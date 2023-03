ชวนเที่ยวงาน “Unfolding Bangkok” เปิดมุมมองใหม่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 18-26 มี.ค. 66

โดยมี 3 กิจกรรมหลัก “Living Old Building” สถานีรถไฟหัวลำโพง



ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 126 ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ชวนคุณมาร่วมสีสันไปพร้อมกับการเปิดมุมมองใหม่ที่เปี่ยมเสน่ห์ของสถานีรถไฟกรุงเทพ ใน “Unfolding Bangkok"พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ หัวลำโพงสุดคลาสสิก เคยเป็นชุมทางของการเดินทางจากผู้คนทั่วประเทศมายังกรุงเทพมหานคร แม้ปัจจุบันจะลดความคับคั่งลงเหลือเพียงการเดินรถไฟไม่กี่สาย แต่สถานีรถไฟหัวลำโพงยังคงมีความสำคัญในฐานะอาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และความทันสมัยด้านระบบคมนาคมของประเทศไทยบทบาทที่เปลี่ยนไปของสถานีรถไฟหัวลำโพง จึงเป็นโอกาสในการทดลองปรับพื้นที่ของสถานีรถไฟให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการส่งเสริมสถาปัตยกรรม การเรียนรู้และสันทนาการของผู้คนที่มาร่วมออกแบบแสงไฟ (Lighting Installation) เพื่อช่วยสร้างเรื่องราวและขับเน้นความงดงามของสถาปัตยกรรม พร้อมกับจัดการแสดงดนตรีที่ได้รับการคัดสรรมาให้สอดคล้องกับการที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นชุมทางของคนเดินทาง1. THE WALL 2023 โดย Lighting Designers Thailand และ DecideKit การจัดแสดงไฟ (Lighting Installation) แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ โดยมีช่วงเวลาการจัดแสดงตั้งแต่ 19.00 - 22.00 น. ดังนี้1st Scene: The Door กระจกทรงโค้ง ณ บริเวณประตูทางเข้าสถานีรถไฟที่เป็นแลนด์มาร์กของสถานีเมื่อถูกมองจากด้านนอก ถูกนำมาใช้เป็นฉากเริ่มต้นในการเดินทางเพื่อเข้าสู่พื้นที่ภายใน ภายใต้ธีม The Door อันสะท้อนจินตนาการของผู้คนสู่ก้าวย่างใหม่ของการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้น2nd Scene: The People ภายในโถงอาคารของสถานีรถไฟในส่วนที่พักคอยของผู้โดยสารที่เรียบง่าย ได้รับการออกแบบแสงให้เป็นพื้นที่สำคัญ ให้ “ผู้คน” ที่มานั่งเล่นได้เห็นเสน่ห์ของสถานีรถไฟหัวลำโพงในมุมมองใหม่ พร้อม ๆ กับรับชมการแสดงดนตรี และชื่นชมความงามของอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้3rd Scene: The Emotion บริเวณชานชาลา พื้นที่แห่งการพบปะและจากลา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่แสงไฟจะช่วยสร้างอารมณ์ร่วมในการพบและจากลาของผู้คนในอดีต ที่เคยโดยสารรถไฟหัวรถจักรไอน้ำที่ผ่านกาลเวลามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 22. ดนตรี ความบันเทิงของคนเดินทาง เพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง หมอลำ ร็อก ฮิปฮอป และแจ๊ส ล้วนเป็นเพื่อนเดินทางของผู้คน รายชื่อของวงดนตรีที่มาจัดแสดงจึงอยู่บนแนวคิดของความหลากหลาย สอดคล้องกับความเป็นสถานีหัวลำโพง โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม และ 24 - 26 มีนาคม เวลา 16.00 - 22.00 น.3.กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ มากมายให้คุณได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงขบวนรถไฟพิเศษ การจัดแสดงโมเดลรถไฟจำลอง ทัวร์เพื่อทำความรู้จักหัวลำโพงมุมใหม่ ไปจนถึงลิ้มชิมรสเมนูอาหารสุดพิเศษจากชุมทางต่าง ๆ และป๊อปอัปคาเฟ่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก facebook.com/pr.railway