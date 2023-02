สายอาร์ตห้ามพลาด! “Bangkok Design Week 2023” เที่ยว 9 ย่าน 9 วัน ทั่วกรุงเทพฯ

ชวนสายอาร์ตมาร่วมกระชับมิตร ให้มากกว่าที่เคย กับหรือปลุกพลังสร้างสรรค์เที่ยว 9 ย่าน 9 วัน ทั่วกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 22.00 น.ครั้งนี้ #BKKDW2023 จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่า 530 โปรแกรม ที่รวบรวมทั้งงานดีไซน์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งต่อแรงบันดาลใจ จุดประกายไอเดียต่อยอดธุรกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ลับสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมจัดเทศกาลฯ นี้ขึ้น ต้อนรับการเปิดเมืองอย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานครสำหรับแนวคิดปีนี้ เทศกาลฯ ตีโจทย์ของงานออกแบบ ที่ต้องสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคน และสร้างคนที่เป็นมิตรต่อเมือง และทำกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเมืองที่ยิ่งขึ้น ผ่าน 6 มิติ ได้แก่ มิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม มิตรที่ดีต่อคนเดินทาง มิตรที่ดีต่อวัฒนธรรม มิตรที่ดีต่อธุรกิจ มิตรที่ดีต่อชุมชน และที่ดีต่อความหลากหลายพร้อมทั้งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ แสดงศักยภาพผ่านงานดีไซน์ พร้อมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกันคิดค้น สร้างโมเดลงานออกแบบที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุก ๆ คน ไปพร้อมกัน โดยการดึงสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์วิถีชุมชนมาเป็นต้นทุนยกระดับพื้นที่นำร่องทั้ง 9 ย่าน สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก ได้แก่1.เปิดพื้นที่ของประเทศไทย ชวนนักท่องเที่ยวเดินชมงานดีไซน์บนถนนสายแรกของประเทศไทย กว่า 200 โปรแกรมสร้างสรรค์ จากนั้นลัดเลาะเข้าไปในชุมชนเก่าชมผลงานจากนักสร้างสรรค์ทั่วสารทิศ ที่ตบเท้าเข้ามาจัดงานในย่านนี้2.ตั้งอยู่บนพื้นที่ไชน่าทาวน์ - ย่านเยาวราช ทรงวาด สำเพ็ง สู่การสร้างสรรค์ให้ย่านแห่งนี้ไม่มีวันหลับใหลและกลายเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ UNESCO - Bangkok City of Design ภายใต้โปรเจ็กต์เปิดประสบการณ์ใหม่ในย่านเก่าที่ไม่ได้มีดีแค่สตรีทฟู้ดระดับโลก แต่ยังมีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมจีนหลากหลายยุคสมัย จากความร่วมมือของนักพัฒนาเมือง สถาบันการศึกษา และกลุ่มนักวิชาการ ร่วมค้นหาความต้องการของเมือง3.ศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้และศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ และสนามทดลองของคนสร้างสรรค์และผู้คนที่ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ มาระดมไอเดียนอกกรอบในพื้นที่ เช่น Art4C House of Passa Saratta4.ย่านประวัติศาสตร์ เมืองเก่าที่มีความคลาสสิกสะท้อนความเจริญของยุคสมัย พร้อมวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ สู่บริบทใหม่ของกรุงเทพฯ ตามจุดต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ) โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ประปาแม้นศรี ลานคนเมือง ไปรษณียาคาร ปากคลองตลาด และบ้านนางเลิ้ง เป็นต้น5.ย่านฮิปแห่งใหม่โดยกลุ่ม AriAround ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนักสร้างสรรค์ จัด กิจกรรมให้ชมสตูดิโด อาคารบ้านเรือน รวมถึงร้านค้า เป็นย่านสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ เช่น โครงการ 33 space สวนซอยประดิพัทธ์ 17 และสวนกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น6.เช็คอินยามค่ำที่พร้อมพงษ์ ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง ซอยสุขุมวิท 26 โดยกลุ่ม 49 & FRIENDS เป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ ยกระดับให้ย่านมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อการอยู่อาศัย และกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด!7.สานต่อ “ถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิต” พื้นที่วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์จากผู้ผลิตงานไม้ในย่านสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาหาซื้องานไม้ดีไซน์เก๋ราคาพิเศษในรอบ 15 ปี งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ งานแกะสลัก ไม้แปรรูป ของตกแต่งประเภทต่าง ๆ รับส่วนลดสูงสุดกว่า 50%8.พาเที่ยวย่านกรุงเก่าธนบุรี มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ - ตลาดพลู / คลองสาน บนถนนสายวัฒนธรรม ความเชื่อ อาหาร และศิลปกรรม ในรูปแบบใหม่ โดย SC Asset ร่วมกับ กลุ่มยังธน สถานบันการศึกษา กลุ่มนักสร้างสรรค์ กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชนคนในพื้นที่ และย่านคลองสาน ดึงสินทรัพย์สร้างมูลค่าเพิ่มมานำเสนอในการออกแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุ คสมัย ด้วยกิมมิคนั่งเรือเที่ยวตามสไตล์ กลุ่ม SUP X Klong San และไอคอนสยาม9.โปรแกรมสายเขียวย่านเกษตร ด้วยแนวคิด GREEN LIVING กรีนดีอยู่ดี ไม่เพียงเที่ยวงานเกษตรแฟร์ แต่ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเวิร์กช็อปมัดผ้าจากสีธรรมชาติ การตัดเย็บผ้าไม่ให้เหลือเศษผ้า ตลอดจนข้ามฟากเข้าตลาดอมรพันธุ์และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการของเสียผู้ที่สนใจมาชมหรือสามารถเดินชมงานออกแบบทั้ง 9 ย่าน ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.bangkokdesignweek.com, FB และ IG: bangkokdesignweek, Twitter: @BKKDesignWeek, Line: @bangkokdesignweek #BKKDW2023 #BangkokDesignWeek #urbanNICEzation