เที่ยววิถีอินทรีย์ ตามรอย 10 วัตถุดิบอาหารชุมชน นำทัพ “หน่อไผ่บ่งหวาน” เมนูสร้างสรรค์ชนะเลิศ จาก Amazing Taste Great Story

ททท. นำทัพพันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ (Organic Tourism) ขานรับนโยบาย 5F ต่อยอดวัตถุดิบอินทรีย์สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Rising Star Chef Amazing Taste Great Story และเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานความสำเร็จในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบอินทรีย์ สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Amazing Taste Great Story ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานครนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566 ททท. มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย ในคอนเซปต์ Amazing 5F and more นำเสนอ Soft Power of Thailand ควบคู่กับการยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ประกอบกับในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และ “อาหาร” ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในการนี้ ททท. เล็งเห็นถึงโอกาสในต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power – F-Food อาหารไทย ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การให้ความสำคัญกับต้นทางแห่งวัตถุดิบ จึงเกิดเป็นการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ (Organic Tourism) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยร่วมกับบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) สมาคมเชฟประเทศไทย โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาลัยวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ดำเนิน “โครงการ Amazing Taste Great Story การท่องเที่ยวมิติใหม่ ผสมผสานรสชาติไทย” เพื่อเสริมศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน/สถานประกอบการ และเชฟรุ่นใหม่ (Rising Star Chef) รวมถึงสร้างการรับรู้การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสะท้อนภาพลักษณ์ความร่วมมือ (Collaboration) ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสำหรับ “โครงการ Amazing Taste Great Story การท่องเที่ยวมิติใหม่ ผสมผสานรสชาติไทย” ททท. ได้ค้นหา 10 สุดยอดวัตถุดิบออร์แกนิคจากชุมชน/สถานประกอบการแหล่งผลิตวัตถุดิบครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย เช่น ดอกกุหลาบบิชอป จังหวัดเชียงราย ข้าวหอมมะลิดำหนองคาย (กข 83) จังหวัดหนองคาย หน่ออ่อนกระวาน จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น และเปิดรับสมัครทีมเชฟรุ่นใหม่ สายคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมแข่งขันรังสรรค์ผลงานเมนูพิเศษจากวัตถุดิบออร์แกนิค เพื่อต่อยอดสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร จาก ททท.โดยทีมเชฟรุ่นใหม่จะนำวัตถุดิบมาออกแบบการท่องเที่ยว ผสมผสานเทคนิคการเล่าเรื่องเชิงการตลาดที่น่าสนใจ เพื่อจัดทำคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน/สถานประกอบการสำหรับใช้ส่งเสริมการขาย และสร้างการรับรู้ในมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ในแบบที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม พร้อมกันนี้ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะรางวัล Rising Star Chef Amazing Taste Great Storyรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม wow wow wow รังสรรค์เมนูจากหน่อไผ่บ่งหวาน สถานประกอบการ Hazefree PGS จังหวัดน่านรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมตะเภาทอง รังสรรค์เมนูจากเลมอน สถานประกอบการสวนฮ่มสะหลี จังหวัดเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมมีดี รังสรรค์เมนูจากหน่ออ่อนกระวาน สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนอินทรีย์จันทบูร จังหวัดจันทบุรี รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณอีกทั้งได้รับเกียรติจากนายสุริยันต์ ศรีอำไพ เลขาธิการสมาคมเชพประเทศไทย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมเชฟรุ่นใหม่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 10 ทีม และนายอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ 10 ตัวแทนแหล่งวัตถุดิบออร์แกนิคที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยนอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานความสำเร็จของทีม Rising Star Chef ในการสร้างสรรค์เมนูพิเศษ จากวัตถุดิบออร์แกนิคสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 10 เมนู/กิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองลงมือปรุงเมนูดังกล่าว พร้อมสัมผัสมิติใหม่ด้านรสชาติอาหารและไอเดียการต่อยอดวัตถุดิบในแบบที่ไม่เหมือนใครททท. เชื่อมั่นว่าโครงการ “Amazing Taste Great Story การท่องเที่ยวมิติใหม่ ผสมผสานรสชาติไทย” จะสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ (Organic Tourism) คืนความสมดุลและสร้างความยั่งยืน ให้กับการท่องเที่ยวของไทยได้ ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่ปลอดภัย ดีต่อชีวิตและเป็นมิตรกับโลก ซึ่งผลจากความทุ่มเทและความตั้งใจของเหล่าพันธมิตร ชุมชน/สถานประกอบการ และทีมเชฟในการสร้างสรรค์กิจกรรม จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับมุมมอง การท่องเที่ยวในประเทศให้หลากหลายตามแนวคิด BCG Model ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับฐานราก ภูมิภาค และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากวัตถุดิบออร์แกนิคในแต่ละเส้นทางได้ที่ เว็บไซต์ www.amazingtastegreatstory.com และ Facebook Page : Amazing Taste Great Story