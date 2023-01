สุดว้าว! “เมโทร อาร์ต” สีสันงานศิลป์ใจกลางเมืองกรุง

Metro Art : The Inspiring District เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Metro Mall Bangkok

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วง ร่วมกับ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT ผนึกกำลังพันธมิตรด้านศิลปะชั้นนำ ดึงศิลปะสู่ใจกลางเมืองกรุง เปิดตัว “เมโทร อาร์ต” (Metro Art) ให้เป็นอาร์ต สเปซแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน โดยมี นายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอกเน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการปฏิบัติการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร และนาย ชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เนรมิตพื้นที่กว่า 1,000 ตรม. เปิดตัวโครงการ “เมโทร อาร์ต” (Metro Art) : The Inspiring District ตั้งเป้าเป็นอาร์ต เดสทิเนชันใหม่ของคนที่รักศิลปะทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยเติมพลังด้วยงานศิลป์ สร้างความสดชื่นผ่อนคลาย ลดความเหนื่อยล้า และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกคน รวมทั้งชื่นชม และสนับสนุนผลงานของศิลปินไทย ผ่านการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วของรถไฟฟ้า MRT พร้อมจัดเวิร์คช็อป และกิจกรรมสนุกต่อเนื่องตลอดปี 2566สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ Metro Art สถานีพหลโยธิน มีไฮไลต์สำคัญที่การจัดแสดงงานของศิลปินคนดัง ทั้งแนวโมเดิร์นอาร์ตและแนวคลาสสิค ที่หาชมได้ยากสับเปลี่ยนไปทุก 3 เดือน โดย 2 ศิลปินไทยคนดังกลุ่มแรกที่มาจัดแสดงงานหลังเปิด Metro Art อย่างเป็นทางการ ได้แก่ PRJ และ The Jum ที่สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมศิลปะอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Art Learning Centre หรือ ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะ โดยร่วมกับ เครือข่ายสีน้ำนานาชาติ หรือ IWS Thailand (International Watercolor Society Thailand) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ทางศิลปะในแขนงต่างๆ รวมทั้ง IWS Gallery และ IWS Shop โชว์รูมสำหรับการแสดงงานและขายผลงานศิลปะที่มีมูลค่าสูงนับล้านบาท และยังได้รับความร่วมมือจาก Galleria Benetti ที่จะมาจัดทำโซน Paint Here Alright ที่จะนำสินค้าไลฟ์สไตล์มาให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง ตลอดจน Art Market ตลาดนัดงานศิลป์ที่ได้ 10ML เข้ามาบริหารจัดการ รวมไปถึงการแสดงดนตรีสดจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายด้านเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย ให้มุมมองว่าศิลปะเป็นชีวิต ที่อยู่ในตัวตนและดีเอ็นเอ และผูกพันกับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งสำหรับประเทศไทยเพิ่งจะมีศิลปินสีน้ำที่โดดเด่นมาเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา เพราะบ้านเรายังไม่มีองค์กรที่เข้ามาดูแลศิลปิน แต่สำหรับในต่างประเทศมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว การสร้างสรรค์ Metro Art จึงเปรียบเสมือนการสร้างอาร์ต อคาเดมีใจกลางกรุงเทพ สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ นอกจากนี้ IWS Thailand ยังได้นำผลงานศิลปะของศิลปินระดับโลกมาจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และผู้ที่สนใจอีกด้วยด้าน ไอติม - ภริมโรจน์ ภิญโญ หรือ PRJ ศิลปินแนว Contemporary Art ชื่อดัง ที่จัดแสดงผลงาน “ความสุขในโลกของเจ้าก้อน” ส่ง เจ้าก้อน (JAO GON) ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของ PRJ ที่จะพาทุกคนมาผจญภัยในโลกอีกด้านของเจ้าก้อน โลกอีกฝั่งที่เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน ถูกเล่าเรื่องผ่าน Forest City ป่าแห่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นแหล่งพลังงานและความสุขที่งอกงามขึ้นมาเรื่อยๆ เมืองที่เจ้าก้อนได้ทำตามใจ ทำตามสิ่งที่ตนเองชอบและเป็นตัวเองได้อย่างอิสระ ส่วนดอกพาริมโรสในผลงาน (ที่เล่นคำจากชื่อดอกพริมโรส ให้เป็นดอกพาริมโรสตามชื่อจริงของศิลปิน) เป็นตัวแทนของแรงบันดาลใจ ที่จะส่งต่อให้ทุกคน เชื่อมั่นในตัวเอง ออกไปทำตามความฝัน เหมือนดั่งที่เจ้าก้อนเป็น ให้เจ้าก้อนได้ปลอบประโลม และเติมพลังให้คนที่รีบเร่ง เครียด และเหนื่อยล้าจากการทำงานที่เดินทางผ่านสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินแห่งนี้เมื่อโลกไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ เราก็เลยสร้างโลกในแบบของเรา ยินดีต้อนรับ สู่ Fire Friend Town” โดย จั้ม - ณภัทร จงจิตตโพธา หรือ The Jum ศิลปินแนว Pop Art ที่มีแฟนคลับมากมาย ที่ได้มาจัดแสดง ผลงานที่ Metro Art ได้นำคาแรกเตอร์ Fire Friends มาใส่ในเรื่องราว Fire Friends Town เมืองแห่งความสนุกสนาน ที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ดินที่ทุกคนสามารถเดินทางด้วย MRT จากสถานีอื่นๆ มาลงที่ Fire Friends Town Station และเมื่อมาถึงจะได้พบกับเหล่าผองเพื่อน Fire Friends ที่รอต้อนรับผู้คนที่ผ่านไปมา ส่งความสุข สร้าง แรงบันดาลใจ และเติมไฟให้กับคนที่หมดไฟ สิ้นหวัง ท้อแท้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องเจอ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซึ่งศิลปินตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ทุกคนมีความสุข และยิ้มไห้กับการใช้ชีวิตได้อีกครั้ง