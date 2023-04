เสน่ห์สงกรานต์ล้านนา แอ่ว "เชียงใหม่-ลำพูน" ในงาน “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 13-16 เมษายนนี้

เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ปีนี้ เตรียมตัวกันให้พร้อมกับมหกรรมแห่งความสนุกอย่างดีงามที่สร้างทั้งความสุขและการมีส่วนร่วมให้ทั้งพวกเราคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้จับมือกันก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปด้วยความประทับใจกับงานงานประเพณีดั้งเดิมต้อนรับปีใหม่ไทย ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8ด้วยการผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกมิติจากหลายภาคส่วนโดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน และชุมชนแต่ละท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมตามแบบแผนประเพณี อันดีงามของไทย ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่นอกจากจะเป็นการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” ยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ที่เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่ล่าสุดยังเตรียมตั้ง บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด เป็นหลักขับเคลื่อนผลักดันกิจกรรมให้เป็นกิจการวิสาหกิจเพื่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยในส่วนของภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นที่(Ancient House Chiangmai) และจังหวัดลำพูน จัดขึ้นที่โดยทั้ง 2 จังหวัดได้มีกิจกรรมที่จัดเตรียมให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนามีให้เลือกหลากหลาย สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองกับวิถีความเป็นไทยที่งดงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ในงานที่กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2566สำหรับจัดขึ้น ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร อยู่คู่คูเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นเวลากว่า 150 ปี ตัวเรือนผสานสถาปัตยกรรมล้านนาและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยใช้เวลากว่า 10 ปี ในการอนุรักษ์และพลิกโฉมให้เป็นศูนย์การค้าขนาดย่อมที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้แนวคิด “มรดกอันล้ำค่าแห่งกาลเวลา ความงดงามของล้านนาคู่เมืองเชียงใหม่” (The Northern heritage where the beauty of Lanna come alive) ภายในงานที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ พบกับ กาดหมั้วครัวฮอม อาหารพื้นเมืองล้านนาต้นตำรับแท้ๆ โดยเชฟชุมชน พร้อมคอร์สสุดพิเศษ “ล้านนาโอมากาเสะ” อร่อยล้ำด้วยวัตถุดิบพื้นถิ่นชั้นเลิศจากชุมชนต่างๆ คัดเกรดพิเศษเพื่อประสบการณ์สุดวิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น กิจกรรมมงคลชีวิต สระเกล้าดำหัวโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ย สรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัดตามหลักทักษาเมืองรับสิริปีใหม่ไทย พร้อมกราบนมัสการพระครูบาศรีวิชัยในวาระครบ 150 ปี และร่วมทำตุงปักที่เจดีย์ทราย "สุดส้าว" ให้ครบ 727 ตุงตามอายุของเมืองเชียงใหม่ สนุกลุ้นไปกับการแข่งขันลาบเมืองสุดล้ำ และ ตำบะหนุนแสนอร่อย อาหารมงคลของชาวล้านนารับสิริปีใหม่ไทย นอกจากนี้พบกับการแสดงจากชุมชนล้านนาอีกมากมาย ปีนี้พบกับไฮไลท์กับประสบการณ์ workshop งานฝีมือ Keep Craft Stay Local ล้านนาโดย สล่าพื้นเมืองหลากหลายสาขา อาทิ "สล่าแดง" กับน้ำต้นอันวิจิตรงดงามแห่งล้านนา "สล่าภาณุพงษ์" สล่าหนุ่มรุ่นใหม่ กับงานวาดสีอะคริลิค และงานปั้นดินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว "กลุ่มสล่าแม่วาง" หลากหลายงาน Craft ล้านนา ที่เข้าถึงแก่นแท้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิภาคที่เรียกว่า “ล้านนา” ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ โดยงานศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ต่างก็มีรากฐานทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปทางด้านร่วมจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และโดยรอบเมืองลำพูน จัดกิจกรรมมงคล โดยร่วมกับจังหวัดลำพูน สัมผัสเสน่ห์สีสัน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของเมืองลำพูน อาทิ ขบวนแห่พระพุทธพระสกุลลำพูน พระรอด พระเลี่ยง พระลือ พระคง และ องค์ครูบาศรีวิชัย เริ่มต้นการฉลอง 150 ปีชาติกาลครูบานักพัฒนา จัดทำโดยขบวนสรงน้ำพระโดยผู้สูงอายุชุมชนศรีบุญเรืองวัดช้างสี ชุมชนชัยมงคล และเยาวชนเจ้าบ้านลำพูน เป็นขบวนตั้งต้นบนถนนเจริญราษฎร์ ไปถนนอินทยงยศ เพื่อเข้าร่วมชุมชนอำเภอต่างๆรอบเมือง เพื่อร่วมทำสถิติขบวนแห่สรงน้ำพระที่ยาวที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินไปกับขบวนการแสดงดนตรีร่วมสมัยของเยาวชนเจ้าบ้าน บรรเลงบนรถไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปแสดงตามจุดต่างรอบเมือง และการแสดงคอนเสิร์ตขับร้องเสียงประสาน บูชาพระพุทธคุณ ณ ซุ้มประตูโขง หลังวัดพระธาตุหริภุญชัย ถนนอินทยงยศ ที่จะมาบรรเลงความสนุกและความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่มาในงาน และช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน Community market ณ ถนนอินทยงยศ เป็นต้นร่วมสืบสานประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อม “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” กับเทศกาลครั้งที่ 8 สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย “ชื่นอุรา น่าสบาย” ไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand#########################################