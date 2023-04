ปักหมุด 7 จุดเล่นน้ำสนุกชุ่มฉ่ำ กับสงกรานต์ “เซ็นทรัล” ทั่วไทย

1.เซ็นทรัลเวิลด์สนุกสนานกับ Water festival ระดับโลก จุดเล่นน้ำชั้นเยี่ยมใจกลางกรุงเทพฯ หนึ่งในแลนด์มาร์กสงกรานต์ของทุกเจนฯ ภายในงานพบกับ•งาน SUPERFLUID ครั้งแรกกับงาน Music Fest โปรดักชั่นระดับโลก ยกทัพ LINEUP ศิลปิน TPOP และดีเจจัดเต็มกว่า 100 ชีวิต อาทิ 4MIX, 8TURN, ACTIONTHA, ALALA, ALLY, bamm, Berry Berry, bXd, DVI, HatoBito, HYBS, JAYLERR, KIN, LAZ1, MATCHA, MXFRUIT, PERSES, PRETZELLE, PROXIE, RAMASUON x NEWBLOOD, THE7, THI-O & TUTOR, TIGGER, TRINITY, TYTAN และ WHAWHA พร้อมโชว์พิเศษตลอด 3 วันเต็ม ชุ่มฉ่ำกับคลื่นน้ำเทคนิคพิเศษใน SUPERFLUID ZONEและพิเศษ ที่ทุกคนจะได้ FUN, FEEL, FLUID battle กับศิลปินคนโปรดในลุค so hot แบบกันเองใกล้ชิดติดขอบเวที เพียงซื้อบัตรราคา 600 บาท รับ SUPERFLUID READY KIT 6 ชิ้น รีบชวนเพื่อนมาจอย ดับร้อนไปด้วยกันตลอด 3 วัน 14-16 เมษายน 2023•Pokémon Water Festival 2023 ชวนน้อง ๆ หนู ๆ และทุกคนในครอบครัวมาเพลิดเพลินและสนุกทั้ง 3 วัน กับโชว์พิเศษจากเหล่าพิคาชูที่จะมามอบความน่ารักและรอยยิ้มให้กับคนไทย และกิจกรรมเกมส์ภายในงานพร้อมของที่ระลึกจากโปเกมอน ณ ลาน Square E/F ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์2.Westgate Songkran Concert 2023 จุดเล่นน้ำสุดมันของชาวนนทบุเรี่ยนที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เตรียมรับความชุ่มฉ่ำกับคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง 13 – 15 เม.ย. นี้วันที่ 13 เม.ย.พบกับตัวพ่อแห่งวงการฮิปฮอปไทย โจอี้บอย, 14 เม.ย. พบกับ อะตอม ชนกันต์ และ15 เม.ย. ศิลปินวง Getsunova (ชมฟรี เริ่มรับบัตรตั้งแต่ 7-15 เม.ย. 66) หรือจนกว่าบัตรจะหมด จุดรับบัตร: บริเวณเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 งานเริ่ม 17:00 - 21:30 น.3.Central Phuket Big Island Water Fun แลนด์มาร์คสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต ครั้งแรกของเกาะ งานใหญ่ของปี สมการรอคอยแน่นอนสนุกสุดมันกับคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินชื่อดัง, Top international DJs, EDM เฟสติวัล แบบสนุกสุดเหวี่ยงต่อเนื่อง 5 วัน 5 คืน สร้างปรากฏการณ์ความมันเขย่าเกาะภูเก็ต 12 เม.ย.66 : พิม The Voice,13 เม.ย.66 : เอม ตามใจตุ๊ด และ DJ KAYZER , 14 เม.ย.66 : PLAYGROUND และ DJ TYVON 15 เม.ย.66 : แว่นใหญ่-มน , DJ ROXY JUNE และ DJ LEOMINATI , 16 เม.ย.66 : CHIN ชินวุฒ x DJ LEOCHILEE และ DJ MAN สนุกจัดหนักจัดเต็ม 12 - 16 เมษายน 2666 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ Outdoor Arena, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า4.Hatyai Songkran Festival 2023 #หาดใหญ่พร้อมมั้ย? สงกรานต์ที่จะเปียกปอนสุดมัน กับศิลปินที่จะมาจัดเต็มตลอด 10 วัน 7-16 เม.ย. 66•12-16 เม.ย. 66 นี้ ชมฟรี คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เริ่มที่ 12 เม.ย. พบกับ อานัส สันละกะยา และ Buddha Bless, 13 เม.ย. 66 : Hangman Trees , DJ ARI และ The Rube, 14 เม.ย. 66 : Hangman Trees , DJ IVY และ The Yers, 15 เม.ย. 66 : วงกางเกง และ EBOLA, 16 เม.ย. 66 : วงพัทลุง และ Sweet Mullet•7-9 เม.ย. 66 พบกับงาน หรอยสาดด หาดใหญ่ สาดก่อนใครกับศิลปินและเหล่าดีเจที่พร้อมระเบิดความมันส์ อาทิ นนท์ ธนนท์, URBOYTJ, Twopee, Lazyloxy & Samblack, Oat Pramote, Wan Wanwan (ซื้อบัตรแอดไลน์ @royzadd)5.Songkran Wanlai Festival 2023 กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่ที่ เซ็นทรัล พัทยา เตรียมสนุก มันกันทั้งคืน กับเทศกาลสาดความชุ่มฉ่ำแห่งปี อัดแน่นตลอดทั้งเดือนกับกองทัพศิลปินชื่อดัง ดีเจ ฟรีคอนเสิร์ตสุดมันส์ 7 เม.ย.พบกับ MODERNDOG,14 เม.ย.พบกับ BELL WARISARA,15 เม.ย. พบกัน SEASON FIVE,16 เม.ย.พบกับ AE JIRAKORN, 17 เม.ย.พบกับ ZOM MARIE, 18 เม.ย.พบกับ BOWKYLION และ19 เม.ย “Wanlai Festival 2023” สนุกมันส์ตั้งแต่ 11 โมงเช้า - เที่ยงคืน เวลา 17.30 น. พบกับวง ZEAL, 19.30 น. พบกับวง SILLY FOOLS ft.Ben, 21.30 น. พบกับวง INDIGO ft. Chilee บริเวณลาน Sunken ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา6.เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เตรียมความฟิตให้พร้อม กับสงครามน้ำครั้งยิ่งใหญ่ในเชียงใหม่ WATER WAR CHIANG MAI ยก 10 ศิลปินแถวหน้า อาทิ PALMY, PAPER PLANES, POTATO, SLOT MACHINE ฯลฯ กดบัตรแล้วไปสัมผัสความเปียกมันขั้นสุดด้วยตัวเอง ซื้อบัตรได้แล้วตอนนี้ที่ The Concert Application หรือทางเว็ปไซต์ www.theconcert.com The Concert Application presents ณ ลานม่วนใจ๋ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต7.ฟรี!!คอนเสิร์ตที่เซ็นทรัล โคราช กับงาน PEPSI Presents Songkran Korat 2023 สนุกมันไร้แอลกอฮอลล์ พบกับศิลปินดัง ทุกวัน เริ่ม วันที่13 เม.ย. 66 พบกับ FREEHAND, THE YERS, 14 เม.ย. 66 พบกับ WHAL & DOLPH, จุลโหฬาร, 15 เม.ย. 66 พบกับ SAFEPLANET, แหลม สมพล, 16 เม.ย. 66 พบกับ SEASON FIVE , POLYCAT, เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลุยกัน วันที่ 13-16 เม.ย. 66 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช