ปักหมุด 9 จุด เที่ยว “เทศกาลสงกรานต์” ชุ่มฉ่ำเริงร่าทั่วกรุงเทพฯ

แม้ว่าในปีนี้ “ถนนสีลม” อีกหนึ่งแลนด์มาร์ก ไม่มีการปิดเส้นทางการจราจรเพื่อจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ แต่ว่ายังมีจุดอื่นๆ จัดงานอีเว้นต์ใหญ่ ๆ สร้างสีสันให้ออกไปตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยในปีนี้งานสงกรานต์ ถนนข้าวสาร จัดเต็ม 4 วัน ตั้งแต่ 12-15 เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วันที่ 12 เมษายน 2566 ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และวันที่ 13-15 เมษายน 2566 เล่นน้ำสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. ตลอด 3 วันเต็มๆ โดยภายในถนนข้าวสารยังมีการจัด อุโมงค์น้ำมนต์ ให้ผู้มาร่วมเล่นน้ำได้รับความมงคลกันถ้วนหน้า และคลายร้อนในช่วงสงกรานต์สงกรานต์ปีนี้ เตรียมตัวมา #สาดน้ำ ที่ไอคอนสยามได้เลย รับรองสนุกแน่กับเซอร์ไพรส์พิเศษ #อุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ให้ได้สาดสุขสนุกตลอดวันตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. – 17 เม.ย. 2566 ในมหาปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023 มาเช็คอินความสนุกให้ได้สุขสำราญตลอดเทศกาลปีใหม่ไทยกับกิจกรรมที่ครบที่สุดในทุกด้านที่ไอคอนสยามพบไฮไลต์สุดพิเศษในวันที่ 11 เม.ย. 66 กับครั้งแรกของ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่จะมาปรากฏกายในฐานะของนางกิมิทาเทวี นางสงกรานต์ประจำปี 2566 ต่อด้วยความอลังการของวันที่ 13 เม.ย. 66 วันมหาสงกรานต์นำโดย อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2563 และผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 69 เผยโฉมในเครื่องแต่งกายเสมือนนางกษัตริยาสมัยสุโขทัยสนุกกันต่อกับความสุขเพื่อต้อนรับวันปีใหม่ที่มาพร้อมมินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็ม เริ่มจาก NEW COUNTRY, PROXIE, THREE MAN DOWN, เพลงเอก (ทัช, นุ,โบ๊ท, หลิน), TILLY BIRDS, RSF และ ATLASขอเชิญพุทธศาสนิกชนรับความสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูปเกสรดอกไม้องค์จำลอง จากวัดสารพัฒนึก จังหวัดอุบลราชธานี ตามตำนานพระพุทธรูปเกสรดอกไม้องค์จริง เป็นพระโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สร้างเพียง 5 องค์ในประเทศไทย เตรียมเปียกให้พร้อม เตรียมตัวให้ดี แล้วมาเจอกันวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ไอคอนสยาม รับประกันว่าสนุกฉ่ำใจแน่นอน𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐰𝐎𝐫𝐥𝐝 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐨𝐧𝐠𝐤𝐫𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐫𝐤 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 พบกับสุดยอดแลนด์มาร์กของงานมหาสงกรานต์เอนเตอร์เทนเมนต์ระดับประเทศ #ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกเจเนอเรชัน “𝐂𝐓𝐖𝐒𝐨𝐧𝐠𝐤𝐫𝐚𝐧𝐟𝐎𝐫𝐚𝐥𝐥” พบกับไฮไลต์แบบจัดใหญ่ใจกลางเมือง ดนตรีมหาบันเทิงระดับโลก กับเทศกาลดนตรี SUPERFLUID ปรากฏการณ์ความสนุกต้อนรับซัมเมอร์ ยกทัพ LINEUP ศิลปิน ดีเจจัดเต็มกว่า 100 ชีวิต และระดมพลคลื่นน้ำมาให้เล่นกันแบบไม่อั้น ตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน 2566 ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square A, B, Cระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย. นี้ มาสามย่านมิตรทาวน์ โดนสาดแน่ พร้อมสาดความสนุกสุดมันส์ตลอดสงกรานต์นี้ กับแลนด์มาร์ก “MITR Iconic Water Playground” ยืนหนึ่งในสามย่าน ใครมาย่านนี้รับรองโดนสาดแน่! จัดเต็มกับ Waterbomb Station สถานีเติมน้ำ ที่พร้อมบอมบ์ความสนุกสุดฉ่ำ และสนุกกับวอเทอร์สเปซ Fresh Up Point ให้ร่างกายได้ปะทะความเฟรชแบบสุดๆ ที่ ลานหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เตรียมร่างให้พร้อม สาดความสนุก สาดความมันส์ ปล่อยจอยไปด้วยกัน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ในงาน “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย” งานสงกรานต์ประจำปี 2566 มางานนี้อย่าลืมใส่ผ้าขาวม้าหรือชุดไทย มาร่วมจอยกันได้ เริ่มสาดความสนุกตั้งแต่วันที่ 13-14-15 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00น.