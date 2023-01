“เสม็ดนางชี” จุดชมวิวสุดว้าวของพังงาที่เลื่องลือไปทั่วโลก

จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ที่นี่ถือเป็นภาพจำแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา กับความสวยงามอลังการของภูเขาหินปูนขนาดมหึมาที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์เขียวขจี ตระหง่านพ้นขึ้นมาจากผืนน้ำทะเลกระจัดกระจายนับสิบนับร้อยลูก สลับทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เป็นเงาดั่งคลื่นทะมึนเมื่อมองไปไกลสุดสายตาเสม็ดนางชี เป็นชื่อซึ่งมีที่มาจากเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนมีพระสงฆ์มาอาศัยอยู่ แม่ชีกับชาวบ้านต้องเดินทางข้ามน้ำไปถวายเพล ทำให้ปลายผ้านุ่งเปียก พระจึงบอกแม่ชีว่าให้ “เหม็ดผ้า” ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของภาคใต้ หมายถึง การเก็บหรือพับปลายผ้าขึ้นเพื่อไม่ให้เปียกน้ำ เสม็ดนางชี จึงถูกเรียกกันจนติดปากความโด่งดังของจุดชมวิวเสม็ดนางชีไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักของคนไทย แต่ก้าวไปยืนเด่นในฐานะจุดชมวิวระดับโลก ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดอย่าง Star Wars เคยใช้ภาพบรรยากาศของบริเวณอ่าวพังงาไปผสมผสานเทคนิคพิเศษเนรมิตให้เป็นดาวเผ่าวู้กกี้ส่วนแอนิเมชั่นค่ายดิสนีย์เรื่อง Raya and The Last Dragon ก็ทำให้ใครต่อใครหลายคนคาดเดาว่า ต้องได้แรงบันดาลใจจากสถานที่แห่งนี้ไปสร้างเป็นฉากอันน่าตื่นตาตื่นใจ ส่วนภาพยนตร์ดังของค่าย Netflix อย่าง Red Notice ก็ปรากฏภาพเสม็ดนางชีให้เห็น (แต่เสียดายว่าเอาไปอ้างอิงว่าเป็นบาหลีไปซะอย่างนั้น!!)ทุกวันนี้ การเดินทางมาเที่ยวพังงา จึงไม่ควรพลาดไปเยือนจุดชมวิวแห่งนี้ ซึ่งช่วงเวลาที่เสม็ดนางชีจะปรากฏความงดงามอย่างเต็มอิ่ม ก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงแสงแรกที่พระอาทิตย์โผล่พ้นจากเหลี่ยมเขา ช่วงแสงสุดท้ายยามอาทิตย์อัสดง ไปจนถึงนักท่องเที่ยวผู้นิยมเก็บความงามยามผืนฟ้าเกลื่อนดวงดาว หรือหากใครสะดวกแวะมาเที่ยวชมในเวลากลางวัน ความงามของเสม็ดนางชีที่อยู่เบื้องหน้า ก็ยังคุ้มค่าแก่การมาชม#########################################