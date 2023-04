เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สาดความสุขแบบอินเตอร์ "INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสืบสานประเพณีไทยจัดประจำปี 2566 พร้อมยกระดับสู่สากลกับงานเทศกาลสาดความสุข สนุกแบบอินเตอร์ INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023 ครั้งแรกกับขบวนแห่คาราวานสงกรานต์นานาชาติสุดอลังการจาก 5 ประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศจำลองเทศกาลงานวัฒนธรรมนานาชาติ อาทิ เทศกาลโคลน-เกาหลี เทศกาลโฮลี-อินเดีย เทศกาลเซ็ตซึบุน-ญี่ปุ่น และสงกรานต์สิบสองปันนา-จีน เพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีของกับศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติที่ตบเท้ามาสร้างความสนุกแบบ NON-STOP ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายนนี้ ณ บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 5 (ถนนอุทยาน 100 ปี) กรุงเทพฯนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน 5F ซึ่งเป็น Soft Power of Thailand คือ F Festival และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ของไทยสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาอย่างยาวนาน และ “ประเพณีสงกรานต์” ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของเอเชียจาก International Festival and Events Association (IFEA) ในปี 2564 ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงมีแนวคิดต่อยอดยกระดับงานประเพณีพื้นเมืองไทยสู่สากล (Local to Global) โดยเริ่มต้นจากเทศกาลสงกรานต์ จึงกำหนดจัดงาน เทศกาลสาดความสุข สนุกแบบอินเตอร์ INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023 ซึ่งจะนำเทศกาลที่เป็นที่รู้จักระดับโลกมาร่วมจัดแสดงควบคู่ไปกับงานเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 5 (ถนนอุทยาน 100 ปี)สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1. ขบวนแห่สงกรานต์นานาชาติสุดอลังการ INTERNATIONAL CARAVAN : พบขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมนานาชาติ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย พบกับขบวนแห่พระแก้วมรกตประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมขบวนรถนางสงกรานต์ กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา (ควาย) เป็นพาหนะ แสดงโดย “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” / ประเทศจีน พบกับขบวนสีสันความสุขของชาวสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชุดแต่งกายวัฒนธรรมพื้นเมือง / ประเทศอินเดีย พบกับขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสันความสนุกในรูปแบบของเทศกาลโฮลี่ หรือการสาดสี พร้อมโชว์ในสไตล์​ Bollywood / ประเทศญี่ปุ่น - รถขบวนเซ็ตซึบุน จากประเทศญี่ปุ่น นำทีมด้วยจังหวะกลองสร้างความตื่นตัว พร้อมปีศาจ การโยนถั่ว และตกแต่งด้วยเสาโทริอิกับดอกซากุระ และ ประเทศเกาหลี - ขบวนแห่บอนยองเกาหลี สื่อถึงความสดใสจากท้องทะเล สนุกสนานในแบบเฟสติวัลริมทะเลของประเทศเกาหลีกิจกรรมที่ 2. AMAZING SPLASH OF THE WORLD จำลองบรรยากาศประเพณีวัฒนธรรมของต่างประเทศที่มีความใกล้เคียงกับประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย มานำเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย นำเสนอ “เทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” พบกับการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านรูปแบบของการสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เชื่อมโยงถึงประเพณี พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมทำลงมือทำ DIY ด้วยตนเอง ประกอบด้วย ภาคเหนือ นำเสนอการทำตุง น้ำศักดิ์สิทธิ์/น้ำส้มป่อย สำหรับใช้ในพิธีรดน้ำดำหัววิถีล้านนา / ภาคกลาง นำเสนออาหารคาวหวานในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ข้าวแช่ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีเสียเคราะห์ (สะเดาะเคราะห์) / ภาคตะวันออก นำเสนอพิธีก่อเจดีย์ทรายข้าวเปลือกของชาวไผ่ดำ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือพิธีก่อเจดีย์ทราย จังหวัดชลบุรี เป็นต้นและภาคใต้ นำเสนอประเพณีแห่นางดาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและ DIY รวมทั้งกิจกรรมการสรงน้ำพระและก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย / เกาหลีใต้ นำเสนอ “เทศกาลอาบโคลนจากเมืองโพเรียง” พบกับสระโคลน ที่ได้นำเข้าโคลนมาจากเมืองโพเรียง ประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การลงแช่โคลน, การทาโคลนทั่วตัว, การแข่งเกมชิงรางวัลกลาง สระโคลน พร้อมบรรยากาศที่เร้าใจจากดีเจจากประเทศเกาหลี / อินเดีย นำเสนอ “เทศกาลโฮลี” สนุกสนานตามประเพณีของอินเดียที่ใช้ผงสีแสดงถึงมิตรภาพ พร้อมการแสดงดนตรี การเต้นของสาวอินเดียในสไตล์ Bollywood นอกจากนี้ ยังมีจุดให้ผู้ร่วมงานได้เข้าสักการะพระพิฆเนศอีกด้วย / จีน นำเสนอ “เทศกาลสงกรานต์สิบสองปันนา” พบกับการนำเสนอเครื่องแต่งกายตามประเพณีของชาวไทลื้อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงเชิงวัฒนธรรมฟ้อนรำ เพื่อทำพิธีขอน้ำ ขอฝน จากเทวดาฟ้าดินและ ญี่ปุ่น นำเสนอ “เทศกาลเซ็ตซึบุน” เทศกาลแห่งการเป่าสิ่งชั่วร้าย และเสริมสิริมงคล ด้วยการโปรยถั่วใส่ยักษ์ เพื่อเป็นการขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย จากนั้น เพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกแบบ NON-STOP ไปกับ MAIN STAGE กิจกรรม SPLASH ความสนุกบนเวที พบกับศิลปินนักร้องดีเจชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่น ศิลปิน โจอี้บอย, อ๊อฟ ปองศักดิ์, วง LAZ1, วง No One Else, ซานิ, วง Yes Indeed, ดีเจจากประเทศเกาหลี อีนเดีย ญี่ปุ่น และจีน การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติมากมาย พร้อมจัดเต็มด้วย WATERBOMB และอุโมงค์น้ำ สุดสนุกตลอด 3 วันจัดงาน และ กิจกรรมที่ 4. AMAZING FOOD ยกกองทัพเสบียงบูธอาหาร และ Food Truck เติมความอร่อยแบบนานาชาติ ทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และไทย รวมกว่า 30 ร้านค้านอกจากนี้ ททท. ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ งาน Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน 2566 ซึ่งจะจัดงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท่ามหาราช ท่ายอดพิมาน เดอะล้ง 1919 สุขสยาม แอท ไอคอนสยาม เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ และท่าศาลเจ้ากวนอู 2. บ้านโบราณ 100 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 3. ถนนอินทยงยศ จังหวัดลำพูน 4. ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 5. วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น 6. วัดไม้ขาว และบริเวณแยกชาร์เตอร์ (เมืองเก่าภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต/ งานไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 2566 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ณ ไอคอนสยาม กทม./ งาน Andamanda Songkran Festival วันที่ 14 เมษายน 2566 สวนน้ำอันดา มันดา จังหวัดภูเก็ต/ G Circuit Song Kran The Big Bank 2023 วันที่ 13 - 16 เมษายน 2566 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กทม./ S2O Festival วันที่ 13 -15 เมษายน 2566 ณ ไลฟ์พาร์ค พระราม 9 กทม./ งานประเพณีสงกรานต์ “บ้านกรูด...ฟีลกู๊ดด 2023” วันที่ 14 - 15 เมษายน 2566 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย” วันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ สยามสแควร์ กทม. และงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2566 วันที่ 21 - 23 เมษายน 2566 ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ยังมีการจัดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ ภาคเหนือ - ประเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ วันที่ 13 - 16 เมษายน 2566 ณ เขตเทศกาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย วันที่ 8 - 12 เมษายน 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สรงน้ำพระ ประเพณีสงกรานต์ อ.ปาย วันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว วันที่ 8 - 15 เมษายน 2566 ณ บริเวณบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออก – ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน วันที่ 16 - 21 เมษายน 2566 ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ภาคกลาง - งานประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี วันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 ณ วัดวังก์วิเวการามและเจดีย์พุทธคยาจำลอง อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไท-ยวน วันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี และกาดวิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี ภาคใต้ - หาดใหญ่ มิดไนท์ สงกรานต์ วันที่ 12 - 13 เมษายน 2566 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2-3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร วันที่ 11 - 15 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน ททท. บูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในการออกมาตรการพิเศษ เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาว ตามนโยบายของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา นำสู่การบรรลุเป้าหมายในการตอกย้ำสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security) แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Amazing Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1672 Travel Buddy