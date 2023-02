ต้อนรับวาเลนไทน์ด้วย 5 เมนูพิเศษ ที่ “เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์”

“เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” ร้านกาแฟสเปเชียลตี้คุณภาพระดับโลก ต้อนรับวันวาเลนไทน์และเดือนแห่งความรักด้วยอาหารและเครื่องดื่มในธีมแสนหวาน ราคาเริ่มต้น 190 – 320 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่ร้านเดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์ ทุกสาขาพบกับ 5 เมนูพิเศษ ทั้งอาหารและเครื่องดื่มได้แก่ “Strawberry, Walnut and Feta Salad with Yuzu and Calamansi Dressing” ราคา 220 บาท เมนูสลัดสีสันสดใสและดีต่อสุขภาพ ประกอบด้วยผักสลัดออร์แกนิกจาก “อิมแพ็ค ฟาร์ม” ส่งตรงจากเชียงใหม่ มิกซ์ด้วยสตรอว์เบอร์รี่สดจากออสเตรเลีย ตกแต่งด้วยดอกไม้สามารถกินได้ เพิ่มความสดชื่นด้วยน้ำสลัดยูซุและส้มจี๊ด เมนูต่อมา “Grilled Salmon with Lemon Cream Sauce, Honey Glazed Baby Carrot, Sour Cream, Pistachio, and Pomegranate” ราคา 320 บาท แซลมอนนอร์เวย์ย่าง เสิร์ฟคู่กับซอสครีมเลมอน เบบี้แครอทราดน้ำผึ้ง ถั่วพิสตาชิโอ และทับทิมตามด้วยเมนูของหวาน “Nutella HK Waffle with Pistachio, Banana, Strawberry, Maple Syrup, and Vanilla Gelato Ice Cream” ราคา 260 บาท วาฟเฟิลฮ่องกงสอดไส้นูเทลล่า ท็อปปิ้งด้วยกล้วยหอมคาราเมล สตรอว์เบอร์รีสด และไอศกรีมเจลาโต้รสวานิลลา โรยด้วยถั่วพิสตาชิโอเพิ่มความกรุบกรอบ มาต่อที่เมนูเครื่องดื่ม “Black Spicy Valentine” ราคา 190 บาท ลิ้มรสความเปรี้ยวหวานสุดละมุนจากเบอร์รี่สีแดง รสเผ็ดจากพริกชี้ฟ้าแดง และรสขมเบาๆ ของกาแฟโคลด์บริวที่ทำจาก TCA Thailand House Blend เหมาะกับเมนูอาหารหรือกินคู่สลัด ปิดท้ายด้วย “Fluffy Love” ราคา 220 บาท เครื่องดื่มที่ได้แรงบันดาลใจจากบลูเบอร์รีชีสเค้ก ความอร่อยที่ลงตัวของเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูธตี้ พร้อมด้วยครัมเบิล และวิปครีมสามารถลิ้มลองเมนูสุดพิเศษเหล่านี้ได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่ร้าน “เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” ทุกสาขา ได้แก่ สาขาโครงการเวลา หลังสวน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาเกษรวิลเลจ และสาขาเมกาบางนา (หมายเหตุ: สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ให้บริการเฉพาะเมนูเครื่องดื่ม)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official: @TCA_thailand หรือสั่งเดลิเวอรี่ได้ที่แอปพลิเคชัน LINE MAN, GrabFood, foodpanda และ Robinhood หรือติดตามโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ Facebook: TheCoffeeAcademicsTH และ Instagram: @TheCoffeeAcademicsTH