สุดคลาสสิก! โปสเตอร์โฆษณาเก่า "การบินไทย" พร้อมโลโก้ "ตุ๊กตารำไทย" ในยุคบุกเบิก

"ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สายการบินไทยในอดีต สมัยโลโก้เป็น "ตุ๊กตารำไทย" ซึ่งโลโก้ดังกล่าวออกแบบโดย หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิไชย นักออกแบบที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น"

"ราว พ.ศ. 2503

ภาพโปสเตอร์โฆษณาสายการบิน Thai International หรือการบินไทยในระยะเริ่มต้น ยุคพนักงานยังสวมใส่ชุดไทยใส่ผ้าถุง โดยมีสายการบิน SAS (Scandinavian Airlines System) ในฐานะผู้ร่วมทุนจัดระบบบริหารให้

ย้อนไปในปี 2502 รัฐบาลไทยดำเนินการจัดตั้ง บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (บดท.) ร่วมกับ สายการบินสแกนดิเนเวียน (SAS) จากนั้นในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 บริษัท การบินไทย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นด้วยทุนประเดิม 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ โดยมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ไปยังฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2520 SAS ขายหุ้นคืนให้เดินอากาศไทย หลังจากครบระยะเวลาตามสัญญาร่วมทุน แล้วโอนให้แก่กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี พนักงานคนแรกได้แก่ กัปตัน พร้อม ณ ถลาง อีกทั้งยังเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทยระหว่าง พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2523 อีกด้วย ก่อนจะพัฒนามาเป็นการบินไทย สายการบินแห่งชาติ"

ชวนชมภาพโปสเตอร์โฆษณาสุดคลาสสิกของสายการบินแห่งชาติ ที่เพิ่งถูกโพสต์ลงในเพจโดยมีข้อความว่าโดยข้อมูลของโปสเตอร์โฆษณานี้ เพจได้ให้ข้อมูลไว้ว่าและโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ของสายการบินไทยนั้น ถูกปรับเปลี่ยนมาแล้ว 3 ครั้ง โดยเพจเคยให้ข้อมูลไว้ว่า การบินไทยใช้ตราสัญลักษณ์แรกเป็นรูปซึ่งออกแบบโดย หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยมีต้นแบบจากนักแสดงโขนที่สื่อถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยพ.ศ. 2515 การบินไทยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับรูปแบบการดำเนินงานและภาพลักษณ์ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น จึงว่าจ้าง บริษัท วอลเตอร์ แลนเดอร์ แอนด์ แอสโซชิเอตส์ (Walter Landor and Associates) ให้ออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ แบบที่ได้รับการคัดเลือกมีลวดลายที่ดูอ่อนช้อยแบบไทย ผสานความสมัยใหม่แบบสากล โดยคณะออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจาก "ใบเสมา" นำมาตะแคงเอาข้างลง สื่อถึงความเร็วที่พุ่งขึ้นตรงไปในท้องฟ้า และใช้สีทองจากวัดวาอาราม สีม่วงจากดอกกล้วยไม้ และสีชมพูจากผ้าไหมไทย การบินไทยใช้ตราสัญลักษณ์นี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 – 2548พ.ศ. 2548 การบินไทยปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้น โดยได้คัดเลือกบริษัทอินเตอร์แบรนด์ (InterBrand Co., Ltd.) ให้ออกแบบลวดลายที่ลำตัวเครื่องบินให้ดูทันสมัย รวมถึงออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่โดยปรับให้ดูมีมิติขึ้น และเน้นสีให้เด่นชัดและสดใสขึ้น แต่ยังให้อยู่ในโทนสีเดิม อีกทั้งออกแบบตัวอักษรใหม่ โดยปรับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากันหมด เพื่อแสดงความแข็งแกร่งและมั่นคงขององค์กร กลายเป็นตราสัญลักษณ์ที่อยู่คู่การบินไทยจนถึงปัจจุบัน