ปักหมุด 20 จุดหมายกิจกรรมสงกรานต์ทั่วทุกภาค และประเพณีน่าสนใจ

กิจกรรม “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2566 ” เพื่อร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และฟื้นฟูประเพณีล้านนาดั้งเดิม ผ่าน 14 กิจกรรม ทั่วเขตเทศบาลฯ รวมทั้งการเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ ททท.ยังจัดกิจกรรม “น้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ประจําปี 2566” เป็นปีที่ 3 เพื่อฟื้นฟูพิธีกรรมล้านนาโบราณในการทําน้ําทิพย์ ที่ได้สูญหายไปจากเมือง เชียงใหม่ให้กลับมาเป็นที่รู้จักในชนรุ่นหลัง โดยในวันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นวันทำพิธีหุงน้ำทิพย์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวันที่ 12-16 เมษายน 2566 นักท่องเที่ยวสามารถรับน้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองได้ ณ จุดแจกน้ําทิพย์ จํานวน 9 จุด ในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเจดีย์หลวง, วัดพระสิงห์, วัดโลกโมฬี, วัดบุพพาราม, วัดป่าแดด, วัดดับภัย, ศูนย์การค้าเมญ่า, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 2566 ภายใต้แนวคิด "สาดซิ่ง สาดศิลป์" ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2566 ที่ บริเวณบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2566 พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2566 มีพิธีอัญเชิญพระศรีสัตาคนหุต (พระพุทธพระลับ) จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง ไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง งานคอนเสิร์ต และงานออกร้านครบครันงานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย วันที่จัดงาน 12-15 เมษายน 2566 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา และวัดไทยชุมพล ร่วมพิธีบวงทรวงพระแม่ย่า, ปลุกเสกธงพระแม่ย่า, สรงน้ำพระแม่ย่า พระร่วง-พระลือ และพระภิกษุ, การประกวดก่อเจดีย์พระทราย ณ วัดไทยชุมพล, ชมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์, นางสงกรานต์, นางสงกรานต์วันวาน, การประกวดซุ้มเล่นน้ำข้าวตอก, การแสดงรำฟ้อน “เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย”, ขบวนรถแห่นางสงกรานต์, รถพระแม่ย่า และรถเกจิอาจารย์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยนอกจากนี้ยังมี งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง วันที่จัดงาน 16-20 เมษายน 2566 บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัยกิจกรรม “หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ 2023” เที่ยงวัน ยัน เที่ยงคืน ! แดนซ์ฉ่ำๆ กับ 30 ดีเจ เอ็มซี สุดฮอตชื่อดังเมืองไทย สนุก ชุ่มฉ่ำ มันส์กระจายไปกับ 3 เวที สุดปัง ม่วนๆหรอยๆ กับปาร์ตี้โฟม และ water tower ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2566กิจกรรม “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 8-13 เมษายนนี้ ภายในงานมีกิจกรรมแบบฉบับประเพณีปีใหม่ล้านนามากมาย อาทิ การส่งเสริมให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาด้วยการตีกลองปู่จาชิงถ้วยพระราชทาน (สะบัดชัย) การแสดงแสง สี เสียง “มนต์เสน่ห์ปีใหม่เมืองนครลำปาง" ดนตรีบรรเลงโดยศิลปินล้านนา ขบวนแห่น้ำทิพย์ 13 อำเภอ ข่วงแก้วเวียงละกอน ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย การแสดงและการละเล่น กาดหมั้วคัวแลง พร้อมด้วยการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั้ง 13 อำเภอ“สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2566 สงกรานต์ถนนดีบุก” ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เป็นงานสงกรานต์หนึ่งเดียวในภูเก็ตที่มีคนร่วมงานทั้งคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 25,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การสรงน้ำพระ กิจกรรมเชิญชวนการแต่งผ้าไทยมาเล่นน้ำ การแสดงดนตรี และสิ่งสำคัญ คือ การสนับสนุนพื้นที่เล่นน้ำปลอดแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดมึนเมานอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ สวนน้ำอันดามันดา อำเภอกระทู้ ในงาน “Andamanda Songkran Festival” ในวันที่14 เมษายน 2566พบกับงานแสดงคอนเสิร์ต EDM ภายในสวนน้ำ และมี DJ ดังระดับโลกมาเปิดเพลงงานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย 2566 กิจกรรมงานบุญต่างๆ สงกรานต์ ตลาดแคม เมืองหนองคาย ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก พร้อมการแสดงแสงสีเสียงต่างๆ จัดเต็ม ตั้งแต่ 11-18 เมษายน 2566 และในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2566 กราบขอพรและสรงน้ำ หลวงพ่อพระใส งานเทศกาลตรุษสงกรานต์อีสานหนองคาย และงานสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ปี 2566 (ครั้งที่ 12) วันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ บริเวณถนนอาทิวราห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เน้นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 15.00 น.เป็นต้นไป ชมขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ขบวนแห่สงกรานต์ รถบุปผชาติ ของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ 10 อำเภอ ที่สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ มีการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2566 การแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีลูกทุ่ง นอกจากนี้ มีอุโมงค์น้ำบนถนนอาทิวราห์ ในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น.กิจกรรม “มหาสงกรานต์ แห่นางดาน อลังการเมืองนคร” The Only In Thailand 14 เมษายน 2566 นี้ ณ บริเวณโบสถ์พราหมณ์ หอพระอิศวร ชมขบวนแห่นางดานสุดอลังการ พบกับการแสดงแสง สี เสียง ในระบบมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดเต็มพลุดอกไม้ไฟ ไพโรเทคนิค พิธีโล้ชิงช้า ตรียัมปวาย ที่นี่ที่เดียว “หนึ่งเดียวในประเทศไทย”กิจกรรม “วันไหล บางแสน 2566” ในวันที่ 16-21 เมษายน 2566 บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ทั้ง ก่อพระทรายวันไหลบางแสน ทำบุญตักบาตร สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธรูป การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มากมาย รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ส่วนวันที่ 19 เมษายน 2566 งานวันไหลพัทยา จัดขึ้นบริเวณวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) และถนนชายหาดพัทยางานสงกรานต์รอบองค์พระปฐมเจดีย์ กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อฉลองสงกรานต์ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ขบวนแห่นางสงกรานต์ การเล่นน้ำ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ จำลอง หรือพระร่วงน้อย มาประดิษฐานบนบุษบกให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะ ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2566 ณ บริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐมกิจกรรม “ซิดกันสนั่นเมือง ม่วนซื่นสงกรานต์อุดร” ณ สวนสาธารณหนองประจักษ์ ศิลปาคม วันที่ 13-15 เมษายน 2566 รวมทั้งกิจกรรมที่จัดโดย “ยูดี ทาวน์” ศูนย์การค้าท้องถิ่นแห่งอุดรธานี งาน UDON SONGKRAN FESTIVAL 2023 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 บนพื้นที่ลานเดอะแลนด์ ขนาด 12,000 ตร.ม. พร้อมอุโมงค์น้ำขนาดยักษ์ ไฮไลต์งานนี้คือเทศกาลดนตรี EDM Party ที่จะจัด 4 คืนต่อเนื่อง (13-16 เม.ย. 66 เวลา 17:00-24:00 น.) พร้อมเชิญศิลปิน-ดีเจทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 40 รายสงกรานต์ลำพูน 2566 วันที่ 11 -16 เมษายน 2566 กิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเน้นการจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีล้านนา เช่น การจัดขบวนแห่น้ำทิพย์จาก ดอยขะม้อและน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา , การประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมืองพร้อมกัน ได้แก่ ประตูท่าขาม, ประตูลี้ ,ประตูช้างสี ,ประตูมหาวัน พร้อมกิจกรรมการสาธิตการทำหมากสุ่ม หมากเบ็ง และการสาธิตประกอบอาหารพื้นเมืองรสเด็ดของ 17 ชุมชน เดินชม เดินชิม เดินแชะ ได้ตลอดทั้งงาน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า และสนุกไปพร้อมขบวนแห่พระ และคอนเสิร์ตจากเหล่านักร้องประสานเสียง พร้อมดนตรีร่วมสมัยจากคนรุ่นใหม่ การแสดงวงดนตรีเครื่องเป่า Windensemble รถแห่วง Windensemble รอบเมืองลำพูน และจุดแลนด์มาร์คต่างๆที่ ถนนอินทยงยศกิจกรรม “สงกรานต์สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน สะท้อนวิถีไทย” ในวันที่ 11 - 12 เมษายน 2566 มีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านเก่า โดยเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้า ชาวชุมชนนำสินค้าที่ตัวเองผลิตได้มาจำหน่าย การแสดงดนตรีไทยรวมถึงการแสดงแบบไทยของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย พร้อมการตกแต่งสถานที่ด้วยบรรยากาศย้อนยุคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกลิ่นไออดีตด้วยการสวมใส่ชุดไทยเข้าร่วมงาน และในวันที่ 13 เมษายน 2566 กิจกรรมช่วงเช้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ด้วยการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเป็นศิริมงคล การสรงน้ำพระพุทธรูปในขบวนแห่จากวัดแจ้ง วัดศรีทวีป และวัดคงคารามกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลถนนข้าวปุ้น” บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม กับเทศกาลถนนข้าวปุ้น และสงกรานต์สนุก ประกวดรำวงย้อนยุค วิถีอีสาน วันที่ 13-15 เมษายน 2566 กิจกรรมยังมีที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช และหมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง ริมฝั่งแม่น้ำโขง ร่วมสักการะลานพญาศรีสัตตนาคราช สรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง ขบวนแห่วัฒนธรรมงานสงกรานต์ 2566 ที่พระประแดง หรืองานสงกรานต์พระประแดง 2566 งานวันไหล จัด ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ประกวดเทพีสงกรานต์ และการเล่นสงกรานต์แบบชาวมอญไทยรามัญ พร้อมขบวนแห่บุปผาชาติ ณ โบราณสถานป้อมแผลงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการเปิดอุโมงค์ใต้ป้อมแผลงไฟฟ้า ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจทั่วไปเข้าชมฟรีเทศบาลเมืองปัตตานีกำหนดจัดงาน ในวันที่ 13 เมษายน 2566 มีกิจกรรมมากมายเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป พิธีทำบุญตักบาตร บริจาคสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี และเวลา 09.00 น. ชมขบวนแห่รถสงกรานต์ ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ “สาดน้ำคลายร้อน” ไร้แอลกอฮอล์ ปีที่ 16 ณ ถนนข้าวยำ ซึ่งจะมีอุโมงค์น้ำพุความยาว 200 เมตร เปิดเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งของถนนมะกรูด หรือถนนข้าวยำ เพื่อให้ประชาชนได้เล่นน้ำอย่างจุใจ พร้อมการแสดงดนตรีสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานงานประเพณีสงกรานต์ “บ้านกรูด...ฟีลกู๊ดด 2023” วันที่ 14-15 เมษายน 2566 บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวบ้านกรูด ชายหาดบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและอาหารทะเลพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม กิจกรรมสาธิต เช่น อาหารและของใช้แปรรูปจากชุมชน จัดแสดงของดีและอัตลักษณ์ งานฝีมือของคนในพื้นที่ รวมถึงในอำเภอบางสะพาน และมีกิจกรรมประติมากรรมปั้นทรายขนาดใหญ่ประเพณีสงกรานต์และแห่ต้นดอกไม้หนึ่งเดียวของไทย ที่บ้านแสงภา จัดขึ้นที่วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย วันที่ 14 เมษายน 2566 ซึ่งมีการแห่ต้นดอกไม้คุ้มของแต่ละหมู่บ้านทุกวันพระ ตลอดเดือนเมษายน ประชันความสวยงามของการแต่งต้นดอกไม้ ความสูงกว่า 15 เมตรร่วมงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ “สงกรานต์มอญสังขละบุรี” 13-17 เมษายน 2566 ณ วัดวังก์วิเวการามและเจดีย์พุทธคยาจำลอง ตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การก่อพระเจดีย์ทรายของชาวมอญ การขนน้ำไปอาบผู้สูงอายุ และไฮไลต์ คือ การสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ และกิจกรรมปิดท้ายกับพิธีแห่กองผ้าป่าและยกฉัตรเจดีย์ทราย