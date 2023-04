ตื่นตา! “ณ สัทธา” จัดเต็มประติมากรรมดอกไม้ประดิษฐ์สุดอลังการใน “งานเทศกาลฤดูร้อน”

1.Into the Giant World

2.ทุ่งผีเสื้อ Cressida (ชื่อตามกรีก)

3.Flower of Mist Fall จัดแสดง Floral Art ร่วมกับ Projection Mappinng

4. Enlightenment flower (ดอกไม้แห่งการตรัสรู้)

5. Cliff Of Blue Flower (แนวป่าดอกไม้ฟ้า)

6. Magic Forest จัดแสดง Projection Mapping ร่วมกับ Hologram Effect

7. colorful flowers (สีสันของดอกไม้) จัดแสดง Kinetic Technology ร่วมกับ Floral Art

8. Himmapan Forest (ป่าหิมพานต์)

9. Summer Bloom จัดแสดง Kinetic Technology ร่วมกับ Floral Art

10. Flower Carousel จัดแสดง Kinetic Technology ร่วมกับ Floral Art

11. Spring

12.Lily Spider

โครงการ ณ สัทธา อุทยานไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน “เทศกาลฤดูร้อน Nasatta Summer Flower Carnival” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 – 30 กรกฎาคม 2566ภายในงานมีการเนรมิตพื้นที่สวนป่ากว่า 30 ไร่ ให้กลายเป็นแดนสรรค์มากจิตนาการ พร้อมจัดเต็มประติมากรรมดอกไม้ยักษ์ และเทคโนโลยีการนำเสนออันน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งมากไปด้วยจุดเช็กอินและมุมถ่ายรูปมากมาย จากฝีมือทีมงานดีไซน์เนอร์, วิศวกร, โปรแกรมเมอร์, สถาปัตย์ และศิลปิน มืออาชีพที่ฝากผลงานไว้ในงาน Nasatta Light Festival Winter Illumination 2023 โดยตั้งใจรังสรรค์ทุกจุดให้สวยงามและผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างลงตัวนอกจากนี้ภายในงานยังมี อาหาร ขนมหวาน และออกร้านของ OTOP จังหวัดราชบุรีหลากหลายร้านหมุนเวียนกันมาให้ได้ชม ชิม ชอป แชะ กันอย่างเพลิดเพลินสำหรับงานเทศกาลฤดูร้อน Nasatta Summer Flower Carnival มีการแบ่งโซนจัดแสดงไว้ 12 โซน ได้แก่ทั้งนี้งานเทศกาลฤดูร้อน Nasatta Summer Flower Carnival มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 – 30 กรกฎาคม 2566 โดยในวันพุธ-วันศุกร์ เปิดเวลา 09:00-17:30 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 09:00-18:00 น. ราคาบัตรเข้าชม เด็ก 100 บาท, ผู้ใหญ่ 200 บาท, ผู้สูงอายุ 150 บาท ผู้สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/nasatta.thai