สุดยอดอีเวนท์แห่งปี “Disney100 Village at Asiatique” สาวกดิสนีย์ห้ามพลาด เปิดให้จองบัตรแล้ว

สีสันของเอเชียทีคในปี 2566 นี้ หนึ่งในแม่เหล็กสำคัญที่จะสร้างความฮือฮา คือ Disney 100 Village ซึ่งจะเปิดบริการช่วงวันที่ 24 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566 ลักษณะไม่ใช่ธีมปาร์คสวนสนุกขนาดใหญ่ แต่จะเป็นการจัดพื้นที่ถ่ายภาพร่วมกับคาแรกเตอร์ และกิจกรรมพิเศษแบบ pop-up event เน้นการมารับประสบการณ์จากการ์ตูนหรือภาพยนตร์ที่ชื่นชอบDisney100 Village at Asiatique เป็นการจัดงานในรูปแบบ special pop-up event ที่มีโซนตามธีมต่างๆ ที่น่าตื่นเต้นประทับใจ ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น เพื่อให้แฟนๆ ได้ชื่นชมและสัมผัสกับเรื่องราวจากดิสนีย์ที่รวมไว้อยู่ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ดิสนีย์, พิกซาร์, มาร์เวล, และสตาร์ วอร์สโดยทุกคนจะได้พบกับเรื่องราวเหนือกาลเวลาของดิสนีย์ที่สร้างความสุขและความประทับใจตลอด 100 ปี ผ่านจุดถ่ายรูปหลากหลายธีมทั่วบริเวณเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น เช่น The Rails of Animation, Enchanted Garden รวมถึงรูปปั้นมิกกี้และผองเพื่อนโซนการจัดแสดงแสนสนุกและตื่นตาตื่นใจที่ Marvel Universe: The World Outside Your Window, Star Wars Experience และ World of FrozenPixar Putt ให้คุณสัมผัสประสบการณ์มินิกอล์ฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอันเป็นที่รักและตัวละครอันโด่งดังจาก PixarDisney Merchandise Hall ช้อปสินค้าของที่ระลึกจากดิสนีย์และสินค้าในธีม Disney100 อย่างจุใจสำหรับโซนงานแสดงมีทั้งรูปแบบเข้าชมฟรี และเสียค่าเข้าชม เช่น The Rail of Animation (เข้าชมฟรี), Princess Promenade (เข้าชมฟรี), Star Wars Experience (เข้าชมฟรี), Disney Merchandise Hall (เข้าชมฟรี)Pixar Putt (จำหน่ายบัตรเข้าชม), World of Frozen (จำหน่ายบัตรเข้าชม), Marvel Universe: The World Outside Your Window (จำหน่ายบัตรเข้าชม), Enchanted Garden (จำหน่ายบัตรเข้าชม)ผู้สนใจ สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าแล้ววันนี้ https://www.thaiticketmajor.com/disney100atasiatique หรือ ซื้อบัตรหน้างานที่โครงการเอเชียทีคในวันเข้าชม