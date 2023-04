เวลคัมทูไทยแลนด์ "หยางจื่อ" ดาราสาวจีนมาเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์

อีกหนึ่งคนดังชาวจีนที่เพิ่มเดินทางมาเยือนประเทศไทย นั่นคือดาราสาวชาวจีน ที่คุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์ดังหลายเรื่อง ที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย และเพิ่งมีคนพบเธอที่ร้านอาหารในห้างดังใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา (11 เม.ย.66) โดยล่าสุด ในวันนี้ (12 เม.ย.66) เธอได้อัพเดตภาพลงใน weibo (โซเชียลมีเดียของจีน) ส่วนตัว เป็นภาพถ่ายยามค่ำคืนของเธอท่ามกลางบรรยากาศถนนและแสงสีย่านราชประสงค์ โดยลงแคปชั่นไว้ว่าการมาเที่ยวเมืองไทยของหยางจื่อครั้งนี้ เดินทางมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แฟนๆ หลายคนจึงรอชมว่าเธอจะมีโอกาสไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนหรือไม่โดย(Andy Yang) (หรือที่แฟนๆ ชาวไทยเรียกว่า เจ้าลิงน้อย) เป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีน ซึ่งเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการการแสดงตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่ปี และมีผลงานการแสดงออกมามากมาย ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆ โดยซีรีส์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของชาวไทย เช่น Ashes of Love มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง, Go Go Squid! นายเย็นชากับยัยปลาหมึก, The Oath of Love คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก, Immortal Samsara อวลกลิ่นละอองรัก เป็นต้น#########################################