สาดความสุขรับปีใหม่ไทย "INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023" วันนี้ - 15 เม.ย.นี้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลสาดความสุข สนุกแบบอินเตอร์ INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023 ยกระดับงานประเพณีพื้นเมืองไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft Power คือ F-Festival สู่สากล (Local to Global) ครั้งแรกกับขบวนแห่คาราวานสงกรานต์นานาชาติสุดอลังการจาก 5 ประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศจำลองเทศกาลงานวัฒนธรรมนานาชาติ อาทิ เทศกาลโคลน-เกาหลี เทศกาลโฮลี-อินเดีย เทศกาลเซ็ตซึบุน-ญี่ปุ่น และสงกรานต์สิบสองปันนา-จีน พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงของศิลปินชั้นนำทั้งไทยและเทศ ณ บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 5 (ถนนอุทยาน 100 ปี) กรุงเทพฯเปิดเผยว่า ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย โดยช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี นับเป็นการเริ่มต้นจุลศักราชใหม่ตามความเชื่อไทยโบราณ และประเพณีสงกรานต์นั้น เป็นที่รู้จักในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเทศกาลสาดน้ำที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก ล่าสุดได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของเอเชียจาก International Festival and Events Association (IFEA) ในปี 2564 และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้นำเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative list) เพื่อพิจารณาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ Intangible Cultural Heritage ชิ้นที่ 4 ของไทย ต่อจาก โขน นวดไทย และโนรา ดังนั้น ประเพณีสงกรานต์จึงถือเป็นหนึ่งใน Soft Power คือ F-Festival ของประเทศไทยที่แข็งแกร่งและไม่เหมือนใคร ททท. จึงเล็งเห็นโอกาสดีที่จะต่อยอดประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ ควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงยกระดับงานประเพณีพื้นเมืองไทยสู่สากล (Local to Global) เริ่มต้นจากเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ควบคู่ไปกับงานเทศกาลณ บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 5 (ถนนอุทยาน 100 ปี)ภายในงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1. ขบวนแห่สงกรานต์นานาชาติ INTERNATIONAL CARAVAN : พบขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมนานาชาติ จาก 5 ประเทศ ในพิธีเปิดงาน วันที่ 13 เมษายน 2566 ได้แก่ ประเทศไทย พบกับขบวนแห่พระแก้วมรกตประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมขบวนรถนางสงกรานต์ คือแสดงโดย “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ซึ่งทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา (ควาย) เป็นพาหนะประเทศจีน พบกับขบวนสีสันความสุขของชาวสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชุดแต่งกายวัฒนธรรมพื้นเมือง ประเทศอินเดีย พบกับขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสันความสนุกในรูปแบบของเทศกาลโฮลี่ หรือการสาดสี พร้อมโชว์ในสไตล์​ Bollywood ประเทศญี่ปุ่น พบกับขบวนเซ็ตซึบุน จากประเทศญี่ปุ่นนำทีมด้วยจังหวะกลองสร้างความตื่นตัว พร้อมปีศาจ การโยนถั่ว และตกแต่งด้วยเสาโทริอิกับดอกซากุระ ประเทศเกาหลี พบกับขบวนแห่บอนยองเกาหลี สื่อถึงความสดใสจากท้องทะเล สนุกสนานในแบบเฟสติวัลริมทะเล ของประเทศเกาหลีกิจกรรมที่ 2. AMAZING SPLASH OF THE WORLD จำลองบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมของต่างประเทศที่มีความใกล้เคียงกับประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย นำเสนอ “เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” พบกับการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ /ประเทศเกาหลี นำเสนอ “เทศกาลอาบโคลนจากเมืองโพเรียง” พบกับสระโคลนจากเมืองโพเรียง ประเทศเกาหลี และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การลงแช่โคลน, การทาโคลนทั่วตัว, การแข่งเกมชิงรางวัลกลางสระโคลนประเทศอินเดีย นำเสนอ “เทศกาลโฮลี” สนุกสนานตามประเพณีของอินเดียที่ใช้ผงสีแสดงถึงมิตรภาพ พร้อมการแสดงดนตรี การเต้นของสาวอินเดียในสไตล์ Bollywood ทั้งยังมีจุดให้ผู้ร่วมงานได้เข้าสักการะพระพิฆเนศอีกด้วย / สาธารณรัฐประชาชนจีน นำเสนอ “เทศกาลสงกรานต์สิบสองปันนา” พบกับการนำเสนอเครื่องแต่งกายตามประเพณีของชาวไทลื้อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงเชิงวัฒนธรรมฟ้อนรำเพื่อทำพิธีขอน้ำ ขอฝน จากเทวดาฟ้าดิน และ ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอ “เทศกาลเซ็ตซึบุน” เทศกาลแห่งการเป่าสิ่งชั่วร้าย และเสริมสิริมงคล ด้วยการโปรยถั่วใส่ยักษ์จากนั้น เพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุก ไปกับ กิจกรรมที่ 3. MAIN STAGE พบกับศิลปินนักร้องดีเจชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่น ศิลปิน โจอี้บอย, อ๊อฟ ปองศักดิ์, วง LAZ1, วง No One Else, ซานิ, วง Yes Indeed, ดีเจจากประเทศเกาหลี อีนเดีย ญี่ปุ่น และจีน การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติมากมาย พร้อมจัดเต็มด้วย WATERBOMB และอุโมงค์น้ำตลอด 3 วันจัดงาน และ กิจกรรมที่ 4. AMAZING FOOD ยกกองทัพเสบียงบูธอาหาร และ Food Truck เติมความอร่อยแบบนานาชาติ ทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และไทย รวมกว่า 30 ร้านค้า โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน ททท. บูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการออกมาตรการพิเศษ เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาว ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำสู่การบรรลุเป้าหมายในการตอกย้ำสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security) แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Amazing Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1672 Travel Buddy