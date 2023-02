ไอดอลสาวจีนคนดัง “เฉิงเซียว” เที่ยวไทย พร้อมโชว์เซ็กซี่ริมทะเล ทำอันดามันลุกเป็นไฟ

ท่องเที่ยวเมืองไทยปังต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจีนประกาศเปิดประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีดารา คนดัง ชาวจีนตบเท้าพาเหรดเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกันแบบรัว ๆโดยเฉิงเซียวได้โพสต์ภาพขณะที่เธอกำลังเดินเที่ยวอยู่ที่เมืองเก่าภูเก็ต ภาพริมทะเล และภาพในที่พัก รวมถึงภาพเธอสวมชุดว่ายน้ำอวดหุ่นเซ็กซี่ในสระว่ายน้ำของที่พักริมทะเลอันดามัน จนเรียกได้ว่าทำเอาทะเลแทบลุกเป็นไฟเลยทีเดียวสำหรับ “เฉิงเซียว” (Chengxiao) เธอเป็นไอดอลสาวสวยมากความสามารถชาวจีน ที่มีผลงานทั้งการร้องเพลงและการแสดงเฉิงเซียวเป็นหนึ่งในสมาชิกวง “คอสมิกเกิลส์” (WJSN) เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้-จีน ซึ่งเธอใช้ชื่อในการแสดงของวงว่า “ซองโซ” โดยผลงานเพลงอันโดดเด่นของเธอนั้นก็อย่างเช่น “แทคซี” (ร้องร่วมกับ อึนฮา ยูอา นาย็อง และแนนซี), “คันเฟสเชิน ซอง” (ร้องร่วมกับ มิกิ และซอนอี), “เดอะแชดโดออฟเดอะชาร์ค” (ร้องร่วมกับ หวัง อี้ป๋อ) และ “Soulmate” (ร่วมร้องกับ สวี ข่าย)ขณะที่ผลงานด้านการแสดง เฉิงเซียวเป็นดาราสาวที่มีผลงานโดดเด่นในซีรีส์หลายเรื่อง โดยเรื่องที่เธอรับบทเป็นนางเอก ได้แก่ “My Heart” (มหัศจรรย์สัมผัสรัก), “Lie to love” (เกมรักซ่อนกลลวง), “Falling Into Your Smile” (รักยิ้มของเธอ), “World of Fantasy (อาณาจักรวิญญาณ) และ “Legend of Awakening” (ปลุกสวรรค์สยบปฐพี)นอกจากนี้เฉิงเซียวยังมีการแสดงผ่านรายการเรียลริตี้และวาไรตี้โชว์อีกเป็นจำนวนมาก