“โคเปนเฮเกน” เมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลก 2023

“เมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกแห่งแรกในเมืองริโอ เดอจาเนโร (บราซิล) ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการวางผังเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการแพร่ระบาดโควิด และโคเปนเฮเกนจะสานต่อความสำเร็จของริโอด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ ตำแหน่งของเมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลก 2026 ในอีก 3 ปีข้างหน้า มีสองเมืองเป็นคู่แข่งกัน ได้แก่ บาร์เซโลนา ของสเปน และปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน

“โคเปนเฮเกน” เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็น “เมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลก 2023” โดยองค์การยูเนสโก ตามคำแนะนำของสมัชชาใหญ่สหภาพสถาปนิกนานาชาติ (UIA) โดยจะใช้ชื่อนี้เป็นระยะเวลาสามปี จนกว่าจะถึงวาระของเมืองอื่นในปี 2026การตัดสินใจนี้สอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างยูเนสโก กับ UIA ในปี 2018 ซึ่งยูเนสโกได้กำหนดให้เมืองเจ้าภาพของการประชุม World Congress ของ UIA เป็นเมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกโดย Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโก กล่าวว่าทั้งสององค์กรใหญ่ข้างต้น เปิดตัวโครงการ World Capital of Architecture เพื่อย้ำบทบาทสำคัญของสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง วัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์เมืองและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทุกๆ 3 ปี เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกจะกลายเป็นเวทีระดับโลกชั้นแนวหน้าของการอภิปรายเกี่ยวกับการวางผังเมืองร่วมสมัยและประเด็นทางสถาปัตยกรรมในฐานะเมืองหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกในปีนี้ โคเปนเฮเกนจะจัดงานอีเวนต์สำคัญ และโปรแกรมต่างๆ ในหัวข้อ อนาคตที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Sustainable Futures - Leave No One Behind)ด้วยความร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกแห่งเดนมาร์กและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ของกลุ่มนอร์ดิก เพื่อตรวจสอบว่าสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมืองมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 ประการได้อย่างไรโดยในปีนี้เมืองโคเปนเฮเกนจะจัดกิจกรรมต่างๆไม่ต่ำกว่า 300 งาน มีทั้ง นิทรรศการ ทัวร์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมและการออกแบบซึ่งนำมาสู่ชีวิตประจำวัน