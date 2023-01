อีกแล้ว! สายการบินราคาประหยัดของ "อินเดีย" ลืมผู้โดยสารกว่า 50 คน

สื่ออินเดียรายงาน หลังสายการบินราคาประหยัด "Go First" ของอินเดีย ขึ้นบินโดยลืมผู้โดยสารกว่า 50 คนไว้ที่สนามบินIndia Today สื่อของอินเดีย เผยข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา สายการบินราคาประหยัด "Go First" เที่ยวบิน G8 116 บังกาลอร์-เดลี เวลา 06.40 น. เครื่องบินได้ขึ้นบินโดยที่ยังรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องไม่ครบรวมแล้ว 54 คนโดยผู้โดยได้เล่าเหตุการณ์ว่า ได้ตรวจบัตรโดยสารเวลา 05.30 น. และแบ่งขึ้นรถบัส 2 คัน เพื่อไปขึ้นเครื่อง ในเวลา 06.30 น. แต่ปรากฏว่าผู้โดยสารที่อยู่ในรถบัสคันที่ 2 ยังไม่ทันไปถึงเครื่องบิน แต่เครื่องบินกลับขึ้นบินไปแล้ว พร้อมกับสัมภาระของผู้โดยสารทั้งหมดหลังเกิดเหตุผู้โดยสารที่หลงเหลือรวมตัวร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดของสายการบิน และบริการภาคพื้นดิน ส่วนด้านสายการบินยังไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ และทางกรมการบินพลเรือนกำลังขอคำตอบจากสายการบินตามคำร้องเรียนผู้โดยสารอยู่