เที่ยวสิงคโปร์ช่วงซัมเมอร์ ชวนปักหมุด "4 กิจกรรมระดับโลก" ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกสาย

ใครกำลังแพลนไปเที่ยว "สิงคโปร์" ช่วงซัมเมอร์ ขอมัดรวม 4 กิจกรรมระดับโลก ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกสาย มาไว้เป็นตัวเลือกน่าสนใจให้ได้เลือกปักหมุดกันการท่องเที่ยวสิงคโปร์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยร่วมเปิดประสบการณ์กับ 4 กิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่เริ่มขึ้นรับซัมเมอร์ ซึ่งงานนี้ได้ยกกิจกรรมระดับโลกอย่างมากมายมาไว้ที่สิงคโปร์ เอาใจนักท่องเที่ยวทุกสาย ทั้งสายท่องเที่ยว สายถ่ายรูป สายแฟชั่น สายงานศิลป์ สายดนตรี และสายอาหารโดยเริ่มงานแรกด้วยประสบการณ์เหนือจินตนาการทั้ง แสง สี เสียง ในรูปแบบ 3 มิติ กับนิทรรศการศิลปะ Van Gogh: The Immersive Experienceหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการจัดแสดงในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นิทรรศการศิลปะดิจิทัลแบบ 360 องศา ระดับรางวัลอย่าง Van Gogh: The Immersive Experience ที่จะเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2566 นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ ณ รีสอร์ต เวิลด์ เซนโตซ่า (RWS) โดยประสบการณ์ยิ่งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง H&B, Exhibition Hub และ RWSนิทรรศการศิลปะดิจิทัลแบบ 360 องศาครั้งนี้ จัดเป็นแกลเลอรีส่วนตัวหลาย ๆ แกลเลอรีในพื้นที่กว่า 17,000 ตารางฟุต ผู้เข้าชมจะได้พบกับผลงานของวินเซนต์ แวน โก๊ะ (Vincent Van Gogh) กว่า 300 ชิ้นไม่ว่าจะเป็นภาพสเก็ตช์ ภาพวาด และภาพระบายสี เต็มอิ่มไปกับโลกของแวน โก๊ะและชีวิตการทำงานจากจอภาพโปรเจกชันจากพื้นจรดเพดาน เต็มผนังทุกด้าน หนึ่งในไฮไลต์ของนิทรรศการนี้คือจอโปรเจกชันขนาดใหญ่ตรงใจกลางพื้นที่ ที่จะดึงเข้าสู่ความมหัศจรรย์และประสบการณ์สุดจินตนาการให้ได้ดื่มด่ำ และเข้าถึงศิลปินชาวดัชต์ที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะอย่างมากคนหนึ่งคนนี้ ไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนก็ตามประสบการณ์ภาพเสมือนจริงที่นำเสนอผลงานของแวน โก๊ะในแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยระบบภาพเสมือนจริงนี้มีเฉพาะในนิทรรศการ Van Gogh: The Immersive Experience เท่านั้น โดยผู้เข้าชมจะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ 10 นาทีที่ลืมไม่ลงของการเดินทางที่เรียกว่า “หนึ่งวันในชีวิตของศิลปิน” ซึ่งเป็นการเผยแรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานที่มีชื่อเสียงของแวน โก๊ะ เช่นภาพ Bedroom at Arles, Starry Night Over The Rhone River เป็นต้นนิทรรศการ แวน โก๊ะ: ประสบการณ์สุดจินตนาการ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม บัตรสำหรับเด็กราคา 390 บาท (15 เหรียญสิงคโปร์) บัตรสำหรับผู้ใหญ่ราคา 625 บาท (24 เหรียญสิงคโปร์) สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vangoghexpo.com/singaporeสำหรับงานอีเวนต์ต่อไปสายฟู้ดดี้ ถ้าไม่ไปถือว่าพลาดกับ Asia’s 50 Best Restaurants 2023ร่วมฉลองไปกับสุดยอดร้านอาหารและเชฟในภูมิภาค กับการกลับมาอีกครั้งของการประกาศผลร้านอาหารที่ดีที่สุด 50 อันดับของเอเชียใน Asia’s 50 Best Restaurants 2023 นอกเหนือจากการเผยรายชื่อสุดยอดร้านอาหารแล้ว ในงานนี้ยังได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น Chef’s Feast และ the 50 Best Signature Sessions ที่รอต้อนรับฟู้ดดี้จากทั่วโลกให้มาลิ้มลองงาน Asia’s 50 Best Restaurants ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย S.Pellegrino & Acqua Panna โดยจะมีการประกาศรางวัลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งจะเป็นงานรวมตัวของบรรดานักชิมจากทั่วเอเชียอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังจากปี 2562 โดยในปีที่แล้วก็เป็นเพียงการจัดงานประกาศรางวัลผ่านไลฟ์อีเวนต์ในหลาย ๆ เมือง เช่น กรุงเทพฯ ฮ่องกง และโตเกียว เป็นต้นการประกาศรางวัลและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศสิงคโปร์ในปีนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปีของ Asia’s 50 Best Restaurants ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่สิงคโปร์ในปี 2556 ในงานนี้จะเป็นการรวมตัวของเชฟชื่อดัง สื่อมวลชน นักธุรกิจด้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารและนักชิมจากทั่วโลก เพื่อร่วมฉลองไปกับความเลิศรสและหลากหลายของอาหารเอเชียไฮไลต์ของงานในครั้งนี้ที่สิงคโปร์คือ Asia's 50 Best Signature Sessions ครั้งแรก โดยจะมีเชฟชื่อดังจากทั่วโลกมาร่วมทีมกับเชฟจากสิงคโปร์ ร่วมกันทำอาหารให้ทุกคนได้ลิ้มรสกัน ส่วนของ Chefs’ Feast ก็จะเป็นการนำเสนออาหารและสาธิตการทำอาหารจากภูมิภาคนี้ ส่วนการประกาศผลรางวัลในค่ำวันที่ 28 มีนาคมนั้นจะมีทั้งการเดินพรมแดงและการสัมภาษณ์ งานเลี้ยงค็อกเทลและที่สำคัญก็คือช่วงประกาศรางวัลนั่นเองสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูการประกาศผลรางวัล และไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ https://www.facebook.com/50BestRestaurants และ https://www.youtube.com/worlds50bestอีกหนึ่งงานอีเวนต์สำหรับนักท่องเที่ยวสายอาร์ตติส และเหล่าเด็กแนวสายสตรีทกับงาน 29Rooms29Room อีเวนต์ระดับรางวัลโดย Refinery29 งานที่รวมแพลตฟอร์มสุดครีเอทระดับโลกสำหรับบรรดาสายอาร์ตโดยเฉพาะ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรก โดยประเทศสิงคโปร์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้การเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียครั้งนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็ม กับรายการกิจกรรมตลอด 10 สัปดาห์ที่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน 2566 ที่การ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ (Gardens by the Bay) โดยรวบรวมประสบการณ์สุดบรรยายทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ รวมรวมไว้ให้ผู้เข้าชม ผู้จัดงาน และนักสร้างสรรค์ได้มาผลิตผลงานและแสดงงานที่จะช่วยจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจผ่านประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่และน่าประทับใจครั้งนี้งาน 29Rooms Asia ฉบับปฐมฤกษ์ครั้งนี้มีแนวคิดหลักคือ Lost & Found โดยให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ สร้างจินตนาการใหม่ และนิยามความหมายของความเป็นไปได้ใหม่ ผ่านประสบการณ์มากมายที่ครอบคลุมศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่นและความงาม ดนตรี อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและอื่นๆ เตรียมพบกับกิจกรรมมากมายผ่านผลงานแบบอินเตอร์แอคทีฟ การแสดงสดรวมถึงเวิร์คช็อปต่างๆ โดยศิลปินรุ่นใหม่จากท้องถิ่นและนานาชาติสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของงานได้ที่ www.29rooms.sg และกดติดตาม @29rooms_asia บน Instagramสำหรับสายแฟชั่น และนักสะสมตัวยงต้องไม่พลาดกับงาน SneakerCon Southeast Asia ที่รวบรวมรองเท้าสนีกเกอร์หายากจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในงานเดียวSneakerCon หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ งานโชว์รองเท้าสนีกเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ที่ในที่สุดก็ได้โอกาสมาจัดงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก โดย Sneaker Con SEA จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนเมษายนนี้ ก่อนที่จะไปจัดงานในประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเพื่อเอาใจแฟนพันธุ์แท้รองเท้าสนีกเกอร์ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกสุดแสนประทับใจนี้ตั้งแต่ริเริ่มการจัดงานในปี 2552 เป้าหมายของ SneakerCon คือการขยายชุมชมคนรักรองเท้าผ้าใบ โดยออกแบบตลาดเฉพาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายให้มีสถานที่ที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความชื่นชอบ อวดของสะสม รวมถึงแลกเปลี่ยนสินค้าด้วย ตั้งแต่นั้นมางาน SneakerCon ก็ได้จัดงานให้กับคนรักรองเท้าสนีกเกอร์มามากกว่า 100 ครั้งในกว่า 20 เมืองทั่วโลก สำหรับการจัดงาน SneakerCon SEA ครั้งแรกนี้ในสิงคโปร์ ก็มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดสาวกรองเท้าสนีกเกอร์ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ได้มาพบกัน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างดีไซเนอร์แบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ระดับโลกเข้าด้วยกันงาน SneakerCon SEA จะจัดขึ้นที่ Singapore Expo, Hall 5 ในวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566. บัตรเข้าชมมีจำหน่ายแล้วที่ sea.sneakercon.com. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กดติดตาม @sneakercon_sea บน Instagramนอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วประเทศสิงคโปร์ยังมีกิจกรรมและงานอีเวนต์เจ๋งๆ อีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้สัมผัส สำหรับผู้ต้องการอัพเดทข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stb.gov.sg และ www.visitsingapore.com หรือติดตามผ่านทวิตเตอร์ได้ที่ @STB_sg (https://twitter.com/stb_sg)