เปิดแล้ว! "MUJI" โรบินสัน ราชพฤกษ์ สโตร์ 2 ชั้นแบบโร้ดไซด์แห่งแรกในไทย

MUJI ฉลองเปิดสาขาโรบินสัน ราชพฤกษ์ ครั้งแรกกับสโตร์โมเดลโร้ดไซด์ ขนาดใหญ่ 2 ชั้น และโซนใหม่สินค้าราคาดี จากมินิมัลไลฟ์สไตล์สู่คอมมูนิตี้เชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ มูจิ ประเทศไทย (MUJI) ฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ เพื่อมอบประสบการณ์และวีถีความเรียบง่ายในสไตล์ญี่ปุ่นในแบบฉบับ MUJI ให้เข้าถึงทุกคนได้ง่ายยิ่งกว่า และครอบคลุมทุกมิติของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความแปลกใหม่และมีสีสันมากยิ่งกว่า ด้วยการเนรมิตร้านขนาดใหญ่เป็นสโตร์สองชั้น บนชั้นที่ 1 และ 2 ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ในรูปแบบโร้ดไซด์ ซึ่งนับว่าเป็นสาขาแรกในประเทศไทยพร้อมเซอร์ไพร์สเหล่ามูจิเลิฟเวอร์ ด้วยไฮไลต์และความพิเศษที่จะนำมาให้สัมผัสเป็นครั้งแรก ท่ามกลางย่านพักอาศัย และเป็นจุดเชื่อมต่อของหลายพื้นที่เขตปริมณฑล สะท้อนการเดินทางของ MUJI จากแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของทุกคน สู่การเป็นคอมมูนิตี้ศูนย์กลางที่สนับสนุนการเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่โดย ร้านมูจิ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ (MUJI Robinson Lifestyle Ratchaphruek) พร้อมให้บริการในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นี้ เป็นต้นไปนายอกิฮิโร่ คาโมการิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ร้านมูจิ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ (MUJI Robinson Lifestyle Ratchaphruek) เป็นอีกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมูจิ ประเทศไทย (MUJI) เนื่องจากเป็นร้าน ร้านโมเดลโร้ดไซด์ หรือ ร้านรูปแบบริมถนน สาขาแรกที่เปิดกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ติดถนนอย่างของ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ออกแบบร้านให้เป็น 2 ชั้น มีขนาดพื้นที่กว่า 1,700 ตารางเมตร เพื่อต้องการมอบประสบการณ์และวีถีความเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นในแบบฉบับ MUJI ให้เข้าถึงทุกคนในย่านทำเลที่อยู่อาศัย และเป็นถนนเส้นทางที่สัญจรเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพ ฯ และในหลายเขตพื้นที่ปริมณฑลได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจ ก็สามารถช้อปปิ้ง แฮงเอาท์ นัดพบปะสังสรรค์ และสัมผัสกับไลฟ์สไตล์ในแบบฉบับ MUJI ได้ในพื้นที่ใกล้ย่านที่อยู่อาศัยของตนเอง แต่ยังคงได้รับประสบการณ์ คุณภาพของสินค้า และการบริการในมาตรฐานเดียวกันรวมถึงได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และมีความแตกต่างจากสาขาอื่น ๆ ผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และรูปแบบของสโตร์สองชั้น เพื่อให้เข้ากับวิถีการบริโภคและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในท้องพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยไฮไลต์ของร้าน MUJI Robinson Lifestyle Ratchaphruek เปิดตัวด้วย โซนสินค้าราคาดี ต่ำกว่า 300 บาท ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพที่เป็นที่นิยมในหลากหลายหมวดหมู่ ที่มีราคาต่ำกว่า 100 บาท, 200 บาท และ 300 บาท อาทิ ไม้ทำความสะอาด 35 บาท กระดาษซับหน้า 39 บาท ใยอาบน้ำ 39 บาท รองเท้าแตะในบ้าน 99 บาท ผ้าขนหนู 99 บาท เบาะรองนั่ง 290 บาท พรมเช็ดเท้า 150 บาท กระบอกน้ำอะคริลิค 250 บาท เป็นต้นตามมาด้วยโซนซิกเนเจอร์ MUJI Coffee Corner ที่มาพร้อมกับไฮไลต์เมนูใหม่ เบเกอรี่สไตล์ตะวันตกแบบ Hot Menu ในราคาที่คุ้มค่า อาทิ ครัวซองท์แซนวิช 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้ไข่และไส้กรอก, ไส้แฮมและไข่, ไส้แฮมและเห็ด, ทูน่า ในราคา 99 -119 บาท ริงแซนวิช เดนิช และ พานินี่ ในราคา 59 - 79 บาท ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบครอบครัว และการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็ว กินง่าย รสชาติอร่อย และอยู่ท้อง โดยสามารถเสิร์ฟแบบเป็นเมนูกินภายในร้าน หรือจะรับแบบ Take home ใส่กล่องหิ้วพร้อมกิน รองรับวิถีชีวิตที่รีบเร่ง ต้องการความสะดวกและคล่องตัว