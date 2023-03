สาวกดิสนีย์ห้ามพลาด!! “Disney100 Village at Asiatique” จัดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 100 ปี

โซน Enchanted Garden

เริ่มแล้ววันนี้!! จัดยิ่งใหญ่สมกับการรอคอย สาวกเหล่าตัวละครจากดิสนีย์ต้องไม่พลาดงานชวนสัมผัสเรื่องราวเหนือกาลเวลากว่า 100 ปี มีโซนงานแสดงหลากหลายธีมให้ได้สัมผัสกับตัวละครอันโด่งดังจากทั้งดิสนีย์ พิกซาร์ มาร์เวล และสตาร์วอร์ส ที่ยกทัพจัดเต็มมาให้ชาวไทยได้สัมผัสและถ่ายรูปกันแบบจุกๆงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2566 โครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ภายในมีโซนงานแสดงหลากหลายธีมให้ได้สัมผัสกับตัวละครอันโด่งดัง ที่มีทั้ง 8 โซนเข้าฟรี และ 4 โซนเสียค่าบริการเข้าชม วันนี้ก็เลยจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับทุกโซน เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปสนุกสนานกัน ถ้าใครเตรียมอุปกรณ์พร้อม กล้องพร้อม ชุดพร้อม แล้วลุยกันได้เลย!สำหรับ 8 โซน เข้าฟรี ได้แก่พบกับขบวนรถไฟขนาดใหญ่สมจริง Disney100 Express Train ตั้งอยู่บริเวณหอนาฬิกาและจุดจำหน่ายตั๋ว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพที่สุดหุ่นจำลองสุดอลังการขนาดใหญ่กว่าชีวิตจริงของมิคกี้ เมาส์ และมินนี่ เมาส์ ที่สูงกว่า 3 เมตร พร้อมรอต้อนรับตั้งแต่ทางเข้า อีกตัวละครอันเป็นที่รักของทุกคนที่แต่งกายด้วยชุดไทย และแสดงท่าทาง“การไหว้” อันเป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหลัก บริเวณโกดัง 1เตรียมรับแรงบันดาลใจจาก Mickey’s Art Box พร้อมก้าวเข้าสู่โลกสุดสร้างสรรค์ของมิคกี้ เมาส์ ที่เต็มไปด้วยสีสันและลวดลายตระการตา ทำให้คุณได้สนุกสนานอยู่ท่ามกลางกราฟิกแอนิเมชันที่เปลี่ยนไปตามจังหวะอย่างมีชีวิตชีวา รายล้อมคุณแบบ 360 องศา โซนนี้จัดแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าโกดัง 2หวนคืนสู่ช่วงเวลาที่คุณคิดถึงด้วยจุดถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครดิสนีย์ และพิกซาร์ที่คุณหลงรักที่ Rails of Animation บริเวณโกดัง 1ตระการตาไปกับยานต่าง ๆ จาก สตาร์ วอร์ส โอกาสครั้งสำคัญที่คุณจะได้สัมผัสยาน TIE Fighter และ AT-M6 อย่างใกล้ชิด ในโซนจำลองการบิน พร้อมสนุกไปกับเกม Star Wars: Squadrons จาก EA จัดให้เข้าชมอยู่บริเวณโกดัง 10ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ พร้อมกับภาพจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามที่ Princess Promenade เพียงปลายนิ้วสัมผัส หน้าต่างกระจกวิเศษจะพาเข้าไปสู่ห้วงเวลา แสนพิเศษราวกับต้องมนต์เพื่อดื่มด่ำกับเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจจากภาพยนต์ของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์อันเป็นที่รัก บริเวณโกดัง 6ร้านขายสินค้าดิสนีย์ พิกซาร์ มาร์เวล สตาร์ วอร์ส รวมถึงคอลเล็กชันพิเศษในธีม Disney100 ที่ Disney Merchandise Hall ที่ได้รวบรวมสินค้าจากดิสนีย์หลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลูกแก้วหิมะ ตุ๊กตา ของเล่น เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย รวมถึงสินค้าคอลเล็กชันพิเศษในธีม Disney100 ที่รอคุณมาเลือกซื้อกลับบ้านอย่างจุงใจ พร้อมเยี่ยมชม “TikTok Experiential Space” บูธสุดสร้างสรรค์ของ TikTok ให้คุณได้สร้างวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์ใหม่ล่าสุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวและตัวละครอันโด่งดังจากดิสนีย์ บริเวณโกดัง 4 (ชั้น 1)ชมหุ่นจำลองของมิคกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ในธีมเทศกาลลอยกระทงขณะปล่อยโคมลอย ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยหุ่นจำลองของมิคกี้ เมาส์ มินนี่ เมาส์ โดนัลด์ ดั๊คและกู๊ฟฟี่ ที่แต่งกายในชุดลำลองสีสนสดใสเหมาะกับหน้าร้อน พร้อมถือปืนฉีดน้ำ ร่วมฉลองช่วงเวลาดี ๆ ของเทศกาลสงกรานต์ไทย บริเวณทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนอีก 4 โซนที่มีค่าบริการเข้าชม ได้แก่เพลิดเพลินกับสวนกลางแจ้งที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม รายล้อมไปด้วยหุ่นเสมือนจริงของเจ้าหญิงดิสนีย์ 12 องค์ และดอกไม้หลากสีสันที่สะท้อนสีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าหญิงแต่ละองค์ ตั้งอยู่บริเวณทาวน์สแควร์ โซนนี้มีค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 239 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 299 บาท เด็กและนักเรียน (อายุ 3-18 ปี) วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 219 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 269 บาท (*โซน Enchanted Garden สามารถเข้าชมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อซื้อบัตรเข้าชม Pixar Putt, Frozen Exhibition, Marvel Universe: The World Outside Your Window หรือแพคเกจบัตรเข้าชมใดก็ได้)จุดหมายปลายทางสำหรับโลกของมาร์เวลแบบครบวงจร! เตรียมตัวเข้าสู่ฉากแอ็คชันและการผจญภัยของซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลที่คุณชื่นชอบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากหนังสือการ์ตูน ไปจนถึงรายการทีวี ภาพยนตร์ เกม และอื่น ๆ อีกมากมาย บริเวณโกดัง 10 ค่าเข้า ผู้ใหญ่ วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 719 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 879 บาท เด็กและนักเรียน (อายุ 3-18 ปี) วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 649 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 789 บาทป็อปอัพสนามกอล์ฟไซส์มินิให้คุณได้หวดวงสวิงไปพร้อมสื่อ interactive ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันพิกซาร์เรื่องโปรดของคุณ อาทิ Toy Story, Finding Nemo, The Incredibles, Inside Out, Turning Red และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย บริเวณเอเชียทีคพาร์ค ค่าเข้า ผู้ใหญ่ วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 769 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 929 บาท เด็กและนักเรียน (อายุ 3-18 ปี) วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 699 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 829 บาทสัมผัสประสบการณ์ในดินแดน Frozen ทั้ง 10 โซนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฉากคลาสสิกของภาพยนตร์ Frozen ทั้งสองเรื่อง พร้อมด้วยเทคโนโลยี AV และสื่ออินเทอร์แอคทีฟล้ำสมัย ตลอดจนการจำลองฉากขนาดเท่าของจริง แกะรอยการเดินทางผจญภัยอันน่าทึ่งในดินแดนคำสาปราชินีหิมะ ตั้งแต่บ้านของเอลซ่าและแอนนาในปราสาทเอเรนเดลที่งดงาม ไปจนถึงป่าหิมะ หุบเขาโทรลล์อันลึกลับ ก่อนจะเข้าไปในป่าต้องมนตร์ เมื่อก้าวเข้าสู่แต่ละโซน คุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยหุ่นจำลอง 3 มิติของเอลซ่า อันนา คริสโตเฟอร์ โอลาฟ และอีกมากมายจากภาพยนต์ Frozen จัดแสดงบริเวณโกดัง 4 (ชั้น 2) ค่าเข้า ผู้ใหญ่ วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 719 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 879 บาท เด็กและนักเรียน (อายุ 3-18 ปี) วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 649 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 789 บาทนอกจากนี้ยังมีราคาสำหรับแพคเกจค่าบัตรเข้าชม ดังนี้ผู้ใหญ่ วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 1,419 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 1,719 บาท เด็กและนักเรียน (อายุ 3-18 ปี) วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 1,279 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 1,549 บาทผู้ใหญ่ วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 2,059 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 2,499 บาท เด็กและนักเรียน (อายุ 3-18 ปี) วันจันทร์-พฤหัสบดี คนละ 1,859 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ คนละ 2,249 บาทสำหรับช่องทารการจำหน่ายบัตร เว็บไซต์ https://www.thaiticketmajor.com/disney100atasiatique หรือจุดจำหน่ายบัตรของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และห้องจำหน่ายบัตร ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป