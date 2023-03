ยกอาหารฝรั่งเศสแบบ “เฟรนช์-บิสโทร” มาไว้ที่ “กาสตง” แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณฯ

โฉมใหม่ของความอร่อยจากมื้ออาหารฝรั่งเศสแบบ “เฟรนช์-บิสโทร” ที่ชาวปารีเซียงโปรดปราน พร้อมให้บริการแล้วที่ กาสตง (Gaston) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ขอเชิญพบกับโฉมใหม่ของความอร่อยที่ชาวปารีเซียงโปรดปรานจาก กาสตง (Gaston) ห้องอาหารฝรั่งเศสสไตล์แบบบิสโทรในปารีส พร้อมเมนูเลื่องชื่อในตำนานอย่าง “สเต็กฟริตส์” (Steak Frites) และอีกหลากหลายจานอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมตำรับดั้งเดิม รังสรรค์และดูแลความอร่อยโดยเชฟชาวฝรั่งเศส เดวิด เซนญา (David Senia) พร้อมต้อนรับทุกท่านตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปทุกเมนูอาหารจากห้องอาหาร กาสตง ที่จะได้ลิ้มลองล้วนมีเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและมื้ออาหารฝรั่งเศสแบบสบาย ๆ รวมถึงความคุ้นเคยของวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างดี นอกจากนั้นที่ห้องอาหารสไตล์บิสโทรแห่งนี้ ยังมีรายการไวน์ที่น่าสนใจและค็อกเทลยอดนิยมแบบฝรั่งเศส รวมถึงเพลงบรรเลงไพเราะในบรรยากาศแสนผ่อนคลายราวกับจำลองบิสโทรฝรั่งเศสใจกลางปารีสมาไว้ในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวห้องอาหาร กาสตง ตั้งอยู่ที่ชั้น โลว์เวอร์ ล็อบบี้ (ชั้น LL) ของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ พร้อมให้บริการสำหรับมื้อค่ำของทุกวัน และมื้อกลางวันสำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายยและเป็นกันเองของชาวปารีส เสริมกลิ่นอายให้สนุกยิ่งขึ้นด้วยสีแดงบอร์โดซ์ (Bordeaux) และสีทองที่เข้ากันได้ดีกับความงดงามของงานศิลปะบนฝาผนังพื้นที่นั่งกินอาหารให้บริการด้วยโซฟาบุหนังและโต๊ะสูงแสนสบาย เหมาะอย่างยิ่งกับทุกโอกาสที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมาอิ่มอร่อยกับเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ มื้อพิเศษกับคู่รัก ตลอดจนงานเลี้ยงฉลองกลุ่มใหญ่ หรือการพบปะของสมาชิกในครอบครัวหนึ่งในเมนูที่ภูมิใจนำเสนอจากห้องอาหาร กาสตง และจะสร้างประสบการณ์การกินอาหารแบบบิสโทรสไตล์ปารีสแท้ ๆ ให้ตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย คือ ลองเทรอโก๊ต (L'Entrecote) สเต็กเนื้อริบอายคุณภาพเยี่ยมราดซอสเนยสูตรลับแบบฉบับฝรั่งเศส ในชุดเมนูแนะนำอย่าง “ลา ฟอร์มูล” (La Formule) ที่เสิร์ฟพร้อมสลัดผักรวม และเฟรนช์ฟรายส์โฮมเมดพร้อมเติมตลอดมื้อแบบสเต็กฟริตส์ (Steak Frites) ทั้งยังมีตัวเลือกวัตถุดิบหลักอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ซี่โครงแกะแลมป์ช็อป