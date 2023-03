ปักหมุดหัวหิน เปิดตัว “The Standard Residences, Hua Hin” แห่งแรกในเอเชีย และ แห่งที่ 3 ของโลก

ประกาศเปิดตัวโครงการ Branded Residence ภายใต้แบรนด์(เดอะ สแตนดาร์ด) แบรนด์บูทีคโฮเทลและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก ที่ขึ้นชื่อว่าเก๋และฮอตสุด ๆ ในหมู่เซเลบริตี้คนดังระดับ A-list ปักหมุดเทียบชั้นเมืองตากอากาศระดับโลก ตั้งอยู่บนแปลงที่ดินหายาก 10 ไร่ ใกล้กับ The Standard, Hua Hinโดยโครงการนี้คือเป็นโครงการ Branded Residence ภายใต้แบรนด์ “The Standard” แห่งที่ 3 ของโลก หลังเปิดตัว 2 แห่งแรกไปแล้วในย่านเดสทิเนชั่นยอดนิยมระดับโลก ได้แก่ The Standard Residences, Midtown Miami ตั้งอยู่ในมิดทาวน์ ไมแอมี ใจกลางแหล่งไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งและแฮงค์เอาท์ชื่อดังของรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และ The Standard Residences, Palácio Santa Clara ตั้งอยู่ในย่านสุดชิคและฮิปที่สุดในกรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกสคาดว่าอีกไม่นาน จะมีข้อมูลรายละเอียดดีไซเนอร์ ราคาและรูปแบบไลฟ์สไตล์เซอร์วิส การถ่ายทอดจุดเด่น คาแรกเตอร์ความเป็นแบรนด์ The Standard มากน้อยแค่ไหน#########################################