พร้อมต่อการไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ทันที โดยเป็นเมนูเอ็กซ์คลูซีฟที่จำหน่ายเฉพาะสาขานี้ นอกจากนี้ยังมีเมนูเค้ก และขนมสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมายให้เลือกสรร ในราคาที่ชวนให้ลิ้มลองไฮไลต์ถัดมา คือ Exclusive Early Launch Products ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์และดูแลเส้นผม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มกลิ่นหอมเข้าไป อย่างกลิ่นส้ม กลิ่นฟลอรัล และกลิ่นเลม่อน โดยราคาปรับลงแต่คงคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมจากสารสกัดธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ประกอบด้วย แชมพู และครีมนวดผม จำนวน 3 สูตรเพื่อการดูแลโดยเฉพาะ ได้แก่ สูตรสำหรับผิวอ่อนโยน (Sensitive Skin) สูตรสำหรับผมแห้งเสีย (Damage Hair) และสูตรสำหรับผมตรง (Smooth Hair) โดยแชมพู ราคา 149 บาท และครีมนวดผม ราคา 199 บาท สบู่ปรนบัติผิวกาย (Body Soap Moist) กลิ่น Floral ราคา 149 บาท โฟมล้างหน้า (Face Foam) กลิ่น Floral ราคา 129 บาท สบู่ล้างมือ (Hand Soap) กลิ่น Lemon ราคา 129 บาท และโลชั่นบำรุงผิวกาย (Body Lotion) กลิ่น Floral ราคา 129 บาทจากนั้นคือผลิตภัณฑ์ MUJI CURRY แกงกะหรี่ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น จำหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่ง โดดเด่นด้วยคุณสมบัติทางกลิ่นและรสชาติของวัตถุดิบคุณภาพที่มีความหอมและกลมกล่อม ไม่มีการแต่งกลิ่น สีและรสชาติ โดยมี 5 รสชาติ ได้แก่ “BUTTER CHICKEN CURRY, DHAL CURRY, CHICKEN RENDANG, CHICKEN MASAK LEMAK และ CHICKEN KEEMA CURRY ในราคา 139 บาท โดยจะเปิดตัวและวางจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน MUJI Robinson Lifestyle Ratchaphruek เป็นแห่งแรกก่อนสาขาอื่น ๆนอกจากนี้ ยังมีโซนเครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ขนาดใหญ่กว่า 100 ตารางเมตร ที่นำสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ หลากหลายประเภทแบบครบครัน อาทิ เตียงนอน ครบทุกขนาดไซส์ และทุกดีไซน์ พร้อมด้วยบริการ MUJI Interior Consultation Service ซึ่งเป็นบริการที่ปรึกษาด้านออกแบบภายใน และยังมีโซนที่ห้ามพลาดอื่น ๆ อาทิ โซนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชาย หญิง และเด็กในราคาที่จับต้องได้ โซน MUJI Green โซนต้นไม้ที่ MUJI คัดสรรให้เหมาะกับการเลี้ยงในบ้าน และ Normal Shop ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และรีฟิลสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ น้ำยาทำความสะอาดเสื้อผ้า น้ำยาสระผม ในราคาย่อมเยา เพื่อสนับสนุนแนวคิด Zero Waste ที่เป็นมิตรต่อโลก รวมถึง MUJI Yourself ออกแบบลวดลายบนสินค้ากระดาษในแบบของตัวเอง ด้วยการแสตมป์ลายพิเศษที่มีให้เลือกสรรมากมายร่วมฉลองเปิดร้าน MUJI Robinson Lifestyle Ratchaphruek สาขาใหม่ พิเศษ! ครั้งแรกกับไอศกรีม MUJI Soft Serve มี 2 รสชาติ คือ Hokkaido Milk และ Green Tea มีทั้งแบบ Cone ในราคา 99 บาท และ Cup ราคา 79 บาท โดยจะจำหน่ายไอศกรีม Soft Serve 3 เดือนเท่านั้น ตามมาด้วย Exclusive Photobooth ครั้งแรกของตู้ถ่ายรูปจากร้าน MUJI สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เก็บทุกโมเม้นท์ความประทับใจด้วยเฟรมภาพสุดคิ้วท์แบบสนุกสนานและมีสีสันมากยิ่งขึ้น เพียงซื้อสินค้าครบ 700 บาทต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ถ่ายรูปฟรีทันทีและ Special Christmas Gift รับฟรี! ของตกแต่งคริสมาสต์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากเส้นใยธรรมชาติ ทำด้วยมือจากชุมชนชาวอาข่าจังหวัดเชียงราย สำหรับลูกค้า 100 คนแรกต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 เพียง 3 วันเท่านั้น! โปรโมชัน Lucky Draw เพียงซื้อสินค้าครบทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์จับสลาก ลุ้นรับของรางวัล MUJI รวมกว่า 6,000 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566MUJI Robinson Lifestyle Ratchaphruek ณ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ เปิดบริการแล้วตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: MUJI Thailand และ Instagram: MUJI_Thailand