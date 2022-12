ชิมเครื่องดื่มและขนมฝีมือคนพิการที่ “60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe”

พาตามรอย "ช็อกโกแลตเอเปค" จากร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ที่ทำโดยผู้พิการทุกประเภทของชำร่วยอันเป็นที่ประทับใจในงาน APEC 2022 ที่เพิ่งจบไปวันนี้ขอพามาที่ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe โครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการและออทิสติกมองผิวเผินที่นี่อาจจะดูเหมือนคาเฟ่ทั่วไป มีพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสคอยต้อนรับอย่างเป็นกันเอง แต่แท้จริงแล้วที่นี่คือศูนย์ฝึกอบรมในรูปแบบ on the job training คือฝึกจากของจริง ทำจริง และขายจริง โดยผู้พิการหลากหลายประเภทในประเทศไทยความพิเศษของร้านคือการรวมตัวของผู้พิการหลากหลายประเภท เช่น ผู้พิการทางร่างกาย ทางการได้ยิน ทางจิต ออทิสติก เป็นต้น มาฝึกอบรมทำขนมปังด้านการผลิต และฝึกด้านการขาย เพื่อพัฒนาทักษะคนพิการให้มีงานทำอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะลดความยากจนและลดภาระการพึ่งพาจากสังคมสำหรับขนมในร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ทั้งหมดจะเป็นเบเกอรี่จากแบรนด์ Yamazaki ที่จัดทำโดยผู้พิการตั้งแต่ขั้นตอนแรกตลอดจนถึงการอบและวางขาย ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น บริษัทไทยยามาซากิ และ ศพอ.และนอกจากนี้ยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต 60+ Plus Chocolatier by MarkRin ริเริ่มโดย ศพอ. ร่วมกับบริษัทมาร์คริน ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้คุณภาพพรีเมี่ยมมาตราฐานสากล โกโก้หอมสายพันธุ์ไอ. เอ็ม. ซึ่งเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์พิเศษปลูกและเก็บเกี่ยวโดยเกษตรกรไทย และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูชวนลิ้มลองของร้านช็อกโกแลตแห่งนี้จนเป็นที่โปรดปรานของบรรดาผู้ชื่นชอบช็อกโกแลตทั้งหลายหากแวะมาที่ร้านนี้ยังได้พบกับพี่โจ้ ผู้ที่มีความพิการคือ “ตาบอด” แต่มีฝีมือและความสามารถน่ายกย่องมากๆ จนได้รับฉายาว่า “นักห่อช็อกโกแลตมือทอง” ในงาน APEC 2022โดยบทบาทหน้าที่หลักของพี่โจ้ในร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe คือเป็นฝ่ายห่อผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อ และยังคอยดูแลความเรียบร้อยการทำความสะอาดถาดขนมปังอีกด้วยร้าน60+ Plus Bakery & Chocolate Café ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ้านราชวิถี บริเวณใกล้สี่แยกตึกชัย ตรงข้ามรพ.รามาธิบดี ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ร้านเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.30-17.00 หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 09-2823-9217 Website : https://www.apcdfoundation.org/ Facebook : 60 Plus Bakery & Cafe