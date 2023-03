ดินแดนหิมะใหญ่ที่สุดในไทย "Ice Magic: Fantasy on Ice" กลางราชประสงค์ ที่เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

หน้าร้อนนี้ ชาวกรุงเทพฯ เตรียมสัมผัสความหนาวสุดฟินไปกับ Ice Magic: Fantasy on Ice (ไอซ์เมจิก: แฟนตาซี ออน ไอซ์) ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกอพอลโล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มีเดีย ผู้จัดงานอิเวนต์และนิทรรศการชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ใจกลางย่านราชประสงค์ ให้เป็นมหัศจรรย์ดินแดนแห่งหิมะ ขนาด 3,000 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นป๊อบอัพดินแดนหิมะจำลองที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาในไทย ภายในงานมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายในพื้นที่ลานหิมะและลานน้ำแข็งให้คนไทยได้เพลิดเพลินกันเป็นครั้งแรก ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา โดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงต่างประเทศIce Magic: Fantasy on Ice จะถูกเนรมิตขึ้นในเต็นท์ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 11.5 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตร.ม. แบ่งออกเป็นโซนน้ำแข็งและหิมะ พร้อมจัดเต็มด้วยเครื่องเล่นและประติมากรรมน้ำแข็ง มากมายให้ทุกคนได้สนุกสนานกันจนลืมอากาศร้อนๆ ของประเทศไทยภายในโซนนี้จะมีการสร้างหิมะด้วยเครื่องผลิตหิมะแบบเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ที่ประเทศจีน ส่งตรงจากกรุงปักกิ่งสู่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์สัมผัสหิมะของจริงให้กับทุกคน โดยก่อนถึงวันจัดแสดง เครื่องผลิตหิมะจะผลิตหิมะสีขาวใสสะอาดบริสุทธิ์ออกมาเป็นระยะเวลา 20 วันติดต่อกัน โดยหิมะจำลองจะสะอาดกว่าหิมะตามธรรมชาติที่พบในแถบประเทศเขตหนาว ให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับการปั้นมนุษย์หิมะ การเล่นนางฟ้าหิมะ ท่ามกลางหิมะที่ตกใหม่ทุกวัน โซนนี้ยังมีลานสกียาว 80 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในลานสกีที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดที่เคยมีในไทย โดยสามารถลองฝึกการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดได้ง่ายๆ ที่นี่เลยโซนหิมะควบคู่ไปกับโซนน้ำแข็งที่จัดเต็มด้วยหลากหลายกิจกรรมความสนุกแบบหนาวๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทย รวมถึงลานสเก็ตน้ำแข็งขนาด 300 ตารางเมตร เครื่องเล่นม้าหมุน โดยม้าหมุนบนน้ำแข็งนี้ เป็นเครื่องเล่นที่เด็กๆ ต้องถูกอกถูกใจที่ได้สนุกสนานกับเพื่อนๆ พร้อมสร้างความทรงจำใหม่ในฤดูหนาว มาลองขึ้นม้าหมุนแสนสนุกนี้และสร้างประสบการณ์มหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวไปด้วยกันนอกจากนี้ โซนน้ำแข็งจะมีสไลเดอร์สองเลนที่สร้างจากน้ำแข็งทั้งหมด มีความยาวถึง 148 เมตร และเป็นหนึ่งในสไลเดอร์น้ำแข็งในร่มที่ยาวที่สุดในโลก สไลเดอร์นี้้ตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ำแข็งอันตระการตาที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยช่างแกะสลักน้ำแข็งฝีมือชั้นครูจากเมือง ฮาร์บิน ประเทศจีน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลน้ำแข็งฮาร์บินอันโด่งดัง สามารถถ่ายรูปและสัมผัสงานศิลปะอันงดงามได้อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น ประติมากรรมสลักช้างน้ำแข็งที่สวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังของชาติไทยวินเซนท์ กัว ประธานบริษัท อพอลโล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มีเดีย กล่าวว่า “งาน Ice Magic: Fantasy on Ice คือโอกาสสุดพิเศษ ที่เราตั้งใจนำดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวมาให้คนไทยได้สัมผัส รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ สไตล์ฤดูหนาวที่เหมาะมากกับช่วงหน้าร้อนของไทย เพื่อช่วยให้คนไทยได้ผ่อนคลายจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆ ให้คุณได้มาใช้เวลาสนุกๆ พร้อมสร้างความทรงจำดีๆ ต้อนรับหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันทั้งครอบครัว”Ice Magic: Fantasy on Ice เป็นอิเวนต์สุดพิเศษที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่กรุงปักกิ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยจะจัดตรงกับช่วงเวลาหิมะแรกทุกปีของกรุงปักกิ่ง และได้งดการจัดกิจกิจกรรมไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งก่อนหน้านี้ อพอลโล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มีเดีย ได้จัดงาน Ice Magic: Fantasy on Ice ที่สิงคโปร์ในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และเตรียมยกทัพดินแดนหิมะไปบุกประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคนี้ในอนาคตงานจัดวันที่ 18 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2566 มีรอบการเล่น 6 รอบต่อวัน (รอบการเล่นครั้งละ 120 นาที) คือ 10.00-12.00 น. 12.00-14.00 น. 14.00-16.00 น. 16.00-18.00 น. 18.00-20.00 น. และ 20.00-22.00 น.ราคาบัตรผู้ใหญ่ ราคา 999 บาท เด็ก (อายุ 4-12 ปี) ราคา 799 บาท ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ราคา 499 บาท แพ็คเกจครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน + เด็ก 2 คน) ราคา 2,999 บาท และแพ็คเกจครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน + เด็ก 1 คน) ราคา 2,499 บาท *หมายเหตุ ราคาบัตรทั้งหมดข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจองบัตรราคา 50 บาทต่อใบเปิดสำรองบัตรเข้างาน Ice Magic: Fantasy on Ice แบบ Early Bird พร้อมแพ็คเกจราคาพิเศษจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ราคาแพ็คเกจครอบครัว-ผู้ใหญ่ 2 คน + เด็ก 2 คน ราคา 2,999 บาท พร้อมของกำนัลฟรี 2 ชิ้นสำหรับเด็กๆ (เลือกถุงมือ / ที่ปิดหู / ถุงเท้าลิมิเต็ดอิดิชัน มูลค่า 518 บาท) จำนวนบัตร 500 ใบ-ผู้ใหญ่ 2 คน + เด็ก 1 คน ราคา 2,499 บาท พร้อมของขวัญฟรี 1 ชิ้นสำหรับเด็ก (เลือกถุงมือ / ที่ปิดหู / ถุงเท้าลิมิเต็ดอิดิชัน มูลค่า 259 บาท)จำนวนบัตร 1,000 ใบแพ็คเกจคู่เพื่อนสนิทผู้ใหญ่ 2 คน ราคา 1,799 บาท*หมายเหตุ ราคาบัตรทั้งหมดข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจองบัตร 50 บาทต่อใบเงื่อนไขโปรโมชันการจำหน่ายบัตร Early Bird เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่https://apolloentmedia.com/product/ice-magic-fantasy-on-ice-th/