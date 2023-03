พาที สารสิน เปิดตัวสายการบิน “Really Cool Airlines” รูปแบบไลฟ์สไตล์- ฟูลเซอร์วิส เตรียมบริการปลายปีนี้

หลังจากที่ "พาที สารสิน" ได้โบยบินออกจากบ้านนกแอร์ ก็ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชื่อ บริษัท เรียลลี เรียลลี คูล จำกัด หรือ Really Really Cool ล่าสุดเตรียมประกาศคัมแบ็คธุรกิจสายการบินอีกครั้ง ด้วยการปั้นสายการบิน Really Cool Airlines โดยเป็นการวางจุดยืนเป็นสายการบินแบบฟูลเซอร์วิสเทียบชั้นกับการบินไทย เน้นใช้เครื่องบินลำใหญ่ เน้นเที่ยวบินต่างประเทศ โดยเฉพาะระยะทางไกล เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงตลาดเอเชียตะวันออกอย่างจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นด้วย คาดว่าจะเริ่มบินได้ช่วงไตรมาส 4 ของปีโดยวันนี้ (22 มี.ค.66) นายพาที สารสิน แถลงข่าวเปิดตัว Really Cool Airlines อย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยว่ามีความตั้งใจจะให้สายการบินใหม่นี้เป็นสายการบินที่แตกต่างมีจุดเด่น และตรงกับแนวคิดตามชื่อสายการบินคือ Really Cool และยังหวังว่าสายการบินใหม่นี้จะเป็นสายการบินที่ช่วยยกระดับการเดินทางของผู้โดยสาร มอบประสบการณ์ที่ประทับใจ และช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟื้นตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสำหรับการดำเนินงานสายการบินใหม่นี้ แนวคิดเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา มีการเริ่มคุยกับภาคส่วนต่างๆ และดำเนินการโดยตลอด จนกระทั่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยแนวคิดของสายการบินนั้นจะเป็นสายการบินไลฟ์สไตล์ ฟูลเซอร์วิส เน้นการใช้เทคโนโลยีมาผสานกับการบินทำให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ ใช้เครื่องบินลำตัวกว้างที่มีพิสัยการให้บริการได้ไกล สามารถให้บริการเส้นทางทั้งระยะไกลได้โดยสายการบิน Really Cool Airlines วางแผนที่จะประกาศรุ่นของเครื่องบิน จุดหมายปลายทาง และเครือข่ายเส้นทางภายใน 8-10 เดือนข้างหน้า และคาดว่าจะเริ่มทำการบินได้ภายในสิ้นปี 2566นายพาทีกล่าวว่า สายการบิน Really Cool มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด โดยตนถือหุ้น 51% ส่วนที่เหลือเป็นเพื่อนๆ ที่รู้จักกันจากหลายวงการ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่เคยทำธุรกิจการบินมาก่อน แต่มองเห็นเป้าหมายร่วมกันว่าสายการบินจะสามารถดึงเม็ดเงินภาคการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ และมีแพสชันที่จะสร้างธุรกิจที่เป็น “นวัตกรรม” ใหม่ของอุตสาหกรรม มองมากกว่ากำไรขาดทุน“โควิดจบ ทุกคนกลับไปทำตาม norm ปกติที่เคยทำมา ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้” พาทีกล่าว “แต่จริงๆ วงการนี้ท้าทายมาก และมีรูโหว่ให้เราอุดอีกมาก เช่น ถ้าเครื่องบินมีปัญหาขึ้นบินไม่ได้ เราจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้กระทบผู้โดยสาร หรือการวางแผนเฮดจ์ราคาน้ำมันจะทำอย่างไรให้แม่นยำขึ้น”