บัตเตอร์กริลล์กุ้งลายเสือย่างเนย สเต็กปลาปลากะพงขาวชิ้นหนานุ่ม ให้เลือกลิ้มลองตามความชื่นชอบห้องอาหาร กาสตง ยังนำเสนอหลากหลายรายการอาหารฝรั่งเศสสุดคลาสสิก คัดสรรเป็นอย่างดีเพื่อให้เข้ากับห้องอาหารสไตล์บิสโทรให้ทุกคนได้ลิ้มลองอย่างเต็มที่ อาทิ ฟรอมาจ เดอ แต๊ท (Fromage de Tête) เยลลี่เนื้อสัตว์เสิร์ฟแบบเย็น ราดซอสเข้มข้นสไตล์ฝรั่งเศส (Charcutière Sauce), เทอร์รีนหมู (Pork Terrine) ไข่ต้มยัดไส้แบล็กทรัฟเฟิล (Œuf Mimosa with Black Truffles) ฟัวกราส์ตับเป็ดราดซอสชัทนีย์ลูกฟิก เสิร์ฟพร้อมขนมปังบริออช (Duck Foie Gras au Torchon with Fig Chutney and Warm Brioche)และยังมีทาร์ตหัวหอมฉบับแคว้นโพรวองซ์ (Pissaladière Provençale) , ปลาหมึกสอดไส้ทอด เสิร์ฟพร้อมซอสปิเปราด (Stuffed Calamari with Piperade Sauce) , พายสีเหลืองทองสอดไส้รสชาติต่าง ๆ เสิร์ฟพร้อมสวีทเบรด (Bouchee à la Reine with Sweetbread) , เนื้อติ่งสะโพกไก่ตุ๋นพร้อมกับเห็ดมอเร็ล (Chicken Oysters and Morels) และยังมีรายการอาหารพิเศษประจำวันหรือ “ปลาต์ ดู จูร์” (Plat du Jour) อีกหลายเมนูที่เชฟพร้อมรังสรรค์รสชาติและรสสัมผัสตามตำรับดั้งเดิมรวมถึงหอยนางรมคุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสหลากสายพันธุ์ให้เลือกอร่อย อาทิ ฟิน เดอ แคลร์ (Fines de Claire) ปาร์ค เดอ แลงเปราทรีซ (Parcs de l'Impératrice) จีลาร์โด (Gillardeau) ดาวิด แอร์เว่ สเปซิอาลส์ (David Hervé Spéciales) และอีกมากมายที่เสิร์ฟสดใหม่ทุกรายการบนเกล็ดน้ำแข็งเพิ่มความสดชื่นพร้อมขนมปังไรย์ และมะนาวสดเพิ่มความสดชื่นปิดท้ายมื้ออาหารที่ห้องอาหาร กาสตง ด้วยของหวานสไตล์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่นิยมตลอดการ ได้แก่ เครป ซูเซ็ท (Crêpes Suzette) , ช็อกโกแลตมูส (Chocolate Mousse), ชูครีมพัฟฟ์ (Profiteroles), เครมบรูเล่ (Crème Brûlée ) และ ขนมเค้ก “บาบากาสตอง” (Baba “Gaston”) ซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมกับบรั่นดีอาร์มาญักที่ไม่ควรพลาดและยังสามารถเรียกน้ำย่อยด้วยรายการเครื่องดื่มที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศฝรั่งเศส อาทิ ลิเลท สปริตซ์ (Lillet Spritz) มีส่วนผสมของสปาร์คกลิ้ง ไวน์ ลิเลท บล็อง และจิน หรือจะเป็น เรด ซัมเมอร์ (Red Summer) ซึ่งมีส่วนผสมของไวน์แดง เวอร์มุธ น้ำมะนาว และผลไม้สด นอกจากนี้ยังมีไวน์คุณภาพเยี่ยมอีกหลายรายการที่เลือกสรรมาเพื่อ กาสตง เท่านั้นห้องอาหาร กาสตง (Gaston) เปิดบริการมื้อค่ำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.30 น. และให้บริการมื้อกลางวันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อ โทร. 02-254-1234 และอีเมล bangkok.grand@hyatt.com หรือที่เว็บไซต์ www.grandhyatterawanbangkok.com.