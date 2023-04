อาหารไทยปังอีกแล้ว หลัง “หยางจื่อ” เที่ยวไทย กิน “บะหมี่สีม่วง” ทำชาวเน็ตจีนสุดสงสัย-อยากกินตาม

เป็นหนึ่งในดาราจีนชื่อดังที่มาเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเธอได้โพสต์ภาพย่านราชประสงค์ยามค่ำคืน พร้อมแคปชั่นซึ่งการมาเที่ยวเมืองไทยของหยางจื่อครั้งนี้ เดินทางมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แฟน ๆ หลายคนจึงรอชมว่าเธอจะมีโอกาสไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนหรือไม่นอกจากนี้หยางจื่อยังได้โพสต์ภาพไปนั่งรับประทาน “” และต้มยำ ที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง ทำให้ชาวจีนสงสัย อยากกินตาม และเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยอยากรู้ว่ามันคือบะหมี่อะไรและรสชาติเป็นอย่างไร พร้อมติดแฮชแท็ก #杨紫吃的什么面 หยางจื่อกินบะหมี่อะไร จนขึ้น HS เว่ยป๋อ ตอนนี้มีคนเห็นแล้วทะลุกว่า 100 ล้านวิวทั้งนี้หลังจากนั้นได้มีแฟนคลับหยางจื่อที่เคยกินบะหมี่แบบนี้ เข้ามาเฉลยว่าบะหมี่สีม่วง คือ “” นั่นเองสำหรับหยางจื่อ" (Andy Yang) เป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีน ซึ่งเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการการแสดงตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่ปี และมีผลงานการแสดงออกมามากมาย ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆ โดยซีรีส์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของชาวไทย เช่น Ashes of Love มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง, Go Go Squid! นายเย็นชากับยัยปลาหมึก, The Oath of Love คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก, Immortal Samsara อวลกลิ่นละอองรัก เป็นต้น