– 22.00น. ณ สยามสแควร์ งานนี้ เที่ยวฟรีตลอดงานปีนี้เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ณ บริเวณจุฬาลงกรณ์ ซอย 5 (ถนนอุทยาน 100 ปี) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมสงกรานต์ 5 ภูมิภาค นำเสนอประเพณีสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ 5ภูมิภาค ในรูปแบบของการสาธิตและ DIY ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกิจกรรม INTERNATIONAL CARAVAN ชมขบวนแห่สงกรานต์นานาชาติสุดอลังการ มีจำลองเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมนานาชาติ สนุกกับบนเวที โดยศิลปินนักร้องดีเจ ชาวไทย และชาวต่างชาติ พบบูธอาหาร และ food truck สีสันความอร่อยแบบนานาชาติ เป็นต้นชวนเที่ยวงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 8 สืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่น..สู่การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก “ชื่นอุรา น่าสบาย” ไปพร้อมกันทั่วประเทศ 13-16 เมษายน นี้ ในกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเสริมสิริมงคล คือ กิจกรรมแห่พระพุทธรูปประจำพระอารามทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวง ลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ สักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด ช้อปสินค้าชุมชนในตลาดโบราณ และกิจกรรมมหรสพความบันเทิงอีกมากมาย โดยมีเรือด่วนให้บริการรับส่งฟรี ทั้ง 11 ท่าน้ำ ช่วงเวลา 08.30-17.00 น. ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566สำหรับกรุงเทพมหานคร ไฮไลต์ที่สำคัญคือการแห่พระทางน้ำ จะเป็นการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำ 5 พระอารามหลวงชื่อดัง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร, โดยขบวนแห่พระทางน้ำจะมีขึ้นใน วันที่ 13 เมษายน 2566 เริ่มต้นที่ท่าเรือวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานยัง 5 พระอารามหลวง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำวันสงกรานต์ และแห่พระไปตามเส้นทาง ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระอาราม ขึ้นยังท่าน้ำของแต่ละวัดสำนักงานเขตดุสิต ชวนเที่ยวงานสงกรานต์@คลองผดุง (คน) กรุงเกษม มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ลายดอกบานสะพรั่ง สวมใส่ชุดลายดอกออกเที่ยวสงกรานต์มาร่วมเป็นหนึ่งพลังในการสนับสนุนให้งานสงกรานต์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโก พร้อมเปิดพื้นที่ริมคลองฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน-ถีบเรือเป็ดชมวิวริมคลอง-ชอป-ชิมอาหารอร่อย-ชมการแสดงทางวัฒนธรรมสุดวิจิตร-สรงน้ำพระ-เวทีคาราโอเกะสาธารณะ-การแสดงเปิดหมวก-จุดถ่ายภาพริมคลอง พร้อมก้าวสู่ปีใหม่ไทยด้วยการลอดซุ้มกังหันหลากสี พัดพาสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตโดยจัดกิจกรรมจัดอยู่บริเวณ ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถ.ลูกหลวง ฝั่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันนี้ - 12 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น. ส่วนวันที่ 13 - 15 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00น. จุดจอดรถบริเวณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถ.ลูกหลวง ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมต้อนรับการกลับมาของเทศกาลสงกรานต์แบบเต็มรูปแบบในงาน “เมกา สงกรานต์” (Mega Songkran) ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2566 มหกรรมความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว อัดแน่นด้วยกิจกรรมเต็มทุกพื้นที่ตลอด 4 วัน ครบครันความสนุกและความสุขสำหรับทุกเจเนอเรชั่น เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน เติมเต็มความอบอุ่น กระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว พร้อมการกลับมาของสวนน้ำสุดหรรษาเอาใจน้องๆ หนูๆ และแลนด์มาร์คถ่ายภาพสะท้อนกลิ่นอายความเป็นไทยแบบไม่จำเจ สนุกไปกับการแสดงเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย