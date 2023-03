The Standard Hotels มอบส่วนลด “งาน ไทย เที่ยว ไทย” พร้อมลุ้นที่พักมัลดีฟส์ 3 คืน

พิเศษสุดภายในงานไทย เที่ยว ไทย เท่านั้น เพียงซื้อแพคเกจที่บูทของ The Standard Hotels ครบทุก 10,000 บาทสุทธิ รับหนึ่งสิทธิเพื่อลุ้นรับบัตรกำนัลเข้าพักที่ The Standard, Maldives สามคืน ที่ห้อง Lagoon Overwater Pool Villa (110 sqm.) รวมอาหารเช้าและ Seaplane ไป-กลับระหว่าง The Standard, Maldives และ สนามบิน Male สำหรับสองท่าน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

The Standard, Hua Hin โปรโมชันเริ่มต้นเพียง 3,899 บาทสุทธิ รวมอาหารเช้า แขกสามารถเข้าพักที่โรงแรมสุดชิคติดริมทะเลหัวหินท่ามกลางสวนสวยที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้และไม้ดอกนานาพันธุ์ โดยแขกที่จองห้องสวีทและวิลล่า จะได้รับรีสอร์ทเครดิตและสิทธิเข้า Not Your Standard Cocktail Hour คลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟริมชายหาดที่ให้คุณได้เต็มอิ่มกับค็อกเทล สแน็ก เครื่องดื่มอื่นๆ ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มที่ Praça Beach Bar ตั้งแต่เวลา 15:00 – 16:00 น. ทุกวันนอกจากนี้ ยังมีแพคเกจ Staycation ที่ให้แขกได้เพลิดเพลินกับอาหารเช้าและเซ็ตอาหารเย็นที่ Praça สำหรับสองท่าน เริ่มต้นที่ 5,699 บาทสุทธิ หรือเลือกซื้อบัตรกำนัลมูลค่า 700 บาท เพื่อใช้ที่ห้องอาหาร ในราคาเพียง 500 บาทเท่านั้น ทางรีสอร์ทเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่บูท The Standard Hotelsการจับรางวัลจะเกิดขึ้นวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 20:00 น. โดยผู้ชนะจะได้รับการติดต่อหลังการจับรางวัล การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดเริ่มต้นประสบการณ์การพักผ่อนที่ไม่เหมือนใครได้ที่ บูท C01 และ C52 งาน ไทย เที่ยว ไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.standardhotels.com