chinese Movie) : รางวัลตุ๊กตาทอง ฮ่องกงฟิล์ม อวอร์ด(Hong Kong Film Awards) นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม(Best Actor) 2 ครั้ง จากเรื่อง แหกกฎโหดมหาประลัย (Running Out of Time ,1999) , คนมหากาฬ ใหญ่ทะลุโลก (Running On Karma ,2003) และสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม(Best Supporting Actor) 2 ครั้ง จากเรื่อง เกมคน เหนือคม (Protégé ,2007) และรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม(Best Actor) จากเรื่อง สองคนสองคม ภาค 3 (Infernal Affairs ,2003) ที่แฟน ๆ หนังชาวไทยรู้จักกันดี