ตัวแม่ “แซม สมิธ” เที่ยวไทยจัดเต็ม ฉลองคริสมาสต์สุดแซ่บที่ “เกาะสมุย”

นักร้องคนดัง เจ้าของรางวัลแกรมมี อวอร์ดส เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทย โดยเจ้าตัวได้เผยภาพการเที่ยวฉลองคริสมาสต์บนจ.สุราษฎร์ธานี กับการแว๊นซ์มอเตอไซค์กับคนท้องถิ่น และอัดคลิปลง Tik Tok ในชุดแว๊นซ์เสื้อรัดรูปสุดแซ่บนอกจากนี้แซม สมิธ ยังโพสต์ภาพลงน้ำทะเลเกาะสมุยในชุดวันพีชสุดแซ่บ จนแทบทำทะเลลุกเป็นไฟ ซึ่งคาดว่าแซม สมิธ อาจจะพักผ่อนที่ประเทศไทยยาวไปจนถึงการฉลองเทศกาลปีใหม่สำหรับแซม สมิธ เป็นนักร้องชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ ผู้ออกมาเปิดเผยตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นเกย์ แถมยังรู้ตัวว่าเป็นชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันเองมาตั้งแต่เพิ่งมีอายุได้เพียง 4 ขวบเท่านั้นเองในปี ค.ศ. 2015 แซม สมิธได้เข้าชิงรางวัลแกรมมีมากถึง 6 สาขา และกวาดรางวัลมาได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่ ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม, บันทึกเสียงแห่งปี, เพลงแห่งปีจาก “Stay With Me” และอัลบั้มป็อปแห่งปี “In the Lonely Hour”แซม สมิธ เคยมาเล่นคอนเสิร์ต The Thrill of It All ที่ประเทศไทยในปี 2018 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายของเอเชีย